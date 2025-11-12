Bossard erweitert FASTEKS-Sortiment mit hochwertigen, innovativen Kabelverschraubungen und EMV-Schutz

Bossard erweitert das FASTEKS(R)-Portfolio um innovative Kabelverschraubungen, darunter das gewindelose FCG Fix BN23170 sowie die EMV-Versionen FCG EMC3 BN23167, EMC3 L BN23168 und EMC4 BN23169. Ergänzt wird das Sortiment durch die Gegenmutter FGM BN23176 und die Druckausgleichselemente FDAE BN23161 und FDAE Fix BN23160. Alle Produkte überzeugen mit IP66 bis IP69K, effektiver EMV-Abschirmung, hochwertiger Materialauswahl und schnellen Montagemöglichkeiten. Dies gewährleistet maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit elektrischer Einrichtungen in Maschinenbau, Gebäudetechnik und Schaltschränken.



Kabelverschraubungen garantieren sichere, effiziente Führung und Schutz in Industrieanlagen

Kabelverschraubungen gewährleisten in industriellen Anlagen, im Maschinenbau sowie in der Gebäudetechnik die sichere, zugentlastete Führung und Fixierung elektrischer Leitungen. Durch stabile Dichtungskonstruktionen schützen sie Kabel zuverlässig gegen Feuchtigkeit, Öl und Staub und verhindern mechanische Beanspruchungen durch Vibrationen oder Zugspannung. Die fachgerechte Auswahl und sachgemäße Installation dieser Verbindungselemente ist laut Jan Oelmaier unerlässlich, um Betriebssicherheit zu garantieren und die Lebensdauer elektrischer Systeme nachhaltig zu verlängern und Wartungsaufwand effizient signifikant zu reduzieren.

Gewindelose FCG Fix BN23170 beschleunigt Montage in 18 Variationen

Die neue FCG Fix BN23170 zeichnet sich durch ihren komplett gewindefreien Aufbau aus und bietet in 18 Varianten Klemmbereiche von fünf bis 28 mm. Ein patentierter Einrastmechanismus ersetzt Gewindeschneiden und Gegenmutter, was die Montage um bis zu siebzig Prozent beschleunigt. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand erheblich und die Effizienz steigt. Gleichzeitig gewährleisten die Schutzklassen IP66 und IP68 eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub und Wasser selbst unter extremen Umgebungsbedingungen und Korrosionsschutz.

EMV-Kabelverschraubungen FCG EMC3 und EMC4 gewährleisten Abschirmung bis Hochfrequenzen

Die FCG EMC3 BN23167, EMC3 L BN23168 und EMC4 BN23169 Kabelverschraubungen kombinieren metrisches Gewinde mit einer 360°-Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium. Durch die Schutzarten IP66, IP68 und IP69K bieten sie zuverlässigen Schutz gegen Wasser, Staub und Hochdruckreinigung. Dank der Klemmbereiche von drei bis 53 Millimetern lässt sich eine Vielzahl von Kabelquerschnitten sicher abdichten. Am Gehäuse entsteht so ein geschlossener Faradayscher Käfig, der eine herausragende optimale elektromagnetische Abschirmung auch in hohen Frequenzbereichen gewährleistet.

FDAE Fix BN23160 ermöglicht werkzeuglose Montage für schnellen Druckausgleich

Die neuen FGM BN23176-Flanschmuttern bieten als Gegenmutter eine stabile Befestigung und gleichmäßige Lastverteilung in hermetisch abgedichteten Gehäusen. Ergänzt wird das Programm durch das FDAE-Druckausgleichselement BN23161 mit metrischem Gewinde, das Kondenswasserbildung verhindert und einen kontinuierlichen Luftaustausch ermöglicht. Zusätzlich sorgt das gewindelose FDAE Fix BN23160 dank einfacher Handhabung für eine besonders schnelle Montage. Beide Elemente gleichen Innendruckschwankungen aus und gewährleisten so dauerhafte Funktionalität und Betriebssicherheit. Sie entsprechen internationalen Normen für industrielle Anwendungsbereiche.

Bossard erweitert Angebot mit individueller Beratung für spezielle Verbindungslösungen

Bossard ergänzt sein umfangreiches Standardprogramm durch maßgeschneiderte Beratung, die auf verschiedene Verbindungstechniken, neue Entwicklungsansätze und spezifische Materialanforderungen abgestimmt ist. Dabei analysieren die Experten gemeinsam mit den Kunden individuelle Bedürfnisse und identifizieren passende Lösungskonzepte. Sollte sich im Portfolio keine Standardkomponente finden lassen, entwirft das Team um Jan Oelmaier auf Anforderung innovative Kabelverschraubungen, um optimale Funktionalität, Dichtigkeit und Langlebigkeit in jeder Anwendung sicherzustellen und gewährleistet so dauerhaft höchste Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen.

Bossard erweitert FASTEKS-Sortiment für sichere, dichte und EMV-geschützte Kabelverschraubungen

Bossard erweitert sein FASTEKS(R)-Sortiment um komplette Anschlusslösungen, die Kabeldurchführungen zuverlässig abdichten und gleichzeitig elektromagnetisch abschirmen. Die Produkte erhöhen die Betriebssicherheit elektrischer Systeme, schützen langfristig vor Umwelteinflüssen und reduzieren Montageschritte durch innovative Befestigungsmechanismen. Dadurch sparen Anwender spürbar Zeit bei der Installation. Die robusten Verschraubungen eignen sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, den Maschinenbau sowie die Gebäude- und Schaltschranktechnik und gewährleisten einen langfristigen, wartungsarmen Betrieb und verbessern maßgeblich die Energieeffizienz elektrischer Anlagen.