BRESSNER erweitert Healthcare-Portfolio: Digi Connect EZ WS bringt Sicherheit

BRESSNER Technology nimmt mit dem Digi Connect(R) EZ WS ein neues Serial-over-Ethernet-Gateway in sein Healthcare-Portfolio auf, das nach IEC 60601 3rd Edition zertifiziert ist. Vier RS-232-Schnittstellen übertragen Patientendaten verlustfrei an elektronische Krankenhausinformationssysteme. Die integrierte Power-over-Ethernet-Funktion reduziert Installationsaufwand. Verschlüsselungsprotokolle und TrustFence(R) sichern den Datentransport. Dank RealPort(R)-Technologie wird Geräteerkennung vereinfacht. Eine lokale Python-Umgebung ermöglicht individuelle Skriptlösungen für automatisierte Workflows. Der robuste Aufbau unterstützt patientennahe Anwendungen, dabei gewährleistet PnP-Inbetriebnahme schnellen Einsatz im Kliniknetz. BRESSNER liefert umfassenden Lifetime-Support und Lifecycle-Assurance.



Digi Connect(R) EZ WS erweitert Healthcare-Portfolio mit zertifizierter Serial-over-Ethernet-Lösung

BRESSNER Technology und Digi International präsentieren mit dem Digi Connect(R) EZ WS eine moderne Serial-over-Ethernet-Lösung gemäß IEC 60601 3rd Edition. Speziell für den patientennahen Einsatz konzipiert, ermöglicht das Gerät die sichere Anbindung von Beatmungsgeräten, Monitoren und Infusionspumpen an Krankenhausinformationssysteme (EMR). Vier RS-232-Ports garantieren zuverlässige Datenübertragung. Power-over-Ethernet reduziert Kabelbedarf, während verschlüsselte Kommunikation und integriertes Python-Scripting individuelle Automatisierungen erlauben. Zusätzlich stellt BRESSNER umfassende Dokumentation, Fernwartung, Support, Schulungen und langfristige LifeCycle Assurance bereit.

Vier RS-232-Ports ermöglichen schnelle robuste nahtlose Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation im Ethernet

Das Digi Connect(R) EZ WS stellt vier RS-232-Schnittstellen bereit, die eine zuverlässige Maschinen-zu-Maschinen-Vernetzung ermöglichen. Mittels Serial-over-Ethernet werden serielle Datenströme sicher in IP-Netzwerke übertragen, wodurch Beatmungsgeräte, Vitalwertmonitore und Infusionspumpen direkt an elektronische Krankenakte-Systeme angebunden werden können. Durch die robuste Hardware-Architektur profitieren Anwender von hoher Signalstabilität und minimalen Latenzzeiten. Die kompakte Bauweise erlaubt eine unkomplizierte Integration in medizintechnische Umgebungen, ohne zusätzlichen Anpassungsaufwand. Zudem bietet das Modul vielfältige Montagemöglichkeiten und optimiert Infrastrukturkosten nachhaltig.

PoE ermöglicht Digi Connect(R) EZ WS: Keine Stromversorgung nötig

Die Power-over-Ethernet-Unterstützung ermöglicht den Betrieb des Digi Connect(R) EZ WS ohne separate Netzteile oder Steckdosen, wodurch wertvoller Platz in dicht bestückten Klinikumgebungen frei bleibt. Die Installation gestaltet sich deutlich unkomplizierter und schneller, da lediglich ein einziges Ethernetkabel verlegt werden muss. Überdies reduziert sich Kabelsalat maßgeblich. Flexible Montageoptionen an Wänden, Regalen oder auf Hutschienen gewährleisten eine einfache Integration in bestehende Netzwerkschränke, Regalsysteme und Standardracks und optimieren den Gesamtaufbau im medizinischen Umfeld.

Digi TrustFence und RealPort sichern medizinische Datenübertragung per VPN

Das Digi TrustFence(R) Security Framework stellt den Kern einer umfassenden Geräteabsicherung dar und kombiniert es mit der bewährten Digi RealPort(R)-Technologie. Daten werden mittels moderner Verschlüsselungsverfahren geschützt, während zentrale Authentifizierungsmechanismen unbefugten Zugriff verhindern. Eine integrierte VPN-Unterstützung gewährleistet sichere Tunnelverbindungen über unsichere Netze. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie sicheres Booten, isolierte Workloads und Hardware-Root-of-Trust erfüllen anspruchsvolle Regularien und sorgen dafür, dass medizinische IT-Umgebungen dauerhaft vor Bedrohungen geschützt bleiben, laufend und ermöglichen auditierbare Sicherheitsnachweise.

Schnelle Geräteverwaltung nahtlos mit Digi Navigator und Remote Manager

Die Inbetriebnahme und Verwaltung erfolgt schnell und intuitiv über Digi Navigator(TM), Digi Remote Manager(R) oder Digi On-Prem Manager. IT-Administratoren planen Firmware-Updates, passen Gerätekonfigurationen zentral an und überwachen den Status aller Einheiten in Echtzeit. Die Plattform bietet eine einheitliche Benutzeroberfläche, durch die sich komplexe Abläufe vereinfachen lassen. Ein Jahr LifeCycle Assurance inklusive 24/7 Expert Support garantiert reibungslose Updates, umfassende Pflege und langfristige Investitionssicherheit für vernetzte Systeme im klinischen Umfeld und Wartung.

Integrierte Python-Umgebung auf Gateway ermöglicht individuelle Automatisierungen ohne Zusatzhardware

Die integrierte Python-Umgebung auf dem Gateway befähigt Anwender dazu, maßgeschneiderte Skripte und Automatisierungen ohne zusätzliche Hardware zu erstellen. Daten können bereits an der Schnittstelle vorab gefiltert werden, benutzerdefinierte Alarme ausgelöst und komplexe Workflows direkt umgesetzt werden. Dank dieser Lösung lassen sich wiederkehrende Aufgaben optimieren, Systemintegrationen beschleunigen und Echtzeit-Datenverarbeitung sicherstellen. Entwickler und Betriebsteams gewinnen dadurch maximale Flexibilität, um schnell auf veränderte Anforderungen oder neue Projektbedingungen zu reagieren und dabei effizient und sicher.

Digi Connect(R) EZ WS bietet moderne, sichere, skalierbare Klinikenetzwerk-Lösung

Das Digi Connect(R) EZ WS von BRESSNER Technology und Digi International ermöglicht Krankenhäusern eine zuverlässige, skalierbare Vernetzung medizinischer Geräte und sorgt so für optimierte Abläufe. Durch die IEC 60601-Zertifizierung garantiert es hohe Patientensicherheit und Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Power-over-Ethernet reduziert Verkabelungsaufwand und erleichtert Installation. Moderne Sicherheitsframeworks wie Digi TrustFence und integrierte VPN-Optionen schützen Daten vor unbefugtem Zugriff. Mit zentraler Verwaltung, einfacher Konfiguration und Python-Schnittstelle steigern IT-Teams Effizienz und Flexibilität im Klinikalltag.