BRESSNER und Digi stellen cloudfreie On-Prem IoT Managementlösung vor

Die neue On-Prem-Manager-Lösung von BRESSNER Technology und Digi International bietet vollständig lokale Verwaltung vernetzter Geräte ohne Cloud-Komponenten. Sie liefert Echtzeit-Monitoring, detaillierte Metriken und eine Compliance-by-Design-Architektur. Speziell für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen konzipiert, gewährleistet sie maximale Datensouveränität und Netzwerksicherheit. Durch modulare Skalierbarkeit lässt sich die Plattform problemlos in global verteilte Infrastrukturen integrieren. Damit erfüllt sie zentrale Sicherheits- und Compliance-Anforderungen großer Konzerne. Einfaches Update-Management rundet das Leistungspaket ab. nahtlos integriert.



Digi On-Prem Manager sichert vollständig lokale IoT-Geräteverwaltung und Datenhoheit

Der Digi LifeCycle Assurance On-Prem Manager wurde speziell von Digi International konzipiert, um Unternehmen mit besonders sensiblen Daten und kritischen Infrastrukturen eine komplett lokale Gerätemanagement-Plattform zu bieten, die ohne Cloud-Anbindung auskommt. BRESSNER Technology unterstützt als Systemintegrator und Value-Added-Distributor mit spezialisiertem Support und maßgeschneiderten Built-to-Order-Lösungen. Die On-Premise-Edition baut auf der bewährten Digi Remote Manager(R)-Technologie auf und hält sämtliche Informationen dauerhaft innerhalb firmeneigener Netzwerke. Sie garantiert umfassende Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Compliance-by-Design.

Vollständig selbst gehostete IoT-Plattform ohne Cloud für maximale Kontrolle

Organisationen setzen auf eine komplett selbst gehostete IoT-Plattform, die ohne jegliche Cloud-Anbindung oder externe Datenübertragung auskommt. Die integrierten Compliance-by-Design-Funktionen gewährleisten die konsequente Einhaltung internationaler Datenschutzvorgaben wie GDPR und CCPA. Durch diese Lösung behalten Unternehmen jederzeit die vollständige Kontrolle über alle Gerätekonfigurationen und erzeugten Daten. Ein lokaler Betrieb minimiert Sicherheitsrisiken, ermöglicht einfache Wartungsprozesse und stellt sicher, dass sensible Informationen ausschließlich im eigenen Netzwerk verbleiben sowie höchsten Datenschutzanforderungen genügen. Eine integrierte Echtzeitüberwachung sorgt für zusätzliche Transparenz und schnelle Reaktionsfähigkeit bei Abweichungen.

Integriertes Real-Time-Monitoring erkennt Störungen frühzeitig und liefert detaillierte Metriken

Die Plattform nutzt ein integriertes Real-Time-Monitoring (RTM-A), um Unregelmäßigkeiten und potenzielle Störungen sofort zu identifizieren. Durch kontinuierliche Datenerfassung erhalten Administratoren detaillierte Metriken, die Transparenz über Gerätestatus, Kommunikationsqualität und Leistung bieten. Diese Echtzeitübersicht ermöglicht rasches Eingreifen bei Abweichungen, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Betriebseffizienz. Sowohl lokale Installationen als auch weltweit verteilte Systeme werden lückenlos überwacht, wodurch Unternehmen vollständige Kontrolle und fundierte Entscheidungsgrundlagen erhalten. Das System liefert dabei ausführliche Berichte und Alarme.

Digi On-Prem Manager integriert Custom Code nahtlos in Unternehmensprozesse

Der Digi On-Prem Manager bietet Unternehmen die Möglichkeit, eigenen Programmcode zu integrieren und sich dabei nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und Unternehmensprozesse zu fügen. Dank einer modularen Systemarchitektur lässt sich die Plattform an steigende Anforderungen anpassen und skaliert automatisch mit wachsendem Daten- und Gerätevolumen. Regelmäßige Updates gewährleisten kontinuierliche Funktionserweiterungen und Sicherheitsverbesserungen ohne versteckte Lizenz- oder Wartungskosten, wodurch Planungssicherheit und Kostentransparenz auf allen Unternehmensebenen sichergestellt werden, im produktiven Betrieb jederzeit kostenfrei verfügbar.

On-Premise-Edition für effizientes IoT-basierendes, isoliertes Medizin-, Versorgungs- und Konzernmanagement

Diese On-Premise-Lösung wurde speziell für medizinische Einrichtungen, Versorgungsunternehmen und global aufgestellte Konzerne entwickelt. Branchen mit abgeschotteten Netzwerken profitieren gleichermaßen von dieser Plattform. Auch in geografisch verteilten oder isolierten Infrastrukturen leistet die integrierte On-Premise-Edition zuverlässiges Gerätemanagement. Wartung, Monitoring und Updates lassen sich zentral vor Ort steuern. Administratoren können Richtlinien flexibel anpassen und Prozesse automatisieren. Durch rollenbasierte Zugriffskontrollen bleibt die Datenhoheit vollständig im Unternehmen.

Neue lokale Plattform für autonome und regelkonforme Geräteverwaltung vorgestellt

Lokal gehostete IoT-Managementplattform bietet Kontrolle, Sicherheit, Datenschutz ohne Cloud

