BRESSNER präsentiert kompakte Nuvo-11531 Embedded-PCs mit 36 TOPS KI-Leistung

BRESSNER Technology hat sein Embedded-Portfolio um die kompakte und lüfterlose Nuvo-11531 Serie von Neousys Technology ergänzt. Ausgestattet mit Intel(R) Core(TM) Ultra 200 Prozessoren, hochintegrierter NPU und GPU, erreicht das System bis zu 36 TOPS KI-Leistung. Dabei sinkt der Energieverbrauch um bis zu 20 %. Flexible Schnittstellen, darunter vier 2,5-GbE-Ports, USB-3.2-Gen1-Anschlüsse und NVMe-Steckplätze, ermöglichen vielfältige Erweiterungen. Das robuste, lüfterlose Design besticht durch thermische Stabilität in beengten oder mobilen Einsatzszenarien. betriebssichere Zuverlässigkeit.



Nuvo-11531 kombiniert 3-nm-Intel NPU/GPU für 36 TOPS KI Leistung

Die Nuvo-11531 Serie kombiniert Intels fortschrittliche 3-nm-Prozesstechnologie mit integrierter NPU und GPU, um bis zu 36 TOPS KI-Leistung zu liefern. Synergetische Effekte zwischen beiden Beschleunigern sorgen für reibungslose Verarbeitung komplexer neuronaler Netze in Edge-Computing- und Machine-Vision-Anwendungen. Gleichzeitig reduziert der optimierte Chip im Vergleich zur Vorgängergeneration den Strombedarf um bis zu 20 %. Das nur 212 × 165 × 63 mm messende, lüfterlose Gehäuse spart wertvollen Platz in beengten Umgebungen.

Nuvo-11531 Serie bietet umfassende modulare Schnittstellenvielfalt für industrielle Anwendungen

Die Nuvo-11531 Serie stellt mit vier 2,5-GbE-Ports, optional inklusive PoE+, und vier USB-3.2-Gen1-Schnittstellen mit Schraubsicherung eine vielseitige Basis für angeschlossene Peripheriegeräte dar. Hinzu kommen zwei PCIe-Gen4-NVMe-Steckplätze und ein zusätzlicher 2,5-Zoll-SSD-Tray, der hohe Speicherkapazitäten ermöglicht. Für Sensorik und Kameras stehen zwei mPCIe- sowie ein M.2-E-Key-Slot zur Verfügung. Abgerundet wird das Angebot durch zwei serielle COM-Ports und isolierte digitale Ein-/Ausgänge für industrielle Umgebungen. Diese Konfiguration bietet perfekte Robustheit und Flexibilität für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.

Neousys Nuvo-11588 setzt externen NVMe-Speicher Kameras und GPUs ein

Die Nuvo-11588-Ausführung richtet sich an besonders anspruchsvolle Szenarien, bei denen hohe Speicher- und Grafikleistung gefragt sind. Über den SlimSAS-PCIe-Gen4-x8-Steckplatz können externe NVMe-Module oder U.2-Laufwerke angeschlossen werden, um massive Datenmengen mit hoher Bandbreite zu verarbeiten. Darüber hinaus unterstützt die Erweiterung den Betrieb industrieller PCIe-Kameras sowie dedizierter Grafikprozessoren und steigert so die KI- und Bildverarbeitungsfähigkeiten deutlich über das Basisgerät hinaus. Diese Konfiguration gewährleistet optimierte Latenzzeiten, parallele Verarbeitung und eignet sich für Edge-Inferencing.

Lüfterloses Embedded-System betrieben bei -25 bis +60°C Umgebungstemperatur möglich

Die lüfterlose Bauweise der Nuvo-11531 Serie gewährleistet einen zuverlässigen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen, indem sie Temperaturspannen von -25 °C bis +60 °C bewältigt, ohne bewegliche Teile. Die Stromversorgung akzeptiert flexible Eingangsspannungen zwischen 8 und 48 V DC und bietet optional Ignition Power Control für mobile Einsätze. Durch die MIL-STD-810H-Zertifizierung ist höchste Stoß- und Vibrationsresistenz garantiert, wodurch die Systeme optimal für Smart Factories, Robotik, Logistikprozesse und Smart-City-Anwendungen geeignet sind, zuverlässig.

BRESSNER Technology bietet kompakte, leistungsstarke Nuvo-11531 Serie für KI-Anwendungen

