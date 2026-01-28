HIPER Global übernimmt BRESSNER Technology GmbH zum 30. Dezember

Ab dem 30. Dezember 2025 übernimmt die internationale Unternehmensgruppe HIPER Global Ltd. sämtliche Anteile der BRESSNER Technology GmbH von One Stop Systems. Diese Übernahme vereint umfassende Expertise in Embedded Systems, industrieller IT und maßgeschneiderten Systemplattformen beider Partner. Durch HIPER Globals weltweite Engineering- und Fertigungserfahrung können hochwertige, skalierbare und zuverlässige Lösungen für den europäischen Markt entwickelt werden. Bestehende Verträge und Ansprechpartner bleiben unverändert bestehen, um eine reibungslose Projektfortführung ohne Unterbrechungen gewährleisten.



HIPER Global übernimmt BRESSNER Technology am 30. Dezember 2025

Embedded Systems und Industrie-IT Expertise vereint zu maßgeschneiderten Systemplattformen

Die Kombination der spezifischen Kenntnisse führt zu signifikanten Verbesserungen: Die ausgewiesene Expertise von BRESSNER in der Konzeption und Umsetzung von Embedded Systems wird wirkungsvoll durch HIPER Globals fundierte Erfahrung in industriellen IT-Infrastrukturen ergänzt. Durch die enge Zusammenarbeit beider Entwicklungsteams entstehen erweiterte Produktlinien sowie neuartige, nahtlos integrierte Systemplattformen. Diese maßgeschneiderten Lösungen lassen sich flexibel an die vielfältigen Kriterien und Anforderungen verschiedener Branchen anpassen und steigern so Effizienz und Zuverlässigkeit nachhaltig wirtschaftlich.

HIPER Global beschleunigt Entwicklung skalierbarer Systeme durch umfassende Engineering-Kompetenz

Die herausragende Expertise von HIPER Global in den Bereichen Engineering, Integration und Fertigung verbessert den Entwicklungsprozess und ermöglicht die Herstellung skalierbarer, zuverlässiger sowie zukunftsorientierter Systeme. Durch den Austausch von technischem Know-how und optimierten Arbeitsabläufen lassen sich neue Marktanforderungen deutlich schneller umsetzen. Die verkürzte Time-to-Market unterstützt Unternehmen dabei, frühzeitig innovative Lösungen anzubieten und individuelle Kundenwünsche flexibel zu realisieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit einzugehen. Gleichzeitig erhalten Kunden kontinuierlichen Support.

Keine Änderungen für Bestandskunden und Partner: Service bleibt unverändert

Bestehende Kunden und Geschäftspartner profitieren von unveränderten Abläufen, da sich weder Serviceleistungen noch Supportkonditionen ändern. Die gewohnten Ansprechpartner stehen weiterhin zur Verfügung und behalten ihre Funktionen bei. Sämtliche laufenden Projekte werden ohne Unterbrechung fortgeführt, und existierende Verträge behalten unverändert Gültigkeit. Durch diese verlässliche Kontinuität wird das Vertrauen gestärkt, administrative Aufwände bleiben minimal, und potenzielle Risiken einer Integration werden frühzeitig reduziert. Interne Prozesse bleiben stabil, sodass Kunden keine zusätzlichen Einarbeitungszeiten benötigen.

HIPER Global Ltd. liefert maßgeschneiderte Compute-Hardwarelösungen mit globaler Logistik

Globale Präsenz und kundenspezifische Hardwarelösungen kennzeichnen die Kernkompetenz von HIPER Global Ltd. Das Unternehmen bietet umfassende Design- und Engineering-Services, um individuelle Anforderungen führender Technologie- und Industrieunternehmen präzise umzusetzen. Darüber hinaus umfasst das Portfolio Turnkey-Fertigungskonzepte, die integrierte Produktion sowie qualitätssichere Prozesse garantieren. Rugged-Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen ergänzen das Angebot. Abgerundet wird die Dienstleistungspalette durch weltweite Logistik, proaktiven Support sowie kontinuierliche, maßgeschneiderte Wartungs- und Instandhaltungskompetenz für langfristigen, effizienten Betrieb und Kompetenz garantiert.

HIPER Global übernimmt BRESSNER Technology: Embedded- und IT-Expertise verschmolzen

