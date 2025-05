Bürkert feiert Richtfest für nachhaltige Produktions- und Energiezentrale Erweiterung

Beim Richtfest des neuen Rohbaus am Bürkert-Standort Gerabronn wurde ein modernes Engagement für nachhaltiges Bauen präsentiert. Seit September 2024 realisiert das Unternehmen eine innovative Energiezentrale, drei neue Montagehallen für kundenspezifische Systeme und eine optimierte Magnetventilfertigung. Parallel entstehen vergrößerte Lagerflächen sowie neue Sozialräume und ein Betriebsrestaurant für 270 Mitarbeitende. Die baulichen Maßnahmen erfolgen in drei Abschnitten auf 4.000 Quadratmetern und folgen einem streng ökologischen und energieeffizienten Konzept. Die Bauarbeiten laufen planmäßig weiter.



4000 m² Erweiterung in drei Bauabschnitten schafft moderne Produktionsflächen

Das Bauvorhaben erstreckt sich über eine Fläche von 4.000 m², die in drei Bauabschnitte gegliedert wird. Parallel zur Errichtung einer hochmodernen Energiezentrale entstehen drei neue Fertigungshallen für die Montage kundenspezifischer Systeme. Durch die Modernisierung der Magnetventilproduktion wird die Fertigungspräzision erhöht. Zusätzlich schaffen vergrößerte Lagerflächen effizientere Materialflüsse. Abgerundet wird das Konzept durch ausgebaute Sozialräume und ein zeitgemäßes Betriebsrestaurant, die das Arbeitsumfeld für 270 Mitarbeitende verbessern. Die Arbeitsabläufe am traditionsreichen Standort werden optimiert.

Photovoltaikanlagen auf Dach und Fassade erhöhen nachhaltige Energieeffizienz Unternehmen

Photovoltaikanlagen auf Dach und Fassade sorgen für umweltfreundliche Stromerzeugung und reduzieren den CO2-Fußabdruck signifikant. Ein integriertes Wärmerückgewinnungssystem nutzt Abwärme aus der Drucklufterzeugung effizient wieder und senkt den Energiebedarf. Ergänzend kommen moderne Wärmepumpen zum Einsatz, die in Kombination mit Geothermie eine regenerative Wärmeversorgung garantieren. Darüber hinaus wird Regenwasser für technische Prozesse aufbereitet, während der bewusste Einsatz von Holz als Baustoff und die Wiederverwendung historischer Hallenkonstruktionen Ressourcen schont und vermeidet gleichzeitig Abfall.

Baufortschritt in Gerabronn verläuft planmäßig dank Abstimmung aller Beteiligten

Am 16. Mai 2025 kamen CTO Stefan Müller, Produktionsleiter Marc Steffen Dahlheimer, Werksleiter Martin Wolfarth, Projektleiter Carsten Böcking und Mitglieder des Betriebsrats zusammen, um gemeinsam mit Bürgermeister Christian Mauch, Vertretern der Baufirmen Stauch Bau und Holzbau Amann sowie dem Architekturbüro Kraft + Kraft den aktuellen Stand der Bauarbeiten zu begutachten. Aufgrund milder Witterungsbedingungen und effizienter Kommunikation aller beteiligten Partner verläuft das Bauvorhaben planmäßig und ohne nennenswerte Verzögerungen reibungsloser Abläufe intern.

Gerabronn-Ausbau ergänzt globales Produktionsnetzwerk und stärkt regionale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig

Mit dem Ausbau am Standort Gerabronn erweitert Bürkert sein globales Produktionsnetzwerk und untermauert sein Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung in Hohenlohe nachhaltig. Aufbauend auf erfolgreichen Projekten in Criesbach und Öhringen integriert das Unternehmen erneut nachhaltige Bau- und Energiekonzepte sowie moderne Technik für Fertigung, Montage und Logistik. Diese Maßnahmen optimieren Prozessabläufe, reduzieren den Energieverbrauch durch intelligente Versorgungssysteme, schaffen neue Kapazitäten und bieten zusätzliche Produktionskapazitäten und stärken dadurch Marktpräsenz sowie unternehmerische Zukunftsfähigkeit.

Nachhaltige maßgeschneiderte Energiezentrale kombiniert Wärmepumpen, Geothermie, Photovoltaik und Produktionsoptimierung

Durch die Erweiterung am Standort Gerabronn wird eine maßgeschneiderte Energiezentrale errichtet, die modernste Wärmepumpentechnik, Geothermie und Photovoltaik intelligent kombiniert. Das Konzept ermöglicht eine energieeffiziente Versorgung aller Fertigungsbereiche und trägt zur nachhaltigen Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Gleichzeitig profitieren Wartungsteams von einem modularen Aufbau. Die optimierten Montageflächen, erweiterte Magnetventilfertigung sowie großzügige Sozial- und Lagerbereiche steigern die Produktionsabläufe, erhöhen die Sicherheit und verbessern die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter und senken langfristig erhebliche Betriebskosten.