Reduzierte Planungszeiten und schnellere und effiziente Angebotsabwicklung dank Online-Konfigurator

Der sechsstufige Carl Stahl Anschlagketten-Konfigurator digitalisiert die Planung maßgeschneiderter Kettengehänge durch intuitive Eingabemasken. In Echtzeit visualisiert eine 3D-Ansicht die Geometrie, während integrierte Tragfähigkeitsprüfungen und ein Komponentenvergleich zwischen RUD VIP (Güteklasse 10) und ICE (Güteklasse 12) die optimale Auswahl sicherstellen. Das Online-Tool sorgt für normgerechte Ergebnisse, verkürzt Angebots- und Auftragsprozesse und kombiniert digitale Selbstbedienung mit persönlicher Expertenberatung für maximale Effizienz und Sicherheit. Industrie, Logistik sowie Maschinenbau profitieren von schnellerer, zeitgemäßer Projektabwicklung.



Online-Werkzeug integriert Tragfähigkeitsprüfung und Komponentenvergleich für optimierte sichere Anwendung

Mit dem Carl Stahl Anschlagketten-Konfigurator lassen sich in sechs übersichtlichen Schritten individuelle Kettengehänge erstellen. Während des Prozesses definieren Nutzer Stranganzahl, Nutzlänge und Belastungsparameter. Wahlweise steht eine einfache oder doppelte Kranzkette zur Verfügung, um den Anforderungen an Sicherheit und Lastverteilung gerecht zu werden. Das verständliche Eingabefeldmenü unterstützt bei der Einhaltung technischer Normen. Am Ende liefert das digitale Tool ein präzises Produktlayout mit validierten Leistungsdaten. Eine automatische Plausibilitätsprüfung warnt vor möglichen Überlastungen und fördert die sichere Anwendung im Betrieb.

Integrierte Tragfähigkeitstests und 3D-Visualisierung optimieren Kettengehänge-Konfiguration praktisch in Echtzeit

Im Konfigurator erscheinen Kettengehänge in einer interaktiven 3D-Umgebung, die genaue Einblicke in Konstruktion und räumliche Anordnung gewährt. Anwender navigieren durch die Modelle, überprüfen Gelenkwinkel und Stegprofile virtuell. Eine eingebaute Tragfähigkeitsprüfung wertet Material und Lastgrößen aus und liefert automatisch Grenz- und Sicherheitswerte. Der Komponentenvergleich stellt unterschiedliche Kettenqualitäten und Anschlagmittel nebeneinander dar und erleichtert die Entscheidung für die unter spezifischen Einsatzbedingungen passende Ausführung. Remote?Ansicht und Zoom erleichtern Detailprüfung und erhöhen deutlich Präzision.

VIP Kettenqualität liefert Leichtgewicht mit hoher Tragfähigkeit und Effizienz

Im Konfigurator können Anwender zwischen RUD VIP-Ketten (Güteklasse 10) entscheiden, die bis zu 30 % mehr Tragfähigkeit bieten und durch geringeres Eigengewicht das Handling verbessern. Alternativ stehen ICE-Komponenten (Güteklasse 12) bereit, deren Bruchkraft um bis zu 60 % erhöht ist und die eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Abrieb aufweisen. So lassen sich Hebelösungen exakt auf unterschiedliche Lasten und Umweltbedingungen abstimmen. Sie erhöhen Betriebssicherheit und verlängern Serviceintervalle nachhaltig wesentlich.

Präzise Einstellungen von Neigungswinkeln und Komponenten mit intuitiver Benutzerführung

Eine benutzerfreundlich gestaltete Oberfläche führt Planer Schritt für Schritt durch den gesamten Auslegungsprozess und liefert präzise Vorgaben für kritische technische Parameter wie Mindesttragevermögen und Kettenspannung. Klar formulierte Hinweise zu zulässigen Neigungswinkeln verhindern fehlerhafte Einbausituationen, während eine Übersicht kompatibler Bauteile normkonforme Resultate sicherstellt. Auf diese Weise wird die Planungsgenauigkeit erhöht und die Produktsicherheit im praktischen Hebeeinsatz maßgeblich optimiert. Die interaktive Navigation reduziert Rückfragen und ermöglicht schnelle, präzise Anpassungen bei geänderten Einsatzbedingungen.

Minimierte Fehlerquellen durch digitalen Carl Stahl Service, schnellere Abwicklung

Der Carl Stahl Onlinedienst ergänzt das Portfolio um eine digitale Lösung zur Planungsunterstützung, die Durchlaufzeiten signifikant senkt und die Angebotserstellung optimiert. Integrierte Prüfmechanismen identifizieren Inkonsistenzen frühzeitig und minimieren Nacharbeiten bei der Auftragsfreigabe. Kunden aus Industrie, Logistik und Maschinenbau erzielen dadurch deutlich schnellere Produktentwicklungen, profitieren von einem transparenten Prozesscockpit und erreichen höhere Termintreue. Parallel ermöglicht die Plattform eine einheitliche Dokumentation und erleichtert regulatorische Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung. sowie optimierte Kommunikation intern.

Carl Stahl kombiniert Anwendungen mit persönlicher Hebetechnikberatung für Kunden

Die Digitalisierung ergänzt Carl Stahls Portfolio, ohne dass der menschliche Beratungsservice verloren geht. Fachkundige Hebetechnikexperten stehen Kunden bei komplexen Anwendungen über vielfältige Kanäle zur Verfügung und gewährleisten fundierte technische Unterstützung. Die Kombination aus Online-Konfigurator und individuellem Beratungskontakt führt zu präziseren Ergebnissen, indem Experten spezifische Lastannahmen prüfen und Optimierungspotenziale aufzeigen. So profitieren Anwender von effizienter Selbstbedienung und tiefgreifendem Fachwissen für anspruchsvolle Projektlösungen gleichermaßen. Qualifizierte Ansprechpartner sichern Qualität, Rechtssicherheit und termingerechte Abläufe.

RUD VIP ICE-Technologie steigert Tragfähigkeit und Verschleißfestigkeit deutlich massiv

Der digitale Anschlagketten-Konfigurator von Carl Stahl kombiniert Self-Service mit Experten-Know-how und RUD-VIP- oder ICE-Technologien. Nach Auswahl aller Parameter prüfen Normalgorithmen Tragfähigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Das integrierte 3D-Modell liefert anschauliche Darstellungen, während ein direkter Vergleich von Komponenten unterschiedliche Einsatzszenarien vereinfacht. Automatisierte Dokumentation mit Prüfprotokollen und Exportfunktionen beschleunigt die Angebots- sowie Produktionsprozesse und minimiert Fehler. Vorteil: deutliche Zeitersparnis und gesteigerte Produktsicherheit. Unterstützung durch Hebetechnik-Profis inklusive umfassender Serviceleistungen rund um die Uhr.