Cartken führt auf LogiMAT 2026 neue GPS-unabhängige Indoor-Outdoor-AMRs ein

Cartken präsentiert Mover und Hauler: Erweiterte AMR-Plattform für Industrie

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert Cartken seine erweiterte AMR-Plattform und stellt zwei Modelle vor: den Cartken Mover als autonomen Palettenhubwagen mit einer Nutzlast von bis zu 1 500 Kilogramm sowie den Cartken Hauler für bis zu 300 Kilogramm. Beide Roboter bewegen sich GPS-unabhängig auf definierten Karten und kommen ohne Bodenmarkierungen, Leitdrähte oder Reflektoren aus. In wenigen Tagen lassen sie sich nahtlos in bestehende Logistikabläufe integrieren und meistern Industriebedingungen.

Cartken Indoor-Outdoor-Roboter verbinden Lager, Hallen, Labore und Versandbereiche nahtlos

Cartkens Indoor-Outdoor-Roboter ermöglichen durchgängig automatisierte Materialtransporte zwischen Lagern, Produktionsbereichen, Laboren und Versandzonen auf gesamten Industriearealen. Die Systeme überwinden Hindernisse wie Bodenunebenheiten, Rampen und Schwellen selbstständig und passen sich wechselnden Witterungsbedingungen wie Regen, Sonne sowie leichtem Schneefall an. Durch die autonome Navigation über Gebäudegrenzen hinweg eliminieren sie manuelle Gabelstaplertransporte im Interbuilding-Transport. Damit sorgen sie für einen lückenlosen Materialfluss und steigern Effizienz sowie Sicherheit in Logistikprozessen einschließlich anspruchsvollster betrieblicher Umgebungen umfassend integriert.

KI-gestützte 3D-Umgebungserfassung ermöglicht autonome Navigation ganz ohne externe Infrastruktur

Die in München entwickelte KI-gestützte Softwarearchitektur erfasst die dreidimensionale Umgebung mithilfe mehrerer Kameras und Sensoren, erkennt Hindernisse in Echtzeit und aktualisiert fortlaufend die digitale Karte. Dadurch navigieren die Roboter vollkommen autonom, ohne GPS, Bodenmarkierungen oder zusätzliche Infrastruktur zu benötigen. Als hardwareunabhängige Plattform lässt sie sich nahtlos von kompakten Lieferrobotern bis hin zu Schwerlast-AMRs skalieren und ermöglicht eine schrittweise Erweiterung der Automatisierungsprozesse in Industriebereichen und unterstützt flexible Einsatzszenarien unter variierenden Betriebsbedingungen.

Cartken Hauler befördert 300 kg autonom über Flächen Steigungen

Der Cartken Hauler ist speziell für tägliche Transportaufgaben in Fertigung und Logistik konzipiert und bewältigt Nutzlasten bis zu 300 kg auf ebenen Flächen sowie bis zu 250 kg bei Steigungen bis zu 10°. Sein autonomes Ladesystem ermöglicht über 16 Stunden durchgängigen Betrieb. Die Ladeeinheit bietet optional temperaturgeregelte Fächer von -80 °C bis +100 °C, um Temperaturempfindliches zu transportieren. Mit bis zu 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und GPS-unabhängiger Navigation optimiert er Effizienz und Wiederholbarkeit routinemäßiger Warenverkehre signifikant.

Cartken Mover: Autonomer Palettenhubwagen für unterbrechungsfreien Indoor- und Outdoor-Einsatz

Der Cartken Mover ist der erste autonome Palettenhubwagen für Innen- und Außeneinsatz und erweitert das Portfolio um eine Schwerlastlösung. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1.500 Kilogramm meistert er Transportaufgaben, hebt Paletten bis zu einer Höhe von 150 Zentimetern und passt die Gabelbreite flexibel an unterschiedliche Palettenformate an. Eine Laufzeit von über zehn Stunden mit automatischem Ladevorgang sowie die nahtlose API-Anbindung an bestehende IT-Systeme und Gebäudeeinrichtungen machen ihn zum robusten Schwerlast-AMR.

Cartken präsentiert Hauler und Mover live unter realen Bedingungen

Cartken AMRs senken Kosten und Sicherheitsrisiken durch automatisierten interbuilding-Transport

Cartkens weiterentwickelte AMR-Lösungen kombinieren Indoor- und Outdoor-Navigation, ermöglichen durchgängige Automatisierung zwischen Gebäuden ohne zusätzliche Infrastruktur. Die KI-basierte Plattform analysiert Umgebung sowie Hindernisse in Echtzeit, aktualisiert digitale Karten und sorgt für stabile Betriebsabläufe selbst bei wechselnden Wetterbedingungen. Innerhalb weniger Tage lässt sich die Lösung in bestehende IT-Landschaften integrieren. Unternehmen profitieren von reduzierten Logistikkosten, minimierten Sicherheitsrisiken und einer durchgängig hohen Performance. Modulare Komponenten erlauben flexible Skalierung und gewährleisten Verfügbarkeit.