CETA Testsysteme feiert 35 Jahre Dichtheitsprüfungskompetenz mit neuem Gerät

CETA Testsysteme GmbH entwickelt seit über 35 Jahren hochpräzise Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte für hundertprozentige End-of-Line-Kontrollen in der Automobil-, Kunststoff- und Medizintechnik. Das neue CETATEST 820 überzeugt durch kosteneffiziente Konstruktion, fünf auswählbare Druckbereiche von ?1 bis 10 bar sowie intuitives 7-Zoll-Touchdisplay. Anwender profitieren von einfacher Anbindung per RS-232, Ethernet oder optionalem Profinet, umfangreichen Schnittstellen, drei Jahren Gewährleistung, einem DAkkS-Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025 und IATF 16949 sowie höchster Prozesssicherheit garantiert.



Seit über drei Jahrzehnten entwickelt und fertigt die CETA Testsysteme GmbH hochwertige Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte für lückenlose Endkontrollen in industriellen Produktionsprozessen. Mehrfach in Automobil-, Kunststoff-, Verpackungs- sowie Medizintechniklinien integriert, sorgen mehrere tausend weltweit eingesetzte Geräte für verlässliche Ergebnisse. Der Einsatz von Druckluft ermöglicht Messungen von Leckraten bis 10?3 mbar·l/s und Durchflussraten bis zu 200 l/min, wodurch nahezu jede Prüfaufgabe präzise abgedeckt wird. Zudem bietet Zubehör, flexible Einsatzmöglichkeiten für komplexe Bauteile.

Modulares Prüfgeräteprogramm für Dichtheits-, Massendurchfluss-, Volumenstrommessungen sowie digitale Druckmanometer

Das umfassende Programm an Prüfgeräten beinhaltet Dichtheitsprüfungen, Massendurchfluss- und Volumenstrommessungen sowie digitale Druckmanometer. Als universelles Prüfmedium kommt Druckluft zum Einsatz, wodurch Leckraten bis zu 10?3 mbar·l/s (je nach Volumen) und Durchflüsse bis 200 l/min präzise erfasst werden. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Anpassung der Geräte an spezifische Anforderungen unterschiedlicher Produkt- und Branchenanwendungen durch eine Vielzahl an optionalem Zubehör für höchste Flexibilität und Effizienz und gewährleistet reproduzierbare, dauerhaft zuverlässige Ergebnisse.

CETATEST 820: Robustes, kosteneffizientes Differenzdruckprüfsystem für direkt befüllbare Produkte

Das CETATEST 820 ist ein kosteneffizientes Differenzdruckprüfgerät, das mit fünf wählbaren Druckbereichen von minus eins bis zehn bar arbeitet. Es eignet sich für direkt befüllbare Produkte in industriellen Fertigungslinien und gewährleistet dank robuster Bauweise eine langlebige Nutzung. Die präzise Sensorik liefert reproduzierbare Messwerte auch bei komplexen Bauteilgeometrien. Die einfache Bedienung sowie die flexible Druckbereichswahl optimieren Prüfabläufe und steigern die Effizienz in der Qualitätskontrolle und spürbar reduzieren Kosten durch schnelle Prüfzyklen.

CETATEST 820 mit sieben Zoll Touchscreen für schnelle Linienintegration

Ein integrierter 7-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine klare, übersichtliche Steuerung aller Prüfabläufe und lässt sich durch abgesetzte Start/Stopp-Tasten ergänzen, um den Prüfstart unabhängig vom Display zu initiieren. Für eine präzise Dokumentation speichert das Gerät bis zu 100.000 Messergebnisse und erlaubt die konfigurierte Verwaltung von 64 Programmen. Die Standardanschlüsse RS-232 und Ethernet sichern eine schnelle Datenübertragung, während optional über ein externes Gateway eine Profinet-Integration für vollautomatisierte Linienrealisation aktiviert werden kann.

Drei Jahre Gewährleistung plus DAkkS-Kalibrierschein nach DIN ISO/IEC 17025

Der Lieferumfang umfasst eine dreijährige Gewährleistung, die auf Wunsch auf fünf Jahre erweitert werden kann, sowie einen DAkkS-akkreditierten Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025. Diese Kalibrierung orientiert sich an der internationalen Automotive-Norm IATF 16949 und gewährleistet, dass alle Prüfergebnisse höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Hersteller erhalten damit ein auditfestes Dokumentationsinstrument, um Normkonformität nachzuweisen und Prozesssicherheit nachhaltig sicherzustellen. Zusätzlich profitieren Anwender von lückenloser Rückverfolgbarkeit und erhöhtem Vertrauen in die Prüfprozesse, was Ausfallrisiken mindert.

CETA unterstützt Kunden praxisorientiert von Machbarkeitsprüfung bis zur Kalibrierung

CETA unterstützt Interessenten von der ersten Machbarkeitsstudie und Analyse über die Auswahlprozesse geeigneter Testgeräte bis zur reibungslosen Inbetriebnahme. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen regelmäßige Wartungen und akkreditierte Kalibrierungen, um langfristige Präzision sicherzustellen. Ergänzend werden praxisorientierte Tagesseminare sowie kostenfreie Webinare zur industriellen Dichtheits- und Durchflussprüfung angeboten. Termine und Inhalte sind stets aktuell verfügbar und auf der Website unter www.cetatest.com einzusehen. Die umfangreiche Beratung gewährleistet effiziente Produktionsprozesse bei höchsten Qualitätsstandards. Umfassende Betreuung.

CETA präsentiert Innovationen auf all about automation 2025 Wetzlar

Vom 10. bis 11. September 2025 präsentiert CETA auf der Fachmesse all about automation in der Buderus Arena in Wetzlar seine neuesten Dichtheits- und Durchflussprüfsysteme. Interessierte Fachbesucher finden das Unternehmen in Halle E0 an Standnummer 441. Die Messe richtet sich an Experten aus den Bereichen industrielle Automation und Kommunikation. Der Eintritt ist kostenfrei, das Catering wird für registrierte Fachbesucher ohne Zusatzkosten angeboten. Ausgiebige Produktvorführungen sowie individuelle Gesprächsrunden ergänzen das Programm.

CETA Testsysteme präsentiert präzises CETATEST 820 für industrielle Prüfanforderungen

