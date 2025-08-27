COBO SPA modernisiert SMT-Linie mit AIMEXR und AIMEX III

COBO SPA hat seine SMT-Bestückungsstraße am Hauptsitz in Leno mit den FUJI-Systemen AIMEXR und AIMEX III umfassend modernisiert. In Kooperation mit ALGAR S.p.a. (FENWICK-Gruppe) wurden die Prozessketten optimiert, um bei wachsender Variantenvielfalt Rüst- und Zykluszeiten signifikant zu reduzieren. Die neue Front-End-Linie mit Lötpastendruck, SPI, Reflow, 3D-AOI und automatisierten Setup-Abläufen sichert konstante Taktzeiten, präzise Bauteilplatzierung, hohe Anlagenverfügbarkeit und niedrigen Energieverbrauch auch bei kleinen Losgrößen und gewährleistet nachhaltige Effizienzsteigerungen in der Elektronikfertigung dauerhaft.



COBO SPA modernisiert Fertigungslinie mit FUJI AIMEXR, AIMEX III

COBO SPA in Leno fertigt mehr als 70.000 Varianten elektronischer Baugruppen für Industrie- und Automobilanwendungen. Um hohe Wiederholgenauigkeit zu erreichen und komplexe Armaturenbretter, Lichtschalter sowie Scheinwerfer mit bestückten Leiterplatten präzise zu montieren, modernisierte das Unternehmen seine SMT-Bestückungsstraße. Erstmals in Europa integrierte COBO die vielseitige FUJI-AIMEXR-Plattform und das AIMEX III System. Dies ermöglicht deutlich verkürzte Rüstzeiten, optimierte Durchlaufzeiten, höhere Flexibilität und Automatisierung sowie gleichbleibend hohe Qualität auch bei kleinen Losgrößen.

Schnelle Produktwechsel ermöglichen konstante Qualität, hohen Durchsatz und Wettbewerbsfähigkeit

Zweimal neue FUJI-Systeme: AIMEXR steigert maximale Platzierungsgeschwindigkeit und Präzision

COBO erweiterte die bereits vorhandene SMT-Produktionslinie um zwei FUJI-Systeme, um aktuellen Anforderungen an Flexibilität und Qualität gerecht zu werden. Die AIMEXR besticht durch hochentwickelte Bestückungsköpfe sowie eine Echtzeit-Sensortechnologie, die selbst kleinste Abweichungen erkennt und verhindert. Dank dieser Innovation erreicht das System konstante Taktzeiten und optimiert Rüstvorgänge. Als erstmals in Europa eingesetzte Plattform unterstützt es automatisierte Setup-Prozesse bei Layoutwechseln und steigert so Effizienz und Präzision. Minimaler Energieverbrauch bleibt dabei zuverlässig gewährleistet.

Front-End-Linie mit AIMEXR, AIMEX III für nahtlose automatisierte Prozesskette

Die Front-End-Linie kombiniert FUJIs Allrounder-Plattformen AIMEXR und AIMEX III mit etablierten Modulen für Lötpastendruck, optische Inspektion (SPI), Reflow-Löten sowie 3D-AOI. Durch die nahtlose Integration zusätzlicher Bestückungsmaschinen entsteht ein robustes Fertigungsgerüst, das eine vollständig automatisierte Prozesskette gewährleistet. Die synchronisierte Arbeitsfolge zwischen Druck-, Platzierungs- und Inspektionsschritten minimiert manuelle Eingriffe und Stillstandszeiten. Gleichzeitig erhöhen konstante Taktzeiten und eine zentrale Steuerung die Effizienz und Flexibilität bei unterschiedlichen Seriengrößen über verschiedene Produktvarianten hinweg, reibungslos und effizient.

AIMEXR und AIMEX III reduzieren Rüst- und Zykluszeiten signifikant

COBO steigert Effizienz durch FUJI AIMEXR und AIMEX III

