Cobots4You: Zukunftstechnologie hautnah erleben

Das „Cobots4You“ Event in Nordrhein-Westfalen ermöglicht es Robotikbegeisterten, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Cobots zu entdecken. Die Veranstaltung konzentriert sich auf die Steigerung der Produktivität und die Entlastung der Mitarbeiter in verschiedenen Branchen wie Handwerk, Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Logistik, Labore, Medizin, Metallbearbeitung, Krankenhäuser und Altenheime. Besucher haben die einzigartige Gelegenheit, diese Zukunftstechnologie hautnah zu erleben und sie multisensorisch und haptisch zu erkunden.



Kostenloses Event zu Cobots in Bochum am 21. Mai

Am 21. Mai findet im Ruhrkongress Bochum, Stadionring 20, das „Cobots4You“ Event statt. Die Veranstaltung dauert von 8:30 Uhr bis 17 Uhr und der Eintritt ist frei. Um teilzunehmen und weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Webseite www.cobots4you.com/anmeldung.

Cobots4You präsentiert neueste Trends und Techniken im Bereich Cobots

Die Cobots4You präsentiert auf ihrem Event die neuesten Trends und Techniken im Bereich Cobots. Mit rund 20 Ausstellern und erwarteten 1.000 Besuchern bietet die Veranstaltung eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Neben renommierten Hochschulen und Institutionen wird auch Prof. Dr.-Ing. Daniel Schilberg als Keynotespeaker seine Expertise zum Thema „Cobots für das vernakuläre Handwerk“ teilen. Die Veranstaltung wird zudem von Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, unterstützt und unterstreicht die Bedeutung der Mensch-Roboter-Kollaboration für den Industriestandort NRW.

Cobots für alle: Konferenzprogramm präsentiert Einsatzmöglichkeiten und Tipps

Im Rahmen des Konferenzprogramms werden am Vormittag verschiedene Aspekte der Cobot-Nutzung behandelt, um diese Technologie für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Dabei stehen Themen wie Wirtschaftlichkeit, Programmierung, Flexibilität, Mobilität, Sicherheit und Integration im Fokus. Anhand von konkreten Anwendungsbeispielen und praktischen Tipps erhalten die Teilnehmer wertvolle Informationen für die erfolgreiche Einführung von Cobots in ihrem eigenen Unternehmen.

Am Nachmittag haben die Besucher die Möglichkeit, die Messe zu besuchen und die Cobots in Aktion zu erleben. Die Aussteller, darunter renommierte Robotikhersteller und -experten, werden demonstrieren, wie Cobots effektiv eingesetzt werden können. Durch die Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Sensorik, sowie die sinkenden Investitionskosten, eröffnen sich attraktive und vielversprechende Möglichkeiten für den Einsatz von Cobots.

Das kostenfreie ePaper „Cobots4You in NRW“ gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Typen, Preise, Anwendungen und Hersteller von Cobots. Es ist eine wertvolle Informationsquelle für alle, die sich für diese Zukunftstechnologie interessieren und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kennenlernen möchten.

Die Cobots4You in Bochum ist eine einzigartige Veranstaltung, die die Möglichkeit bietet, sich mit führenden Experten aus Forschung und Industrie zu vernetzen und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln. Besucher haben die Chance, die Zukunftstechnologie Cobots live zu erleben und umfassende Informationen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile dieser neuen Helfer zu erhalten.