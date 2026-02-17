Robuste Connectivity für dezentrale Automatisierung direkt an der Maschine

Die dezentrale Automatisierung verlangt direkt an der Maschine flexible und robuste Connectivity-Lösungen. CONEC stellt ein umfassendes Portfolio bereit, das von passiven Signalverteilern über aktive Feldbus- und Ethernet-Anbindungen bis zu IP67-Verteilersystemen für effiziente Feldverdrahtung reicht. Hinzu kommen vielfältige Steckverbinder in M8x1, M12x1 und EtherCAT P. Anwender profitieren von schneller Installation, verringertem Verdrahtungsaufwand, hoher Betriebssicherheit, zukunftsfähiger Skalierbarkeit sowie zuverlässiger Signal-, Daten- und Energieübertragung unter rauen Industriebedingungen und unterstützt optimiertes Ressourcenmanagement für Effizienz.



Flexibel, robust, anpassbar: CONEC Connectivity für dezentrale industrielle Automatisierung

Dezentrale Automatisierung erfordert an Maschinen flexible, robuste und modulare Verbindungstechnik für Signal-, Daten- und Energieübertragung. CONEC liefert passive und aktive IO-Verteilerboxen, die durch kompakte Bauformen und widerstandsfähige Gehäuse eine strukturierte Ein- und Ausgangssignalverteilung auf Feldebene ermöglichen. Integrierte Elektronik erlaubt direkte Feldbus- und Industrial Ethernet-Anbindung. Installateure profitieren von geringem Verdrahtungsaufwand, hoher Betriebssicherheit, verkürzten Stillstandszeiten und einfacher Wartung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die modulare Auslegung unterstützt skalierbare Systeme und vereinfacht zukünftige, effiziente Erweiterungen.

Passive und aktive IO-Verteilerboxen reduzieren Verdrahtungsaufwand und steigern Betriebssicherheit

Passive IO-Verteilerboxen ermöglichen eine unkomplizierte Signalverteilung, indem sie mehrere Sensor- oder Aktorsignale ohne zusätzliche Elektronik zusammenführen. Aktive Modelle sind hingegen mit integrierten Schaltungen ausgestattet, die Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen bieten und so den Datenaustausch mit übergeordneten Steuerungen unterstützen. Die kompakten Abmessungen und widerstandsfähigen Gehäuse garantieren auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine schnelle Installation. Anwender profitieren von geringerem Verkabelungsaufwand, intuitiver Anschlusstechnik und zuverlässigem Betrieb in anspruchsvollen Automatisierungsanwendungen bei höchster Verfügbarkeit und geringeren Wartungskosten.

CONEC Steckverbinderauswahl M8x1 und M12x1 für industriellen zuverlässigen Einsatz

Das CONEC-Portfolio umfasst M8x1- und M12x1-Steckverbinder für Signal-, Daten- und Energieübertragung. Alle Ausführungen entsprechen internationalen Normen und gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Anwender profitieren von einem umfassenden Spektrum an Standard-, BUS- und Power-Codierungen (B, D, P, X, K, L, S, T), um die jeweilige Steckstelle genau an Projektanforderungen anzupassen und zukünftige Automatisierungsvorhaben nachhaltig abzusichern. Zusätzlich optimieren sie die Montage durch eindeutige Verriegelungsmechanismen und minimieren Fehlerquellen während der Inbetriebnahme.

IP67-Verteilersysteme für kosteneffiziente Feldverdrahtung direkt an Sensoren und Aktoren

Verteilersysteme in Schutzart IP67 bieten eine zuverlässige und übersichtliche Basis für die Verdrahtung von Sensoren und Aktoren im Außenbereich. Durch ihre Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit entfällt häufige Wartung, während die modulare Bauweise kurze Installationszeiten ermöglicht. Räumlich verteilte Signale werden effizient gesammelt und über robuste Leitungsverbindungen an die zentrale Steuerung übermittelt. Dies senkt Kosten, steigert Anlageneffizienz und gewährleistet dauerhafte Betriebssicherheit unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die Systemintegration gestaltet sich flexibel und zukunftssicher.

Flexible Anschlussoptionen über Leitungen oder Steckverbinder reduzieren Installationsaufwand nachhaltig

Anschluss wahlweise über fest angeschlossene Leitungen oder standardisierte Steckverbinderschnittstellen ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Installationsszenarien. Diese Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten erleichtert die Installation, verringert den Verkabelungsaufwand und beschleunigt Erweiterungen sowie Umbauten. Standardisierte Schnittstellen reduzieren Fehlerquellen und gewährleisten eine konsistente Verbindung. Techniker profitieren von einer intuitiven Handhabung bei Wartungsarbeiten, schnellen Austauschzeiten und verkürzten Stillstandsphasen. Dies steigert die Betriebssicherheit und Effizienz in Industrieanlagen und senkt langfristig Wartungskosten und verbessert die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig.

Modulare Y-, Duo- und T-Verteiler für flexible installationsspezifische Feldverdrahtung

Das angebotene Sortiment umfasst Y-Verteiler mit M12x1-Anschlüssen sowohl für M12x1-zu-M12x1 als auch für M12x1-auf-M8x in 4-, 5- oder 8-poliger A-Codierung. Ergänzt wird das Portfolio durch Duo- und T-Verteiler in variablen Kabellängen von 0,3 bis 3 Metern. Dank modularer Bauweise lassen sich die Komponenten einfach kombinieren, wodurch Installationsanforderungen flexibel bedient und der Lageraufwand reduziert werden können. Dies gewährleistet eine hohe Flexibilität und Kosteneffizienz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Umspritzte M8x1 und M12x1 Steckverbinder sparen Installationszeit und Kosten

Umspritzte Steckverbinder in den Baugrößen M8x1 und M12x1 beschleunigen Montage und reduzieren Kosten, da vormontierte Kabellösungen den Verdrahtungsaufwand minimieren. Im M8-Segment stehen robuste Schnapp- und kombinierte Schraub-Schnapp-Varianten zur Verfügung, während M12-Modelle zusätzlich eine zuverlässige Bajonett-Schnellverriegelung bieten. Die komplett umspritzten Gehäuse gewährleisten lückenlosen Schutz bis ins Kabelende, erhöhen Manipulationssicherheit und bieten herausragende Beständigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Wartungszyklen verlängern sich spürbar durch robusten Aufbau und simplen Handhabungscharakter.

CONEC EtherCAT P Steckverbinder integrieren 24-V Versorgung und Datenübertragung

CONEC bietet kombinierte Steckverbinderlösungen, die Daten- und Energieübertragung in einem einzigen Kanal vereinen. Ausgestattet mit integrierter 24-V-Stromversorgung gemäß EtherCAT P Standard ermöglichen sie schnelle Buszyklen und minimieren zusätzlichen Verkabelungsaufwand. Dank flexibler BUS-Codierungen lassen sich verschiedene Netzwerktopologien einfach konfigurieren und skalieren. Anwender profitieren von erhöhter Betriebssicherheit, verbesserter Diagnostik sowie zukunftssicherer Automatisierungsplattform. Die modulare Bauweise unterstützt unkomplizierte Systemerweiterungen, reduziert Installationszeit und gewährleistet zuverlässige Prozesse in rauen Industrieumgebungen.

Modulare CONEC IO-Verteilerboxen und IP67-Systeme für Industrie-4.0 dezentrale Automatisierung

Das CONEC-Portfolio bietet modulare IO-Verteilerboxen, widerstandsfähige IP67-Verteilersysteme und eine umfangreiche Auswahl an Steckverbindern. Installationen erfolgen zügig dank Plug-and-Play-Prinzip und verringertem Verkabelungsaufwand. Robustheit und Schutzklassen garantieren zuverlässigen Betrieb selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Aktive Varianten unterstützen Feldbus- und Ethernet-Anbindungen, während passive Lösungen einfache Signalverteilungen ermöglichen. Die skalierbare Architektur sichert wachsende Automatisierungsanforderungen ab. Daten, Signale und Energie werden direkt im Feld stabil übertragen, ideal für dezentrale Industrie-4.0-Projekte und langfristige Wirtschaftlichkeit wird dabei maximiert.