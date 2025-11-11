CONEC bietet Steckverbinder M8 bis M12 mit umfassendem Portfolio

Mit einem umfangreichen Sortiment an M8- und M12-Steckverbindern sowie einem vielseitigen Sensor-Aktor-Leitungsportfolio (SAL) bietet CONEC skalierbare Verbindungslösungen für Signale, Daten und Energieübertragungen. Kompakte M8-Bauformen ermöglichen platzsparende Installationen in sensiblen Bereichen, während robuste M12-Varianten selbst unter extremen Bedingungen bis Schutzart IP69K dauerhafte verlässliche Funktion garantieren. Vielfältige Kodierungsoptionen sowie konfektionierbare, umspritzte und Leiterplatten-Varianten sichern höchste Flexibilität in der Automatisierung, im Maschinenbau, in der Transporttechnik und Gebäudetechnik für einfache Planung und Wartung.



CONEC bietet Connectivity-Lösungen von M8 bis M12 und SAL

Als umfassender Anbieter deckt CONEC das gesamte Spektrum moderner Verbindungstechnik ab. Das Portfolio beinhaltet robuste M8- und M12-Steckverbinder für Signale, Daten und Energie und erweitert sich um Sensor-Aktor-Leitungen (SAL). Die modularen Komponenten lassen sich flexibel an Automatisierungssysteme, Maschinenbauprojekte und mobile Anwendungen anpassen. Mit durchgängigen Schnittstellen aus einer Hand reduziert CONEC Planungsaufwand, vereinfacht Installationen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Industriebedingungen. Dabei sorgt das System für hohe Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Kompakte M8-Steckverbinder von CONEC bieten IP67-Schutz und flexible Anpassungsmöglichkeiten

Die M8-Steckverbinder von CONEC bieten durch ihr kompaktes Design und präzise Verarbeitung optimale Funktionalität. Mit Schutzarten bis IP67 gewährleisten sie zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Robuste Materialien sowie eine integrierte LED-Statusanzeige erlauben schnelle Diagnose und erhöhte Betriebssicherheit. In gerader und gewinkelter Ausführung verfügbar, mit zwei bis acht Polen, konfektionierbar oder umspritzt. Zusätzlich Varianten als Einbauflansch- sowie Leiterplattenversionen in THR- und SMD-Technik, wodurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten entstehen.

M12-Steckverbinder gewährleisten robuste Verbindungen unter härtesten Industriebedingungen und Anwendungen

M12-Steckverbinder bilden das zentrale Verbindungselement in modernen Automatisierungsanlagen und gewährleisten mit ihrer Schutzart bis IP69K zuverlässig zuverlässige Abdichtung gegen Wasser, Staub und andere Umwelteinflüsse. Ihre hohe mechanische Stabilität und Vibrationsresistenz sichern signaltechnische und leistungsbezogene Übertragungen von Sensorik, Aktorik, Daten und Energie selbst in extremen Einsatzumgebungen. Durch konfektionierbare, umspritzt ausgeführte sowie Einbauvarianten in THR- und SMD-Technik optimieren sie automatisierte Produktionsprozesse, inklusive effizienter Pick-and-Place-Applikationen in Maschinenbau, Transport und Prozessindustrie. Einsatzflexibilität und Wartungsfreundlichkeit bleiben.

CONEC bietet vielfältige Steckverbinder-Kodierungen für präzise Anwendungsanforderungen und Sicherheit

CONEC offeriert ein umfangreiches Spektrum an Kodierungen: A-, B-, C- und D-Codierung für Sensor- und Aktoranschlüsse sowie Feldbus-Systeme. Für Hochgeschwindigkeitsdaten steht die X-Codierung bereit, während S-, T-, K- und L-Codierungen Leistungsanwendungen absichern. Die Vielfalt ermöglicht passgenaue Steckverbinderkonfigurationen, verhindert Fehlsteckungen und steigert Betriebssicherheit. Wartungsprozesse werden dank klarer Kodierungszuordnung übersichtlicher, Ausfallzeiten reduzieren sich erheblich und Anwender profitieren von optimierter Effizienz im täglichen Einsatz. hinaus ist eine einfache Integration in bestehende Systeme gewährleistet.

Erweitertes IP67-Portfolio umfasst aktive, passive IO-Boxen sowie robuste Hybrid-Steckverbinder

Das Sortiment erweitert sich über die vertrauten M8- und M12-Lösungen hinaus um aktive und passive IO-Verteilerboxen für die zentrale Signaldistribution. Hybrid-Steckverbinder kombinieren unterschiedliche Kontaktarten kompakt in einem Gehäuse. RJ45-, USB- und Fiber-Optic-LC-Duplex-Verbindungen in IP67 garantiert selbst bei Feuchtigkeit oder Staub sichere Datenübertragung. Für mobile Anwendungen bietet das Portfolio Heavy Equipment-Steckverbinder und sorgen für durchgängige und störungsfreie Kommunikation.

CONEC-Steckverbinder sorgen für nahtlose Automatisierung und unterstützen effiziente Pick-and-Place-Prozesse

Alle Steckverbinder von CONEC sind für den Einsatz in automatisierten Fertigungslinien optimiert und gewährleisten nahtlose Integration in Pick-and-Place-Prozesse. Auf der Messe SPS smart production solutions zeigt das Unternehmen live am Stand 361 in Halle 9 sein umfassendes Portfolio an Verbindungslösungen. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in Montageabläufe und Innovationsansätze, vergleichen Produktvarianten direkt vor Ort und profitieren von Expertenberatung sowie Demonstrationen realer Anwendungsfälle. Zudem werden technische Leistungsdaten präsentiert und individuelle Lösungsmöglichkeiten erläutert.

CONEC bietet M8 und M12 Steckverbinder für maximale Flexibilität

Das umfassende M8- und M12-Steckverbindersortiment inklusive vielseitiger Kodierungen, robuster Bauformen und ergänzender Connectivity-Lösungen von CONEC ermöglicht Nutzern in Automatisierung, Maschinenbau und mobilen Anwendungen maximale Flexibilität und Betriebssicherheit. Die Strategie „Connectivity aus einer Hand“ optimiert Planungsabläufe, senkt Installationsaufwand und vereinfacht Wartungsprozesse. Anwender profitieren von durchgängig kompatiblen Komponenten, umfassendem Support und sichern zuverlässig dauerhafte Leistungsfähigkeit selbst unter extremen Einsatzbedingungen, zusammen mit effizienten Serviceleistungen.