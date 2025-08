AUMOVIO präsentiert auf IAA Mobility 2025 innovative Mobilitätslösungen erstmals

Auf der IAA Mobility 2025 in München präsentiert der neue Spin-off AUMOVIO erstmals sein umfassendes Portfolio in vier Themenwelten: safe, exciting, connected und autonomous. Gezeigt werden nachhaltige Bremstechnologien wie der hydraulikfreie Green Electric Caliper und das kompakte Corner Module. Ergänzt wird dies durch das modulare Xelve-System für Level-2 bis Level-4-Autonomie, KI-gestützte Nachtsichtkameras sowie innovative Projektionstechnologien und eine Road-to-Cloud-Plattform für softwaredefinierte Fahrzeuge. Sie ermöglicht effiziente Updates, Vernetzung und sichere Kommunikation weltweit.



AUMOVIO debütiert auf IAA Mobility 2025 mit vier Zukunftsthemen

Zwischen dem 9. und 12. September 2025 präsentiert Continental auf der IAA Mobility in München erstmals seinen Automotive-Bereich als eigenständiges Technologieunternehmen unter dem Namen AUMOVIO. Besucher finden Stand B01 in Halle B1 und können in vier Themenwelten – „safe“, „exciting“, „connected“ und „autonomous“ – innovative Lösungen erkunden. AUMOVIO bündelt die Automotive-Expertise von Continental in einer agilen Struktur, um gemeinsam mit OEMs maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte zu entwickeln und Mehrwert zu schaffen.

Green Caliper verzichtet auf Hydraulik, erhöht Reichweite, senkt Kosten

Der Green Electric Caliper ist ein vollständig elektrischer Bremssattel, der ohne Hydraulikflüssigkeit auskommt und dadurch ein deutlich geringeres Gewicht im Vergleich zu konventionellen Systemen aufweist. Dank der Optimierung für besonders schmale Felgen von Elektrofahrzeugen trägt er zur Reichweitensteigerung bei, senkt die Produktions- und Betriebskosten und vereinfacht zugleich den Montageprozess. Seine modulare Bauweise ermöglicht OEMs flexible Fahrzeugarchitekturen und unterstützt gleichzeitig nachhaltige Mobilität durch niedrigere CO?-Emissionen und verlängert die Lebensdauer von Bremssystemen.

Kompaktes Corner Module integriert Antrieb, Bremse, Lenkung und Federung

Das weiterentwickelte Corner Module vereint Antrieb, Bremssystem, Lenkung und Federung innerhalb einer kompakten Chassiseinheit. Durch die individuelle 150-Grad-Radlenkung wird die Agilität und Präzision in Kurvenfahrten deutlich erhöht. Die vollumfängliche By-Wire-Architektur ermöglicht eine nahtlose Integration in softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen. Dank modularer Bauweise lässt sich die Antriebs-Brems-Einheit flexibel an unterschiedliche Fahrzeugplattformen anpassen. So wird Bauraum optimiert, Gewicht reduziert und innovatives Design gefördert. Zudem profitieren Hersteller von gesteigerter Effizienz, reduzierten Kosten und erhöhter Gestaltungsfreiheit.

AUMOVIO Xelve-System vereint Hardware und Software für automatisiertes Fahren

Das modulare Xelve-System von AUMOVIO kombiniert Hardware- und Softwarekomponenten für ein breites Spektrum automatisierter Fahrfunktionen und lässt sich flexibel an unterschiedliche Fahrzeugklassen anpassen. Im Volume-Bereich übernimmt Xelve Park anspruchsvolle Parkmanöver, während Xelve Drive durch KI-basierte Algorithmen eine menschenähnliche Entscheidungsfindung realisiert. Für höhere Automatisierungsgrade dient Xelve Pilot als zuverlässiger Rückfallebene für Level-4-Fahrfunktionen. Die modulare Architektur ermöglicht eine skalierbare Nutzung fahrzeugspezifischer Ressourcen.

AUMOVIOs KI-Nachtsichtkamera optimiert Auflösung, Bildqualität und Fahrzeugsicherheit im Dunkeln

Die KI-basierte Nachtsichtkamera von AUMOVIO verwendet eine eigens entwickelte künstliche Intelligenz, um auch bei schwachem Umgebungslicht die Bildauflösung deutlich zu steigern. Sie analysiert fortlaufend das Umfeld des Fahrzeugs, erkennt selbst kleinste Hindernisse und Markierungen auf der Straße und liefert Fahrern so kontinuierlich scharfe, kontrastreiche Bilder. Diese verbesserte Visualisierung erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten signifikant und bildet zugleich eine essentielle Basis für autonome Fahrfunktionen der Zukunft. und ermöglicht künftige autonome Entwicklungen.

AUMOVIO präsentiert Window Projection: Informationen direkt auf Seitenscheibe projiziert

Die Window Projection-Technologie von AUMOVIO nutzt einen kompakten Projektionseinfluss, um Informationen direkt auf die Seitenscheibe zu übertragen. Visuelle Inhalte wie der Ladezustand von Elektrofahrzeugen, personalisierbare Markenlogos oder relevante Fahrgastdaten werden mittels eines Miniaturprojektors präzise angezeigt. Die elektrisch dimmbare Scheibe ermöglicht optimalen Kontrast und Anpassung an Umgebungslicht. Begleitet von intelligenter Software entstehen interaktive und intuitive Benutzeroberflächen, die Fahrer und Passagiere bereits vor dem Einsteigen informieren und begeistern. Zusätzlich detailliertes Feedback liefert.

AUMOVIO Road-to-Cloud-Plattform bietet globale, skalierbare innovative End-to-End-Lösung für Automobilhersteller

Die Road-to-Cloud-Plattform von AUMOVIO stellt einen integrierten Infrastrukturverbund bereit, der Automobilherstellern durchgängig skalierbare End-to-End-Lösungen bietet. Einheitliche Betriebssysteme und Middleware sind vorinstalliert, während Over-the-Air-Updates ein kontinuierliches Softwaremanagement ermöglichen. Ein integriertes Cybersecurity-Framework sichert sämtliche Kommunikationswege. Dank variabler Serverzonen-Architekturen für unterschiedliche Fahrzeugsegmente lässt sich die Entwicklung, Vernetzung und der Betrieb softwaredefinierter Automobilkonzepte effizient, sicher und zukunftsorientiert realisieren. Modulare Schnittstellen erlauben schnelle Anpassungen an neue Plattformgenerationen und unterstützen OEMs bei der Umsetzung individueller Kundenanforderungen.

AUMOVIO auf IAA Mobility präsentiert effiziente, nachhaltige softwarezentrierte Mobilitätslösungen

Auf der IAA Mobility 2025 präsentiert AUMOVIO einen umfassenden Überblick über effiziente, nachhaltige und softwarezentrierte Mobilitätslösungen. Durch innovative Leichtbaubremsen, modulare Corner Module und das skalierbare Xelve-System wird die Fahrzeugarchitektur flexibler und ressourcenschonender. KI-gestützte Nachtsichtkameras und Window Projection verbessern Sicherheit und Nutzererlebnis. Die Road-to-Cloud-Plattform ermöglicht OTA-Updates und Cybersecurity in Echtzeit. OEMs profitieren von reduzierten Betriebskosten, schnellerer Serienreife und verbesserter Anpassungsfähigkeit für künftige Mobilitätsanforderungen. Die Zusammenarbeit mit Kunden fördert Innovation und Markteintritt.