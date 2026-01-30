3D-Smart-Kamera von Contrinex ermöglicht präzise Tiefenmessung ohne externen PC

Contrinex stellt eine 3D-Smart-Kamera vor, die als kompakte, kostengünstige Lösung für Echtzeit-Tiefenmessungen mittelgroßer bis großer Objekte dient. Integrierte Bildverarbeitung analysiert Tiefendaten direkt und liefert Pass-/Fail-Ergebnisse, ohne externen PC oder Zusatzbeleuchtung. Vorinstallierte Anwendungsfälle unterstützen Entfernungs-, Vollständigkeits- und Objektvermessungen. Die Smart-Vision-App für iOS, Android und Windows bietet drahtlose Verbindung, Live-Streaming und eine intuitive Einrichtung. Programmierung entfällt dank Konfiguration via App und IO-Link-Speicherung. So gewährleisten Anwender effiziente zuverlässige Abläufe in modernen automatisierten Fertigungslinien.



Kompakte 3D-Smart-Kamera realisiert kostengünstige Echtzeit-Tiefeninspektion komplett ohne externen PC

Die Contrinex 3D-Smart-Kamera vereint eine kompakte Konstruktion mit geringen Anschaffungskosten und integriertem Bildverarbeitungssystem. Sie analysiert Tiefeninformationen in Echtzeit und erzeugt eigenständig Pass-/Fail-Ergebnisse ohne externe Rechneranbindung oder zusätzliche Beleuchtung. Speziell für die Inspektion mittelgroßer bis großer Objekte in industriellen Umgebungen entwickelt, bietet sie hohe Autonomie und vermindert Infrastrukturanforderungen. Die einfache Integration in bestehende Produktionslinien ermöglicht flexible Automatisierungslösungen mit minimalem Aufwand und ohne komplizierte Systemanpassungen und gewährleistet zuverlässige Messdaten unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Vorinstallierte Use Cases ermöglichen rasche Inspektionen ohne zusätzlichen PC

Die Kamera verfügt ab Werk über eine Reihe vorinstallierter Anwendungsfälle. Vorab definierte Mehrzonen-Entfernungsmessungen ermöglichen eine schnelle und präzise Höhenbestimmung unterschiedlich großer Objekte. Vollständigkeitsprüfungen gewährleisten eine automatisierte Kontrolle der Baugruppenstruktur zur frühzeitigen Fehlererkennung. Zusätzlich sind präzise Objektvermessungen integriert, um exakte Maßdaten in Echtzeit zu liefern. Diese vorkonfigurierten Funktionen decken typische Anforderungen in Fertigungsstraßen und Logistikprozessen ab. Anpassungen lassen sich komfortabel über die Smart Vision-App vornehmen, ohne Programmierkenntnisse vorauszusetzen und effizient bequem.

Smart Vision-App ermöglicht einfache Einrichtung von Prüfprozessen ohne Programmierung

Die Smart Vision-Konfigurations-App ermöglicht es Anwendern, vordefinierte Prüf- und Messszenarien ohne Programmierkenntnisse einzurichten. Die intuitive grafische Benutzeroberfläche führt durch die Auswahl und Anpassung von Messzonen, Grenzwerten und Auswerteroutinen. Alle vorgenommenen Einstellungen werden automatisch über IO-Link gespeichert und können bei Bedarf unmittelbar wieder geladen werden. Dadurch lassen sich Produktionsunterbrechungen minimieren und ein kontinuierlicher Fertigungsprozess auch bei Formatänderungen oder Wartungsarbeiten gewährleistet reibungslos ablaufen. Die App unterstützt eine schnelle Wiederherstellung von individuellen Konfigurationen.

Smart Vision App verbindet Kamera drahtlos mit mobilen Geräten

Die Smart Vision-App verbindet sich drahtlos mit iOS-, Android- und Windows-Geräten, um eine nahtlose Kommunikation mit der 3D-Kamera zu ermöglichen. Sie liefert Livebild-Streaming in Echtzeit und führt den Nutzer Schritt für Schritt über einen intuitiven Einrichtungsassistenten. Mithilfe einer umfangreichen Bibliothek vorkonfigurierter Anwendungsszenarien lassen sich Objekte systematisch trainieren und Parameter direkt visualisieren. Individuelle Einstellungen lassen sich speichern, jederzeit abrufen und sorgen so für maximale Flexibilität und Effizienz. Prozesse werden dauerhaft optimiert.

3D-Smart-Kamera für Produktionslinien, Logistik, Lagerung und montageoptimierte robuste Erfassung

Die 3D-Smart-Kamera ermöglicht präzise Tiefenmessungen in Produktionslinien, automatisierter Logistik, Lagerhaltung und Montage. Selbst matte, wenig reflektierende Oberflächen werden zuverlässig erfasst, wobei stabile 3D-Daten bereitgestellt werden. Bei stark glänzenden oder sehr dunklen Materialien kann die Messgenauigkeit jedoch eingeschränkt sein. Das Gerät funktioniert in Innenräumen mit moderater Staubbelastung, leichten Vibrationen und wechselnden Lichtverhältnissen störungsfrei. Dies gewährleistet durchgängig hohe Qualität und Effizienz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz fördern eine durchgängige Automatisierung.

Kompakte 3D-Smart-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung und anwenderfreundlicher App-Lösung inklusive

Die Contrinex 3D-Smart-Kamera kombiniert eine platzsparende Bauweise mit leistungsfähiger integrierter Bildverarbeitung, um dreidimensionale Tiefeninformationen direkt im Gerät auszuwerten. Vorinstallierte Anwendungen ermöglichen schnelle Messaufgaben, während die App-basierte Einstellung über IO-Link ohne Programmieraufwand erfolgt. Die Smart Vision-App für mobile Endgeräte bietet drahtlose Steuerung, Live-Streaming und geführte Einrichtung. Dank zuverlässiger Netzwerkverbindungen und robuster Hardware liefert das System flexible, skalierbare Lösungen für anspruchsvolle Industrie- und Logistikprozesse. Zusätzlich überzeugt es durch effiziente wartungsarme optimale Inbetriebnahme.