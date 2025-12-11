Würth Elektronik stellt neues Daphnis-I FeatherWing für LoRaWAN vor

Das Daphnis-I FeatherWing erweitert den Adafruit-Feather-Formfaktor um das STM32WLE5CCU6-Modul für LoRaWAN(R) 1.0.4 im EU868-Frequenzband. Mit einer Übertragungsreichweite von bis zu zehn Kilometern über Gateways, 128-Bit-AES-Verschlüsselung und AT-Befehlsschnittstelle eignet sich das Board ideal für Smart Factory-, Smart Home- und Smart City-Anwendungen. Durch den Sleepmode-Stromverbrauch von 63,9 nA gewährleistet es lange Batterielaufzeiten. Das umfangreiche Zubehör inklusive Hyperion-I-Antenne und UMRF-SMA-Kabel sowie Software-Tools ermöglichen schnelle Prototypenentwicklung und Cloud-Anbindung. Die Integration erfolgt ohne zusätzliche Anpassungen.



Würth Elektronik ergänzt Adafruit-Feather-Formfaktor um Daphnis-I FeatherWing mit LoRaWAN

Mit dem neuen Daphnis-I FeatherWing erweitert Würth Elektronik seine FeatherWing-Reihe um ein kompaktes LoRaWAN(R)-Modul für das EU868-Band. Das integrierte Funkmodul unterstützt den LoRaWAN(R)-Standard 1.0.4 und ermöglicht Reichweiten von über zehn Kilometern. Dadurch lassen sich Anwendungen in Smart Factory, Smart Home, Smart City, Landwirtschaft und Logistik realisieren. Dank des standardisierten Adafruit-Feather-Formfaktors profitieren Entwickler von hoher Flexibilität bei Prototyping und der einfachen Erweiterung mit weiteren FeatherWing-Boards sowie geringerem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer.

Adafruit-Feather-Formfaktor ermöglicht schnelles müheloses Kombinieren unterschiedlichster FeatherWing-Boards für IoT-Prototypen

Der standardisierte Adafruit-Feather-Formfaktor gewährleistet maximale Kompatibilität des Daphnis-I FeatherWings mit einer Vielzahl weiterer FeatherWing-Module verschiedener Hersteller. Durch diese offene Architektur können Entwickler bewährte Sensoren oder Aktoren im Handumdrehen ergänzen, ohne zeitaufwändige Anpassungen vornehmen zu müssen. Prototypen für Anwendungen im Bereich Industrie 4.0, Smart Home oder Smart City lassen sich so effizient erweitern und individualisieren. Dies beschleunigt die Markteinführung neuer IoT-Lösungen erheblich. Zusätzliche Add-On-Boards können ebenfalls problemlos integriert werden und getestet.

STM32WLE5CCU6 verbraucht nur 63,9 nA im Sleepmode für Sensoren

Das STM32WLE5CCU6Chipmodul reduziert den Stromverbrauch im Sleepmode auf nur 63,9 nA und ermöglicht dadurch eine bemerkenswerte Energieeffizienz. Diese ultra-geringe Belastung prädestiniert das FeatherWing besonders für Anwendungen mit batteriebetriebenen Sensorknoten, bei denen lange Batterielaufzeiten entscheidend sind. Wartungsintervalle lassen sich durch diese Eigenschaft deutlich verlängern. Entwickler profitieren somit von einer nachhaltigen Lösung, die stabile Funkverbindungen garantiert und gleichzeitig den Aufwand für Batteriewechsel minimiert.

Hyperion-I Antenne und UMRF-SMA RF-Kabel sind im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang des Daphnis-I FeatherWing befinden sich die Hyperion-I-Außenantenne mit optimierter Richtwirkung sowie ein hochwertiges UMRF-SMA-RF-Kabel zur Verbindung zwischen Funkmodul und Antenne. Diese Kombination ermöglicht Entwickelnden den unmittelbaren Einsatz in LoRaWAN-Projekten ohne zusätzlichen Materialaufwand. Die präzise gefertigte Antenne sorgt für zuverlässige Signalübertragung, während das robuste Kabel störungsresistente Datenübertragung garantiert und eine schnelle Inbetriebnahme der Endgeräte ermöglicht. Ausführliche technische Dokumentation und umfassende Umgebungsprüfungen sichern Zuverlässigkeit und hohe Langlebigkeit.

LoRaWAN im sternförmigen Aufbau: Endgeräte kommunizieren sicher über AES-128-Verschlüsselung

Bei der LoRaWAN-Kommunikation wird ein sternförmiges Netzwerk-Design verwendet, in dem Sensor- und Aktorendgeräte ihre Datenpakete direkt an zentrale Gateways senden. Diese Gateways übernehmen die Aufgabe, eingehende Funkpakete an einen LoRaWAN-Netzwerkserver weiterzuleiten, der sich um Routing, Authentifizierung und Anwendungsebene kümmert. Um höchste Datensicherheit zu garantieren, erfolgt die komplette Übertragung mittels AES-128-Verschlüsselung, sodass alle Funksegmente und Backend-Prozesse vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation geschützt sind. Die AES-Schlüssel werden bei jeder OTAA-Aktivierung automatisch generiert.

Daphnis-I FeatherWing unterstützt LoRaWAN Klassen A, B, C vollständig

Mit Unterstützung der LoRaWAN-Klassen A, B und C ermöglicht das Daphnis-I FeatherWing bidirektionale Funkkommunikation zwischen Sensoren und Gateways. Die Steuerung erfolgt über eine seriell angebundene UART-Schnittstelle und einen klar strukturierten AT-Befehlssatz, der eine einfache Konfiguration und Überwachung der Module erlaubt. Für den Netzwerkzugang stehen sowohl die sichere Over-The-Air Activation (OTAA) als auch das vereinfachte Activation By Personalization (ABP)-Verfahren zur Verfügung, um Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Szenarien zu gewährleisten sowie globale Vernetzung.

Evaluation Kit, PC-Tool und SDK für FeatherWings jetzt verfügbar

Das Daphnis-I-Modul von Würth Elektronik wird durch ein umfassendes Evaluation Kit ergänzt, das neben einem grafischen PC-Tool auch ein funktionales Software Development Kit für das gesamte FeatherWing-Portfolio enthält. Dieses Paket unterstützt Entwicklerinnen und Entwickler dabei, Hardware und Software effizient zu kombinieren. Im zugehörigen GitHub-Repository stehen sofort einsetzbare Beispielprojekte bereit, die den Anschluss an TTN, AWS, Microsoft Azure IoT Hub sowie Kaa IoT ermöglichen und dabei eine sichere Sensordatenübertragung gewährleisten. zuverlässig.

Ultraflaches FeatherWing-Modul liefert energieeffiziente LoRaWAN-Kommunikation mit großer Reichweite jetzt

Das Daphnis-I FeatherWing von Würth Elektronik bietet dank seines stromsparenden STM32WLE5CCU6-Moduls und ultraniedrigem Sleepmode-Verbrauch von nur 63,9 nA eine ideale Basis für batteriebetriebene Sensoranwendungen. Durch das LoRaWAN(R)-Protokoll 1.0.4 im EU868-Band lassen sich Übertragungsreichweiten von über zehn Kilometern realisieren. Mit AT-Befehlsschnittstelle, Hyperion-I-Antenne und umfassendem Zubehör entsteht ein sofort einsatzfähiges System für Smart Factory, Smart Home und Smart City mit geringer Wartung. Dank Adafruit-Feather-Formfaktor lässt sich das Funktionsmuster leicht mit Sensor- und Aktormodulen kombinieren und schnell anpassen.