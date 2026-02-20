DATA MODUL präsentiert modulare Embedded Lösungen und robuste Displaytechnologien

Auf der embedded world präsentiert DATA MODUL eine Reihe moderner Embedded und Display-Technologien, die auf höchste Integrationsdichte, Langzeitverfügbarkeit und robuste Kompatibilität ausgelegt sind. Der industrielle Single-Board-Computer eDM-SBC-iMX95 bietet ein widerstandsfähiges Design für extreme Einsatzbedingungen, während das 15,6 Zoll PCAP-Touch-Display mit integrierter RFID/NFC-Lesefunktion schlanke HMI-Designs ermöglicht. Abgerundet wird das Portfolio durch das modulare Wheel on Display HMI-Konzept sowie eine KI-basierte Lebensmittelwaage als Anwendungsdemo für Industrial HMI, Medizintechnik und Automotive besonders geeignet.



DATA MODUL präsentiert neueste Embedded Technologien auf internationaler Leitmesse

DATA MODUL präsentiert auf der embedded world in Nürnberg wegweisende Embedded- und Displaylösungen mit hoher Integrationsdichte, robuster Kompatibilität sowie langfristiger Verfügbarkeit. Auf der internationalen Leitmesse treffen sich Anbieter, Entwickler und Entscheider aus Industrie und Technologie, um sich über aktuelle Trends zu informieren. Am DATA MODUL-Stand finden Live-Demonstrationen und Fachgespräche statt, bei denen innovative Systeme vorgestellt werden und praxisorientierte Lösungen im Fokus stehen. Besucher profitieren von persönlichem Austausch und tiefgehender Expertenberatung.

eDM-SBC-iMX95 Pico-ITX SBC für raue Umgebungen mit hoher Leistung

Der eigenentwickelte Single-Board-Computer eDM-SBC-iMX95 im kompakten Pico-ITX-Format (100×72 mm) basiert auf der NXP i.MX95 Application Processor Series und kombiniert energieeffiziente Architektur mit umfangreichen Schnittstellen. Er ist für den Dauerbetrieb von ?40 °C bis +85 °C geeignet und liefert gleichbleibend hohe Rechenleistung selbst unter Extrembedingungen. Durch die garantierte Langzeitverfügbarkeit erfüllt das Modul umfangreiche Anforderungen in Industrial-HMI-Systemen, bei Prozessvisualisierungen, in Mensch-Maschine-Schnittstellen sowie in Outdoor-Ticket-und Parkautomaten. Mit geringem Energiebedarf, robustem Design und Zuverlässigkeit.

15,6 Zoll PCAP-Touch-Display mit integriertem RFID NFC-Leser für Anwendungen

Das 15,6-Zoll-PCAP-Touchdisplay kombiniert einen präzisen kapazitiven Sensor mit einem in die Touchzone integrierten RFID- und NFC-Lesemodul gemäß ISO14443. Es deckt Low-Frequency- und High-Frequency-Standards einschließlich NFC ab und bleibt auch hinter robustem Schutzglas optimal funktional. Durch die nahtlose Einbettung entfällt zusätzliche Lesegerätesoftware oder externe Hardware. Benutzer profitieren von flachen, eleganten HMI-Oberflächen. Zukünftig ist eine Ausweitung des Produkts auf Bildschirmdiagonalen von 6,2 bis 21,5 Zoll vorgesehen. Für anspruchsvolle Industrie- und Outdoor-Anwendungen perfektioniert.

Modulares Wheel on Display verbindet Encoder-Mechanik und kapazitiven Touch

Das Wheel on Display integriert eine präzise Encoder-Mechanik mit einem kapazitiven Touchlayer in einem zentralen Bedienelement, das modulare HMI-Architekturen ermöglicht. Durch die Kombination mit PCAP-Touchscreens gelingt ein anpassbares Bedienkonzept, das besonders feines haptisches Feedback liefert und hohe Gestaltungsfreiheit bietet. Es ist robust ausgelegt für Handschuhbetrieb, Vibrationen und anspruchsvolle Umgebungen. Branchen wie Medizintechnik, Industrieautomatisierung, Automotive, E-Mobility und Smart Building profitieren gleichermaßen von dieser vielseitigen Lösung mit minimalem Bauraumbedarf, kompatibel mit Standards.

DATA MODUL zeigt KI-Lebensmittelwaage mit integrierter Gewichtserfassung und HMI-Steuerung

An der KI-basierten Lebensmittelwaage demonstriert DATA MODUL, wie ein einzelner Embedded-SBC verschiedene Kernfunktionen integriert. Gewichtserfassung, hochauflösende Bilderfassung und präzise Objekterkennung laufen in Echtzeit zusammen und liefern verlässliche Daten. Die integrierte Preisberechnung berücksichtigt individuelle Produktparameter und ermöglicht sofortige Abrechnung. Parallel steuert das System das HMI-Display und garantiert eine intuitive Benutzerführung. Die Live-Demo zeigt dabei umfassenden Support von der Systemarchitektur über Hardwareauswahl bis zur KI-Integration und Serienreife sowie umfassende Validierungsschritte im Entwicklungsprozess.

Zukunftssichere modulare Embedded-Plattformen bieten robuste, langfristige Industrie-Lösungen für Kunden

DATA MODULs Stand auf der Fachmesse demonstriert modulare, hochintegrierte Plattformen, die selbst anspruchsvollste industrielle Anforderungen an Robustheit, Temperaturschwankungen und langfristige Verfügbarkeit erfüllen. Durch die intelligente Verknüpfung von modernen Displaylösungen, intuitiven HMI-Schnittstellen und innovativen KI-Funktionen entstehen schlanke, skalierbare Systemdesigns für den Einsatz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Anwender profitieren von umfassender Embedded-Expertise, nahtlosen Integrationsmöglichkeiten und zukunftssicheren Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Sie gewährleisten zudem effiziente Entwicklungsprozesse und reduzierte Systemkosten.