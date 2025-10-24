DATA MODUL integriert Lautsprecher und Mikrofone nahtlos hinter Glas

Durch die innovative Laser-Cutting-Technologie lassen sich chemisch gehärtete Gläser mit hoher Präzision bearbeiten und ermöglichen die nahtlose Integration von Lautsprechern und Mikrofonen direkt hinter dem Displayglas. Diese Methode erlaubt filigrane Formate, kosteneffiziente Schnitte und eine große Designvielfalt, was neue Anwendungsfelder in Smart Buildings, Entertainment-Installationen und Mobilitätslösungen erschließt. Integrierte Membran-Lautsprecher und versteckte Mikrofone gewährleisten IP65-Schutz und unterstützen berührungslose Voice-Control-Funktionen für moderne, intuitive Bedienkonzepte. Präzise Schnittstellen und flexible Einsatzmöglichkeiten runden die Lösung



DATA MODUL ermöglicht unsichtbare Lautsprecher und Mikrofone hinter Glas

DATA MODUL ermöglicht ab sofort die direkte Integration von Lautsprechern und Mikrofonen hinter dem Displayglas für Industriekunden. Eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Glaslieferanten und der Einsatz modernster Laser-Cutting-Technologien schaffen schlanke All-in-one-Designs. Diese eleganten Konstruktionen passen flexibel in Smart Building-Anwendungen, Entertainment-Systeme und Mobilitätslösungen. Präzise Laserschnitte bieten filigrane Formen und reduzieren Bauteilkomplexität. Durch die innovative Technik werden bisher nicht umsetzbare Designs realisierbar und konventionelle Fertigungsgrenzen nachhaltig überwunden. Sie ermöglichen Interaktionen per Sprachsteuerung.

Laser-Cutting schafft hochpräzise Glasbearbeitung mit minimalen Bohrabständen und Formen

Laser-Cutting übertrifft CNC-Fräsen und Wasserstrahlschneiden hinsichtlich Schnittpräzision und minimaler Abstände zwischen Bohrungen. Diese innovative Technologie verarbeitet chemisch gehärtete Glasscheiben mit Stärken von ein bis drei Millimetern, selbst mit organischer oder keramischer Bedruckung. Dank dieser Methode sind komplexe Geometrien und filigrane Strukturen möglich, die mit traditionellen Verfahren nicht hergestellt werden können. Die hohe Genauigkeit und Vielseitigkeit erschließen neue Designoptionen für anspruchsvolle Anwendungen und außergewöhnliche Formen sowie innovative Oberflächentexturen und individuelle Funktionalitäten.

IP65-zertifizierte Displaymodule integrieren Lautsprecher und Mikrofone für berührungslose Sprachsteuerung

Durch die nahtlose Integration membrangesicherter Lautsprecher in das Displaygehäuse erfüllen die Bildschirme die IP65-Schutzklasse und sind somit ideal für den Außeneinsatz geeignet. Versteckte Mikrofone hinter der Frontscheibe ermöglichen eine berührungslose Steuerung per Sprache, ohne zusätzliche externe Komponenten. Dies schafft vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen, die besonderen Wert auf erhöhte Hygiene, umfassenden Witterungsschutz und intuitive Sprachinteraktionen legen, etwa in öffentlich zugänglichen Informationssystemen, Drive-in-Bereichen oder interaktiven Außeninstallationen und modulare, vielschichtige Anwendungen im Outdoorbereich.

Laser-Cutting eröffnet innovative Glasdesigns mit integrierten Lautsprechern und Mikrofonen

DATA MODUL nutzt hochpräzises Laser-Cutting, um Glaskomponenten chemisch gehärtet millimetergenau zu bearbeiten. Dank dieser Technologie lassen sich filigrane Öffnungen für Lautsprecher und Mikrofone direkt hinter dem Displayglas realisieren. Die nahtlose All-in-one-Integration spart zusätzliche Bauteile und schafft schlanke Designs. Gleichzeitig bleibt die Oberfläche IP65-geschützt und ermöglicht berührungslose Sprachsteuerung. Anwendungsfelder reichen von Digital Signage im Außenbereich bis zu anspruchsvollen Indoor-Installationen. Die flexible Systemintegration umfasst Cover Lens, Bonding, Sensoren sowie Lautsprechertechnologie und Mikrofontechnik.

DATA MODUL bietet schlüsselfertige Endgeräte-Komplettlösungen inklusive Lautsprecher, Verstärker, Verkabelung

DATA MODUL agiert als Systemintegrator und liefert nicht nur passgenaues Cover Glass, sondern vollständig einsatzbereite Endgeräte. Das Angebot umfasst leistungsstarke Lautsprecher, kraftvolle Verstärker sowie das gesamte Verkabelungsmaterial für eine reibungslose Inbetriebnahme. Darüber hinaus bietet DATA MODUL auf Wunsch eine praxisorientierte Live-Demonstration der Gesamtlösung an. Kunden können so die verschiedenen Anwendungsszenarien in Echtzeit erleben und die Lösung gezielt an die eigenen Anforderungen anpassen. So entsteht eine schlüsselfertige, einbaufertige Komplettlösung aus einer Hand.

DATA MODUL Laser-Cutting-Displays bieten Präzision, Designvielfalt und robuste Leistung

Die Laser-Cutting-Technologie von DATA MODUL ermöglicht hochpräzise Schnitte in dünnem, chemisch gehärtetem Glas und eröffnet ein breites Spektrum an anspruchsvollen Designoptionen. Integrierte Membran-Lautsprecher und diskret hinterlegbare Mikrofone sorgen für IP65-konforme Schutzklassen und komfortable Sprachsteuerung in Innen- und Außenbereichen. Das schlanke Glas-Display kombiniert modulare Funktionalität mit eleganter Ästhetik. Als Systemintegrator liefert DATA MODUL sämtliche Komponenten inklusive Verstärker und Verkabelung als schlüsselfertige Lösung und bietet individuelle Live-Demonstrationen für anspruchsvolle weltweite Digital-Signage-Projekte.