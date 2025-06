DATA MODUL bringt eDM-SBC-iMX8MP Single Board Computer ab Lager

DATA MODUL hat die Serienfertigung des Single Board Computers eDM-SBC-iMX8MP auf Basis des i.MX8M Plus gestartet. Das Board ist ab Lager verfügbar und überzeugt durch kompakte Abmessungen, integrierte KI-Beschleunigung und Unterstützung für bis zu drei Displays. Industrielle Kommunikationsschnittstellen wie Dual-Gigabit-Ethernet, USB, RS485 und CAN-FD gewährleisten flexible Vernetzung. Mit Yocto-Support, passiver Kühlung und Verbrauch unter fünf Watt bietet die Plattform Langzeitverfügbarkeit bis 2036.



eDM-SBC-iMX8MP startet Serienfertigung: Kompaktes Board jetzt ab Lager erhältlich

DATA MODUL hat den Entwicklungszyklus des eDM-SBC-iMX8MP erfolgreich abgeschlossen und startet nun die Serienproduktion. Dieses kompakte Single Board Computer-System basiert auf dem leistungsstarken NXP i.MX8M Plus Prozessor und steht ab sofort ab Lager zur Verfügung. Durch die platzsparenden Abmessungen eignet sich das Board optimal für Anwendungen mit begrenztem Raumangebot in Handelslösungen wie Kassensystemen sowie industriellen Automationsumgebungen und bietet somit eine zuverlässige und flexible Embedded-Plattform. Es gewährleistet hohe Leistungsfähigkeit geringen Stromverbrauch.

Drei unabhängige Displays gleichzeitig steuern für leistungsstarke moderne HMI-Anwendungen

Mit der Fähigkeit, drei unabhängige Bildschirme parallel anzusteuern, ermöglicht das eDM-SBC-iMX8MP flexible Visualisierungskonzepte in komplexen Embedded-Umgebungen. Anwender können individuelle Layouts und Auflösungen pro Display definieren, wodurch Kassensysteme, industrielle HMI-Panels oder Informationskioske gleichzeitig diverse Datenströme anzeigen. Die gleichzeitige Versorgung mehrerer Endgeräte steigert Benutzerkomfort und Systemübersicht und reduziert Hardware-Komplexität. Dies senkt Aufwand und Kosten durch den effizienten Wegfall zusätzlicher Controller-Hardware.

Integrierte NPU und Dual-MIPI-Kameraschnittstellen beschleunigen moderne Bildverarbeitung ohne Verzögerung

Eine integrierte neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) und zwei MIPI-CSI-Kameraanschlüsse eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten für moderne Bildverarbeitungssysteme. Dabei profitieren Entwickler von hardwarebeschleunigten Algorithmen zur Objekterkennung, Klassifikation und Qualitätskontrolle. Ob automatische Obsterkennung an Selbstbedienungswaagen oder visuelle Inspektionen in industriellen Fertigungsstraßen – der integrierte Video-Decoder, Encoder und Camera-DSP gewährleisten eine latenzarme Datenverarbeitung und hohe Effizienz. So lassen sich Echtzeitapplikationen zuverlässig umsetzen und ressourcenschonend betreiben. Das System eignet sich besonders für kompakte Embedded-Plattformen anspruchsvoller Automatisierungslösungen und Netzwerkintegration.

Sicher vernetzt mit dualem Gigabit Ethernet und vielseitigen Schnittstellen

Das Board bietet zwei unabhängige Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, die den parallelen Betrieb separater Netzwerke ermöglichen und so höchste Datensicherheit und Flexibilität garantieren. Ergänzend stehen moderne USB-Ports zur Verfügung: ein USB-3.0-Anschluss für schnelle Datenübertragung sowie ein USB-2.0-Port für Peripheriegeräte. Darüber hinaus sind serielle Interfaces wie RS485, UART und SPI integriert, ergänzt durch I²C, Audioausgang und CAN-FD. Ein dedizierter Cortex-M7-Mikrocontroller übernimmt alle Echtzeitverarbeitungsaufgaben. Dabei sorgt der Mikrocontroller für deterministische Steuerzyklen und zuverlässige, reduzierte Latenzen.

Optionale WLAN- und Bluetooth-Module plus erweiterte Temperaturbereiche maximieren Einsatzflexibilität

Durch die optionale Integration von WiFi- und Bluetooth-Modulen lässt sich die Konnektivität flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Ergänzend stehen verschiedene Hardware-Varianten mit erweiterten Betriebstemperaturbereichen zur Verfügung, die den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellen. Ob in Außenanlagen unter freiem Himmel, in extrem kalten Lagerhallen oder heißen Industrieanlagen – die robuste Elektronik bleibt stabil. Diese Flexibilität ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Applikationen im Industrie- und Außenbereich und gewährleistet langfristige maximale Betriebssicherheit.

eDM-SBC-iMX8MP mit Yocto Linux, passiver Kühlung und niedriger Leistungsaufnahme

Der eDM-SBC-iMX8MP wird mit umfangreichem Linux Yocto-Support ausgeliefert und ermöglicht eine nahtlose Integration in kundenspezifische Entwicklungsumgebungen. Dank offener Buildsysteme lassen sich Betriebssystemanpassungen sowie paketbasierte Erweiterungen flexibel realisieren. Mit einer typischen Leistungsaufnahme von unter fünf Watt in Kombination mit passiver Kühlung reduziert das SBC den Energiebedarf erheblich. Die herausragende Langzeitverfügbarkeit bis mindestens 2036 garantiert langfristige Planungssicherheit für Industrie- und Embedded-Projekte auf zuverlässiger Hardwarebasis. Entwickler profitieren zudem von umfassenden Dokumentationen und aktivem Support.

eDM-SBC-iMX8MP kombiniert i.MX8M Plus, KI, Multi-Display und umfassende Schnittstellen

Der eDM-SBC-iMX8MP vereint die energieeffiziente Leistung des i.MX8M Plus mit einer integrierten robusten NPU für beschleunigte KI-Algorithmen und ermöglicht die Ansteuerung von drei unabhängigen Displays. Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, USB 3.0, USB 2.0, RS485, UART, I²C, SPI, Audio und CAN-FD bieten umfangreiche, verlässliche Schnittstellen. Ein Cortex-M7-Mikrocontroller steuert Echtzeitfunktionen. Mit Linux Yocto, optionalen Funkmodulen, passiver Kühlung, kompakter Bauform, lautlosem Betrieb unter fünf Watt und Verfügbarkeit bis 2036 ist er ideal für zukunftssichere Embedded-Anwendungen.