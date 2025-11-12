Kompakte hardwareverschlüsselte USB-Sticks mit AES256-XTS, sicherem Schreibschutz und Multifaktor-Authentifizierung

Die DL GO-Serie von DataLocker umfasst kompakte, robuste, hardwareverschlüsselte USB-Sticks mit AES-256-Bit-Verschlüsselung im XTS-Modus, zertifiziert nach FIPS-197 und NIST-800-88. Nutzer können wahlweise Passwortschutz oder Multi-Faktor-Authentifizierung per Windows Hello und Mac Touch ID verwenden. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Auto-Lock, schreibgeschützte Partitionen und ein Selbstzerstörungsmodus nach zehn Fehlversuchen verhindern unbefugten Zugriff. Zentral verwaltbar über SafeConsole, bieten die Sticks Kapazitäten von vier bis 64 Gigabyte, IP68-Schutz, schnelle 160 MB/s Lesegeschwindigkeit und fünf Jahre Garantie.



DL GO USB-Sticks kombinieren Passwortschutz und biometrische Multi-Faktor-Authentifizierung problemlos

Die USB-Sticks ermöglichen eine klassische Passwortkonfiguration mit einer Mindestlänge von acht Zeichen und erweitern dies optional um eine Multi-Faktor-Authentifizierung. Dabei wird der hardwaregebundene Sicherheitsschlüssel des Rechners mit biometrischen Merkmalen oder einer PIN kombiniert, um die Sicherheit zu erhöhen. Nutzer können das verschlüsselte Laufwerk komfortabel über Windows Hello am Windows-PC oder über Touch ID am Mac freischalten, ohne auf zusätzliche, externe Hardware-Token angewiesen zu sein und profitieren von einem hohen Bedienkomfort.

Automatische Sperre schützt Daten bei Inaktivität und unbefugtem Zugriff

Die Auto-Lock-Funktion sperrt den USB-Stick automatisch nach einer frei wählbaren Inaktivitätsdauer zwischen fünf und einhundertachtzig Minuten und verhindert dadurch unerlaubten Zugriff. Zusätzlich schützt der integrierte Schreibschutz vor versehentlichen oder böswilligen Änderungen und Ransomware-Angriffen auf gespeicherte Daten. Nach zehn fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen aktiviert sich der Selbstzerstörungsmodus, der sowohl die AES-Verschlüsselungsschlüssel als auch alle Nutzerdaten unwiederbringlich löscht. Die digital signierte Firmware bietet darüber hinaus Schutz vor BadUSB-Attacken und gewährleistet so dauerhaft maximale Datensicherheit.

Schnelle Einsatzbereitschaft und zentrale Verwaltung via SafeConsole Cloud-Service On-Premises

DL GO-Sticks lassen sich ohne weitere Konfiguration unmittelbar einsetzen und erfüllen sofort geltende Sicherheitsrichtlinien. Alternativ bietet das Management-Tool SafeConsole eine zentrale Verwaltung, wahlweise als Cloud-Service oder On-Premises-Lösung. Es umfasst Funktionen für automatisierte Bestandsaufnahme, Durchsetzung von Richtlinien, Audit-Protokolle, Passwort-Wiederherstellung sowie Fernsperrung oder Fernlöschung bei Verlust. Über PortBlocker lässt sich außerdem der Zugriff ausschließlich auf autorisierte Hardware beschränken. Die webbasierte Oberfläche ermöglicht lückenlose Echtzeit-Überwachung. Skalierbar. Fortlaufend.

Kompaktes Metallgehäuse mit Epoxidharz, IP68-Schutz und robuster fünfjähriger Herstellergarantie

Das mit Epoxidharz versiegelte Metallgehäuse misst nur 56 × 19 × 10 Millimeter und schützt das Speichermedium zuverlässig gegen Staub und Wasser gemäß IP68-Standard. Dank der robusten Verarbeitung ist es stoßfest und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Eingebettete Firmware ist digital signiert, um BadUSB-Angriffe auszuschließen. Hergestellt in Taiwan, entspricht das Produkt den TAA-Richtlinien. Mit 160 MB/s maximaler Lesegeschwindigkeit und fünf Jahren Garantie ist es aktuell erhältlich.

DL GO kombiniert AES256-Hardwareverschlüsselung, vielseitige Authentifizierung und zentrales Management

Die DL GO-Serie von DataLocker kombiniert hardwarebasierte AES256bit-Verschlüsselung im XTS-Modus mit flexiblen Authentifizierungsoptionen über klassische Passwörter, Windows Hello oder Mac Touch ID. Ein robustes IP68- und Epoxidharz-geschütztes Metallgehäuse gewährleistet langlebigen Schutz bei täglichen Einsätzen. Auto-Lock, Schreibschutz und Selbstzerstörungsmodus verhindern unbefugten Zugriff. Über SafeConsole lassen sich Sticks zentral inventarisieren, Richtlinien anwenden und im Bedarfsfall aus der Ferne sperren oder löschen. Eine einfache Lösung für höchste Compliance-Anforderungen. Nahtlos überzeugen Managementoptionen und Benutzerfreundlichkeit.