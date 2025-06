dbh präsentiert neue digitale Logistiklösungen auf transport logistic Messe

Die dbh Logistics IT AG präsentierte auf der transport logistic 2025 in München praxisorientierte innovative digitale Lösungen für die Speditionsbranche. Im Mittelpunkt standen das Transportmanagementsystem Fiduz mit erweiterter Mandantenfähigkeit und die hochperformante Multicarrier-Versandsoftware Advantage Delivery. Im Fokus waren die effiziente Integration von Zoll-, Compliance- und Hafenabwicklungen sowie das gemeinsame Freistellungsverfahren für deutsche Seehäfen, entwickelt mit DAKOSY und German Ports. Ergänzend vertieften interessante, intensive Fachgespräche mögliche Umsetzungsprojekte und branchenspezifische, maßgeschneiderte Kooperationsmodelle.



transport logistic 2025 zieht 77.000 Fachbesucher nach München an

Die viertägige transport logistic in München verzeichnete 2.722 Aussteller und über 77.000 Besucher, was ihre Rolle als weltweit führende Fachmesse einmal mehr unterstrich. Die dbh Logistics IT AG präsentierte auf einem großzügigen Messestand ihre digitalen Logistiklösungen und führte zahlreiche Fachgespräche mit Experten aus Industrie und Handel. Dabei hob Marc Hasenbein, Bereichsleiter Vertrieb, das ausgeprägte Interesse am neuen Fiduz-Release hervor, das zahlreiche innovative Projektansätze für transportbezogene IT-Prozesse eröffnete und praxisorientierte Lösungen hervorbrachte.

Fiduz Speditionssoftware mit modernem Interface optimiert Logistikprozesse ohne Mehraufwand

Die weiterentwickelte Speditionssoftware Fiduz bietet eine intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche und stärkt durch die erweiterte Mandantenfähigkeit die gleichzeitige Verwaltung unterschiedlicher Geschäftsbereiche. Ihre technologische Leistungsstärke zeigt sich in der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Stabilität selbst komplexer Abläufe. Insbesondere die nahtlose Integration von Zoll-, Compliance- und Hafenabwicklungssystemen findet großen Anklang, da sie bestehende Prozesse optimiert und Logistikunternehmen Entlastung verschafft, ohne zusätzlichen Implementierungsaufwand zu verursachen. Effiziente Automatisierungsfunktionen und Anpassungsmöglichkeiten fördern Transparenz und beschleunigen tägliche Abläufe.

dbh präsentiert Advantage Delivery und ERP-Erweiterungen für SAP, Dynamics365

Nach der Vorstellung des aktuellen Fiduz-Releases präsentierte dbh Logistics IT AG die neue Multicarrier-Versandsoftware Advantage Delivery inklusive spezifischer Erweiterungen für SAP- und Microsoft Dynamics 365-Umgebungen. Die Software ermöglicht automatisierte Versandprozesse, optimierte Carrier-Auswahl und API-basierte Schnittstellen. Zahlreiche Gespräche fokussierten auf praktische Anwendungsszenarien innerhalb bestehender ERP-Landschaften und digitaler Roadmaps. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die nahtlose Integration, reduzieren Implementierungsaufwand und profitieren von skalierbaren Workflows für effizientes Logistikmanagement im Tagesgeschäft und transparenter Prozessüberwachung.

Neues digitales Freistellungsverfahren erhöht Sicherheit und Transparenz in Seehäfen

Das neue Freistellungsverfahren für deutsche Seehäfen wurde gemeinsam von dbh Logistics IT AG, DAKOSY und German Ports entwickelt und bietet ein durchgängiges digitales Verfahren. Vorstandsvorsitzender Marco Molitor betonte die damit verbundene Steigerung von Sicherheit und Transparenz für Reeder, Terminals und Spediteure. Durch die einheitliche Anwendung in allen großen Containerhäfen wird zudem der Drogenschmuggel wirksam erschwert und die Gefahr illegaler Transporte deutlich reduziert. Gleichzeitig erleichtert die Lösung die Planung und Prozesskontrolle.

Austausch mit Bestandskunden und Neukunden fördert erfolgreiche neue Projektkooperationen

Neben dem intensiven Austausch mit bestehenden Kunden nutzten auch potenzielle Partner und Neukunden die Gelegenheit zum persönlichen Dialog. Aus den Gesprächen resultierten konkrete Projektideen und Kooperationsmodelle, die dbh in laufende und zukünftige Entwicklungen integriert. Vertriebsleiter Marc Hasenbein hob hervor, dass die transport logistic als zentrale Networking-Plattform für die gesamte Logistikbranche eine unverzichtbare Rolle behält und den kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch fördert. Das gewonnene Feedback fließt direkt in Produkt- und Prozessoptimierungen ein.

Persönliche Beratung deutschlandweit und international für Logistik und Zollprozesse

Unternehmen, die an der Messe nicht teilnehmen konnten, erhalten dennoch umfassende persönliche Beratung durch dbh Logistics IT AG. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in zahlreichen internationalen Märkten. Kunden haben die Wahl zwischen Videokonferenzen, Telefonaten oder persönlichen Vor-Ort-Terminen. Das erfahrene Team aus Logistik-, Zoll- und IT-Spezialisten begleitet Firmen bei der digitalen Transformation, optimiert Abläufe und integriert maßgeschneiderte IT-Lösungen, um Prozesskosten nachhaltig zu senken und Effizienzsteigerungen zu realisieren.

dbh-Lösungen optimieren Effizienz und Transparenz in gesamter Transportkette nachhaltig

Die Softwarelösungen der dbh Logistics IT AG optimieren sämtliche Abläufe in der Transportkette, steigern die Transparenz und ermöglichen effizientere Prozesssteuerung. Die Transportmanagementplattform Fiduz und die Multicarrier-Versandsoftware Advantage Delivery integrieren sich reibungslos in bestehende ERP-Systeme, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen. Darüber hinaus sorgt das digitale Freistellungsverfahren in Zusammenarbeit mit DAKOSY und German Ports für höhere Sicherheit in deutschen Seehäfen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von skalierbaren, kosteneffizienten und individuellen Praxislösungen.