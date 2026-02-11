E-world 2026: DEHN präsentiert Blitzschutz- und Überspannungslösungen für Netze

Auf der E-world energy & water 2026 in Essen präsentiert DEHN in Halle 6, Stand 6B140 praxisorientierte Schutzkonzepte für Blitz- und Überspannungsschutz. Diese Lösungen gewährleisten die Betriebssicherheit intelligenter Energieverteilnetze, moderner Batteriespeicher (BESS) und leistungsstarker Ladepunkte für elektrische Lkw und Busse. Von der initialen Risikoanalyse über die Projektierung bis zur finalen Installation begleitet DEHN Betreiber mit systematischen Engineering-Services. So werden Netzstabilität optimiert, Störanfälligkeiten reduziert und langfristige Versorgungssicherheit in der E-Mobilität sichergestellt.



Effizienzsteigerung trifft Anfälligkeit: DEHN minimiert Überspannungsrisiken intelligent und zuverlässig

Dezentrale Energiequellen, intelligente Ortsnetzstationen und fortschrittliche Kommunikationsinfrastrukturen erhöhen die Leistungsfähigkeit moderner Verteilnetze, führen jedoch auch zu einer gesteigerten Anfälligkeit gegenüber externen Einflüssen. DEHN veranschaulicht, wie gezielte Blitzbeeinflussungsmaßnahmen, Überspannungsschutzsysteme und Lösungen gegen elektromagnetische Verträglichkeit mit individualisierten Schutzkomponenten wirkungsvoll eingesetzt werden. Auf diese Weise können Betreiber potenzielle Ausfallrisiken in Echtzeit überwachen, reduzieren und somit eine dauerhaft stabile Netzfunktion sicherstellen. Das Ergebnis ist eine optimierte Betriebssicherheit und langfristige Netzverfügbarkeit im Energieverteilbereich. maximal zuverlässig.

DEHN begleitet Anlagenbetreiber vom ersten Beratungsgespräch bis Implementierung praxisorientiert

DEHN begleitet Anlagenbetreiber von der ersten Beratung über eine fundierte Risikoanalyse bis zur vollständigen Umsetzung. Das Expertenteam stellt etablierte Planungsmethoden vor, erläutert aktuelle Normvorgaben und demonstriert Best Practices für Blitz- und Überspannungsschutz. Kunden profitieren von einem maßgeschneiderten Schutzkonzept, bei dem Überspannungsabwehr und Erdungslösungen nahtlos in bestehende Systeme integriert werden. So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, der Ausfallrisiken minimiert und langfristig eine zuverlässige Energieversorgung sichert. Strukturierte Ablauf optimiert Effizienz, Sicherheit und Systemstabilität.

Robuste Überspannungslösungen sichern E-Lkw- und E-Bus-Ladepunkte zuverlässig mit DEHN

Die Elektromobilität stellt hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Ladepunkten. Besonders E-Lkw und E-Busse, aufgrund der enormen Leistungsströme, benötigen widerstandsfähige Schutzmaßnahmen. DEHN demonstriert innovative Überspannungsableiter und effiziente Erdungskonzepte, welche Spannungsspitzen ableiten und potenzielle Fehlerströme sicher ableiten. Dadurch wird die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur deutlich gesteigert und das Risiko bei Sturm oder Blitz minimiert. Betreiber profitieren von unterbrechungsfreien Transportketten und pünktlichen ÖPNV-Fahrplänen, während die Sicherheit aller Komponenten gewährleistet bleibt, zuverlässig und nachhaltig.

Messehighlight: DEHN-Experten erläutern Überspannungsschutz, Erdung und Engineering Services umfassend

Auf der E-world energy & water 2026 erläutern DEHN-Fachleute umfassend die neuesten Normen und Richtlinien im Bereich Überspannungsschutz, Erdungs- und Potentialausgleichstechnik. Parallel dazu präsentieren sie maßgeschneiderte Engineering-Services, die Betreiber von der ersten Konzeptphase über detaillierte Risikoanalysen bis hin zur finalen Inbetriebnahme begleiten. Dabei vermitteln sie praxisnahe Lösungsansätze, unterstützen bei Planung, Dokumentation und Validierung und gewährleisten so eine normkonforme, zuverlässige und dauerhafte Absicherung kritischer Infrastrukturen. Leistungsüberprüfungen inklusive termingerechter Abnahmeuntersuchungen.

Schutzlösungen reduzieren Kosten nachhaltig unter steigenden Energiekosten und Effizienzvorgaben

Angesichts der rasant steigenden Energiekosten und schärferer Effizienzanforderungen stehen Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Die vorgestellten Überspannungs- und Blitzschutzlösungen überzeugen nicht nur durch ihre technische Verlässlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit, sondern auch durch eine gezielte Kostenoptimierung. Hierdurch gewinnen Betreiber eine belastbare Basis, um langfristig Betriebskosten zu senken, Ausfallsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig ambitionierte Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. Nachhaltige Wirtschaftlichkeit und verbesserte Umweltbilanz gehen somit Hand in Hand. So profitieren Anlagenbetreiber dauerhaft von Effizienz.

