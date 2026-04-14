Destatis April 2025: Ausgebildete Vollzeitkräfte verdienen durchschnittlich 4.125 Euro

Die Destatis-Daten für April 2025 zeigen, dass Vollzeitbeschäftigte mit anerkanntem Ausbildungsabschluss durchschnittlich 4.125 Euro brutto monatlich verdienen. Im Handwerk liegen die Einkommen unter diesem Wert, während spezialisierte Berufsgruppen und höhere Bildungsabschlüsse profitabler sind. Der interaktive Gehaltsvergleich auf der Destatis-Website ermöglicht eine individuelle Einschätzung, indem er neben Beruf und Abschluss auch Branche, Alter und Berufserfahrung berücksichtigt und so realistische Gehaltsprognosen für verschiedene Lebensphasen und Karriestufen liefert realitätsnahe, präzise und zuverlässige Prognosen.



Ausgebildete Vollzeitkräfte verdienen im April 2025 durchschnittlich 4.125 Euro

Im April 2025 erzielten Vollzeitkräfte mit anerkanntem Ausbildungsabschluss durchschnittlich 4.125 Euro brutto monatlich. Während Fachkräfte wie Werkzeugmechaniker geringfügig über diesem Mittelwert liegen, bewegen sich zahlreiche handwerkliche Berufe darunter. Dieser Durchschnitt verdeutlicht die deutliche Streuung der Einkommen innerhalb der Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung. Wesentliche Einflussfaktoren sind dabei gewählter Beruf, Branche, Unternehmensgröße sowie individuelle Qualifikationen und Berufserfahrung. Der Datenüberblick unterstützt bei Gehaltsvergleichen und strategischer Karriereplanung. Ergebnisse geben Aufschluss über mögliche Verdienstpotenziale. Zielgerichtet.

Handwerksgehälter April 2025: Maurer 3.910 Euro, Friseure 2.470 Euro

Im April 2025 lagen die durchschnittlichen Bruttomonatsgehälter im Handwerk je nach Beruf deutlich auseinander: Maurerinnen und Maurer erzielten mit 3.910 Euro knapp unter dem generellen Ausbildungsdurchschnitt, während Friseurinnen und Friseure mit 2.470 Euro deutlich zurückblieben und rund 1.655 Euro weniger verdienten. Im Gegensatz dazu verdienten Werkzeugmechanikerinnen und Werkzeugmechaniker mit 4.179 Euro etwa 269 Euro mehr als der Mittelwert aller ausgebildeten Fachkräfte. Diese Differenzen verdeutlichen die branchenabhängige Vergütungsstruktur deutlich transparent nachvollziehbar.

Unbeendete Ausbildung resultiert in 3.432 Euro Schnittlohn im April

Vollzeitbeschäftigte ohne formalen Ausbildungsabschluss erzielten im April 2025 durchschnittlich 3.432 Euro brutto monatlich, was einen Abstand von 693 Euro gegenüber denjenigen mit anerkannter Berufsausbildung bedeutet. Träger eines Meister-, Techniker- oder vergleichbaren Fachschulabschlusses verdienten im gleichen Zeitraum im Mittel 5.405 Euro und übertrafen damit den Gesamtdurchschnitt um 621 Euro. Inhaber eines Bachelorabschlusses kamen auf 5.289 Euro, Masterabsolventen auf 7.019 Euro, während Promovierte oder Habilitierte mit 9.476 Euro die höchsten durchschnittlichen Einkünfte erzielten monatlich.

Interaktive Destatis Gehaltsvergleichsanwendung berücksichtigt Beruf, Abschluss, Branche, Alter, Erfahrung

Das Statistische Bundesamt stellt auf www.destatis.de/gehaltsvergleich eine interaktive Webanwendung zur Verfügung, die neben der Berufsbezeichnung und dem vorhandenen Ausbildungsniveau zusätzlich die gewählte Branche, das Alter sowie die gesammelte Berufserfahrung in die Berechnung einbezieht. Nutzerinnen und Nutzer können daraufhin individuelle Prognosen für ihr voraussichtliches Bruttomonatsgehalt abrufen. Außerdem lässt sich durch Simulationen wie einen Branchenwechsel oder das Absolvieren einer Meisterprüfung ermitteln, wie sich das Einkommen verändern würde.

Interaktiver Gehaltsvergleich zeigt breite Einkommensspanne von Handwerk bis Promotion

Mit dem interaktiven Gehaltsvergleich des Statistischen Bundesamtes lassen sich Gehaltsunterschiede zwischen handwerklichen Tätigkeiten und Berufen mit höherer akademischer Qualifikation anschaulich nachvollziehen. Die Anwendung berücksichtigt neben Abschluss und Branche auch Alter sowie Berufserfahrung und ermöglicht dadurch individuelle Vergleiche. Anwenderinnen und Anwender erhalten damit nicht nur transparente Einblicke in branchen- und qualifikationsabhängige Verdienstspannen, sondern auch eine belastbare Grundlage für Gehaltsverhandlungen und strategische Entscheidungen in der beruflichen Entwicklung. Darüber hinaus stärkt es Verhandlungspositionen.