DFT feiert LogiMAT-Premiere mit modularem Push Tray Sorter Innovation

Vom 24. bis 26. März 2026 nutzt DFT (Dürkopp Fördertechnik) auf der LogiMAT in Stuttgart die Gelegenheit, seinen modularen Push Tray Sorter erstmals vorzustellen und die Inbetriebnahme der hundertsten Adapteranlage zu feiern. Am Stand 7C78 in Halle 7 präsentiert das Unternehmen außerdem sein umfassendes Sorter-Portfolio mit Split Tray, Cross Belt, EcoPocket(R) und AutoPocket(R). Energieeffiziente Antriebe senken den Verbrauch, während proaktives Condition Monitoring Ausfälle verhindert und reagieren frühzeitig auf Störungen effektiv.



DFT zeigt auf LogiMAT 2026 Vision für modulare Intralogistiklösungen

DFT nimmt an der LogiMAT 2026 in Stuttgart teil und präsentiert in Halle 7 am Stand 7C78 seine zukunftsweisende Vision für die Intralogistik. Mit der 100. Adapteranlage erreicht das Unternehmen einen weiteren Meilenstein, der auf zwanzig Jahre Erfahrung in der Hängefördertechnik zurückblickt und RFID-Technologie integriert. Gleichzeitig erhalten Besucher einen kompakten Überblick über das modulare Sorter-Portfolio, das automatisierte Sortierprozesse effizient optimiert und Energieeinsparungen ermöglicht. Effektiv proaktive Wartungskonzepte runden das Angebot ab.

Plug-and-Play Push Tray Sorter beschleunigt Installation, reduziert Montagezeiten deutlich

Der Push Tray Sorter basiert auf vorintegrierten Plug-and-Play-Modulen, die eine einfache Integration ermöglichen. Offene Schnittstellen sorgen für nahtlose Kommunikation mit übergeordneten Steuerungssystemen, während digitale Zwillinge bereits während der Planung reale Systemdaten simulieren. Vorgefertigte Bauelemente verringern die Montagezeiten erheblich, was Projektlaufzeiten beschleunigt. Effiziente Antriebsmotoren reduzieren den Energieverbrauch deutlich. Ein Condition Monitoring per IoT-Sensorik erlaubt frühzeitige Wartung und beugt ungeplanten Anlagenstillständen wirksam vor. Serviceintervalle werden optimiert, Betriebskosten nachhaltig gesenkt und Systemflexibilität erhöht.

DFT erweitert Portfolio um Split-Tray, Cross-Belt und Taschensorter-Systeme EcoPocket(R)

DFT hat sein Sortimentsportfolio komplett neu um hochflexible Split Tray Sorter, leistungsfähige Cross Belt Sorter sowie die Taschensorter-Systeme EcoPocket(R) und AutoPocket(R) ergänzt. Diese Lösungen ermöglichen eine effiziente Sortierung von hängender und liegender Ware in den Bereichen Fashion, Retail, E-Commerce, Pharma und KEP-Dienstleistungen. Durch das modularen Design lassen sich einzelne Module präzise und reibungslos nach kundenspezifischen Anforderungen kombinieren, um Multi-Client- und Multi-Channel-Anwendungen optimal, intelligent, effektiv, kosteneffizient, prozesssicher, skalierbar und zukunftssicher abzubilden.

RFID-Adapteranlage Nummer 100: DFT demonstriert zwanzig Jahre erfolgreicher Fördertechnik-Erfahrung

In modernen Distributionszentren fungiert die Adapteranlage mit integrierter RFID-Technologie als zentrale Schaltstelle. Mit der 100. Implementierung demonstriert DFT seine über zwei Jahrzehnte umfassende Expertise in der Hängefördertechnik. Die jüngsten Ergänzungen EcoPocket(R) und AutoPocket(R) erweitern das Produktspektrum um leistungsstarke und kostensparende Taschensorter, die durch robuste, innovationsgetriebene Mechanik, präzise Steuerung und modulare Erweiterbarkeit maximale Prozesssicherheit gewährleisten. Dank ihrer einfachen Skalierbarkeit passen sie sich flexibel an steigende Durchsatzanforderungen an und reduzieren Ausfallrisiken signifikant.

Direkter Austausch mit DFT-Experten für individuelle effiziente Intralogistik Lösungen

Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit den DFT-Spezialisten individuelle Intralogistikkonzepte zu erörtern. Anhand von Live-Referenzen und Best-Practice-Beispielen aus den Bereichen Fashion-Distribution, E-Commerce und Pharma-Logistik erhalten sie detaillierte Einblicke in erprobte Lösungsszenarien. Interaktive Workshops und maßgeschneiderte Demonstrationsmodelle liefern praxisorientierte Impulse zur Optimierung eigener Abläufe und verdeutlichen Potenziale zur Effizienzsteigerung. Teilnehmer gewinnen zudem wertvolle Erkenntnisse zur Integration von RFID-Technologie und modularen Komponenten.

DFT zeigt modulare Sortertechnik, RFID-Adapter und Services zur Prozessoptimierung

Auf der LogiMAT 2026 stellt DFT seine modularen Sorterlösungen, RFID-Adapter und digitalen Services vor. Die Ausstellung verdeutlicht, wie durch Plug-and-Play-Module, offene Schnittstellen und Condition Monitoring Intralogistikprozesse effizient beschleunigt werden. Die Verbindung von energieeffizienten Antrieben, Echtzeitdaten und RFID-Technologie reduziert operative Kosten, senkt den Energieverbrauch und minimiert ungeplante Stillstände. Insgesamt resultiert daraus eine skalierbare, flexible und sichere Systemarchitektur für Distributionszentren mit höchsten Anforderungen. Die Digitalisierung gewährleistet transparente Prozesse, einfache Wartungsplanung sowie Leistungsoptimierung.