DoorBird zeigt moderne intelligente Türkommunikationslösungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien

DoorBird präsentiert auf der light plus building in Frankfurt am Main innovative Türkommunikation und Zutrittskontrolle für professionelle Anwender. Fachbesucher entdecken in Halle elf Punkt eins am Stand B acht fünf modernste IP Video Türsprechanlagen mit umfassenden Zutrittskontrollsystemen, flexiblen Innenstationen sowie passgenauem Zubehör. Vorgestellt werden skalierbare Lösungen zur zentralen Verwaltung in Wohn? und Gewerbeobjekten mit intuitiver Bedienung, herausragender Sicherheit und einfacher Integration in Smart Home und Gebäudemanagement hochperformanter Netzwerktechnologie. flexibel skalierbar.



DoorBird präsentiert umfassendes Sortiment an modularen Türkommunikations- und Zutrittssystemen

Am Messestand präsentiert DoorBird sein vollständiges Produktportfolio einschließlich IP-Video-Türsprechanlagen, Zutrittskontrollsystemen, Innenstationen und passgenauem Zubehör. Die modular aufgebauten Lösungen lassen sich flexibel auf Neubau- und Bestandsimmobilien abstimmen, um individuelle Projektanforderungen zu erfüllen. Modernes Design trifft auf einfache Montageprozesse, wodurch Installateure Zeit sparen. Intuitive Benutzerführung ermöglicht Anwendern sowie Technikern eine schnelle Einrichtung und Bedienung. Besucher erhalten einen umfassenden Eindruck sämtlicher Komponenten und Integrationsmöglichkeiten. Außerdem veranschaulicht die Ausstellung praxisnahe Anwendungen und Systemintegration übersichtlich.

Skalierbare Türkommunikationssysteme für Einfamilienhaus bis Großprojekt einfach zentral steuerbar

Die vorgestellten Produktlösungen sind auf unterschiedlich dimensionierte Anwenderprojekte zugeschnitten und ermöglichen eine lückenlose Skalierung von Einfamilienhäusern bis hin zu großflächigen Gewerbeanlagen. Dank modularer Architektur lassen sich mehrere Türstationen, Innenmonitore und Zutrittsleser zentral zusammentragen und komfortabel administrieren. Einheitlich gestaltete Bedienoberflächen gewährleisten eine intuitive Nutzung und gleichbleibende User Experience. Sowohl Wohnkomplexe als auch Bürogebäude profitieren von nahtloser Integration, erhöhtem Sicherheitsniveau und effizientem Management aller Systemkomponenten unter gleichzeitiger Reduzierung des administrativen Aufwands.

DoorBird präsentiert D31x 5G-Serie für direkte Mobilfunkanbindung ohne Infrastruktur

Mit der D31x-Serie in einer 5G-Variante stellt DoorBird eine weltweit erstmalige Lösung für IP-Türstationen vor, die ohne lokale Netzwerkinfrastruktur arbeitet. Dank direkter Mobilfunkanbindung lassen sich selbst abgelegene oder temporäre Gebäude zuverlässig und schnell vernetzen. Installateure und Projektplaner profitieren von verkürzten Inbetriebnahmezeiten, erhöhter Ausfallsicherheit und flexibler Standortwahl. Die Technologie verbindet modernste Telekommunikation mit robustem Design und erleichtert die Integration in anspruchsvolle Sicherheitskonzepte. Einfaches Setup, Fernwartung und skalierbare Module erweitern den Einsatzbereich.

Digitale Namensschilder per Fernzugriff aktualisierbar und reduzieren Wartungsaufwand effizient

Digitale Namensschilder lassen sich bequem per Fernzugriff aktualisieren. Über ein sicheres Netzwerk werden neue Informationen wie Namen oder Raumnummern in Echtzeit übertragen und direkt auf dem Display angezeigt. Dies beschleunigt die Abläufe bei Personalwechseln, Umzügen oder Bewohneranpassungen in Wohn- und Gewerbeobjekten erheblich. Die automatische Aktualisierung eliminiert manuelle Eingriffe, reduziert Fehlbeschriftungen auf ein Minimum und optimiert das Facility Management dank verringertem Wartungsaufwand und höherer Effizienz. So profitieren Betreiber und Nutzer gleichermaßen.

DoorBird-Integration vereint Video, Audio und Zutritt in zentralem Dashboard

DoorBird bietet ergänzende Integrationsmodule an, die sich nahtlos in gängige Smart-Home-Plattformen und Gebäudeleittechnik integrieren lassen. Über genormte, offene Schnittstellen werden Video-, Audio- und Zutrittsdaten an Drittanbietersysteme übertragen. Ein zentrales Steuerungskonzept ermöglicht die konsolidierte Verwaltung aller Daten in einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Dies steigert die Betriebssicherheit, optimiert die Energieeffizienz und erhöht gleichzeitig den Bedienkomfort für Nutzer und Betreiber. Durch die modulare Architektur lassen sich Systemerweiterungen flexibel planen und schnell implementieren. reibungslos umgesetzt.

DoorBird erweitert Portfolio um moderne wetterfeste Gehäuse und Stromversorgungsoptionen

DoorBird erweitert sein Kernthema Zutrittskontrolle und Türkommunikation um ein vielfältiges Zubehörangebot. Dazu zählen robuste, wetterfeste Gehäuse in unterschiedlichen Ausführungen für Außeninstallationen, verschiedene Montagemodule für rationelle Anbringung an Wand, Pfosten oder Glas sowie flexible Stromversorgungsoptionen mit POE-Injektion, Gleich- und Wechselstromadaptern. Dank Kooperationen mit renommierten Smart-Home-Herstellern sind alle Komponenten zertifiziert und garantieren nahtlose Integration, geprüfte Kompatibilität und ganzheitliche Systemlösungen ohne Problemen bei Planung und Betrieb. Effiziente Installation und zuverlässiger Service maximieren Anwenderzufriedenheit nachhaltig.

DoorBird präsentiert 5G-Türkommunikation und Zutrittskontrolle mit smarter maximaler Flexibilität

DoorBird präsentiert auf der light+building 2024 zukunftsweisende Türkommunikations- und Zutrittskontrollsysteme, die durch integrierte 5G-Konnektivität, digitale Namensschilder und offene Schnittstellen maximale Flexibilität ermöglichen. Die modularen Lösungen reduzieren Installationszeiten, verbessern den Wartungsprozess und bieten höchste Sicherheitsstandards für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Skalierbarkeit sowie zeitgemäßes Design in Kombination mit intuitiven Benutzeroberflächen gewährleisten einfache Bedienung und eine konsistente User Experience über alle Projektgrößen hinweg. Energieeffiziente Bauteile fördern nachhaltiges Management und erlauben flexible Erweiterungen über Partner.