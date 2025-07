Neue Schnittstelle vereint GANTTPLAN und AREAPLAN für ganzheitliche Planung

Die Integration von GANTTPLAN und AREAPLAN ermöglicht eine durchgängige Multiressourcenplanung, bei der Produktions-, Personal- und Flächenkapazitäten in einem System abgebildet werden. Über eine Datenbankschnittstelle werden Grobpläne aus GANTTPLAN an AREAPLAN übergeben, dort visuell validiert und unter Berücksichtigung von Hallenrestriktionen, Traglasten und Bauhöhen optimiert. Anschließend werden die finalen Belegungspläne zurück ins APS importiert. Diese Symbiose steigert Effizienz, Transparenz und Planungssicherheit erheblich.



GANTTPLAN und AREAPLAN vereint Produktionsplanung mit Flächenmanagement in Echtzeit

Bisher erfolgte die Produktionsplanung getrennt von der Flächenbelegung, oft in separaten Softwarelösungen, was umfangreiche Abstimmungszyklen nach sich zog. DUALIS GmbH IT Solution hat nun GANTTPLAN, ein fortschrittliches APS-System, mit AREAPLAN, einem 3D-Flächenmanagementtool, verbunden und eine nahtlose Multiressourcenplanung geschaffen. Maschinen, Personal und Werkzeugkapazitäten werden zusammen mit begrenzten Hallenflächen präzise berücksichtigt. Dadurch sinkt der Abstimmungsaufwand erheblich. Die neu entwickelte Schnittstelle steht seit Mitte 2024 bereit. Sie ermöglicht eine dynamische Planung in Echtzeit.

PoC bei Schachtbau Nordhausen optimiert präzise Flächenplanung und Fertigungsfortschrittsbewertung

PoC bei Schachtbau Nordhausen demonstrierte praxisorientiert Mehrwert integriertem APS. Schachtbau realisiert umfangreiche Stahlbaugruppen für Brücken, erfordert präzise Nachverfolgung Fertigungsfortschritt. Limitierte Traglasten Deckenkräne und beengte Montagezonen verlangen koordiniertes Ressourcenmanagement. Einheitliche Planung von Flächenkapazitäten, Personal, Maschinen ermöglicht transparente Abbildung komplexer Abläufe. Szenarioanalysen visualisieren Engpässe, optimieren Prozessreihenfolgen, reduzieren Planungsfehler. Rückkopplung validierter Layouts ins System gewährleistet termingetreue Fertigstellung. Die Lösung steigert Effizienz nachhaltig und minimiert Risiken in anspruchsvoller Stahlbauproduktion. Unternehmen profitieren von konsistenter Ressourcenübersicht.

Zweistufige Produktionsplanung mit GANTTPLAN Grobplanung und AREAPLAN Feinjustierung Rückspielung

Im ersten Schritt generiert GANTTPLAN eine Grobplanung auf Basis verfügbarer Maschinenkapazitäten, Mitarbeiterressourcen, Stücklisteninformationen und terminlicher Vorgaben. Dieser Prozess sorgt für eine Darstellung der Produktionsplanung. Über eine standardisierte Datenbankschnittstelle werden diese Planungsdaten automatisch an AREAPLAN übermittelt. Dort erfolgt eine visuelle Überprüfung der Flächenbelegung, wobei Faktoren wie Bauhöhen, Deckenlastgrenzen, Verkehrswege sowie Hallenrestriktionen berücksichtigt und optimiert werden. Nach erfolgreicher Szenarioanalyse wird der validierte Plan rückgespielt, in GANTTPLAN übernommen und eingepflegt zur abschließenden Feinjustierung.

Integrierte Simulation kombiniert GANTTPLAN und AREAPLAN für effiziente Planung

Durch die Integration von GANTTPLAN und AREAPLAN lassen sich verschiedene Belegungs- und Ablaufszenarien direkt simulieren, was eine ganzheitliche Planung ermöglicht. Frank Malchau, Leiter Produktion und Technik bei SCHACHTBAU NORDHAUSEN, erklärt, dass die systemübergreifende Abstimmung fortan eine präzise Koordination zwischen Produktions- und Flächenplanung sicherstellt. Dadurch erhöhen sich Transparenz und Planungssicherheit erheblich, während potenzielle Fehlerquellen reduziert werden. Visualisierte Ergebnisse und automatisierte Validierungen sorgen für effiziente Entscheidungsprozesse und optimierte Ressourcensteuerung schnelle Rückmeldungen ermöglichen.

Dualis Schnittstelle optimiert Multiressourcenplanung und smarte Flächennutzung in Produktionsumgebungen

Die innovative Schnittstellenlösung bietet Unternehmen, die komplexe Baugruppen nach dem Baustellenprinzip montieren, eine präzise und ganzheitliche Planung. Parallel dazu profitieren Logistikexperten von einer nahtlosen Synchronisation von Personal, Maschinen und Hallenflächen. Durch automatisierten Datenaustausch werden Ressourcenengpässe frühzeitig erkannt und minimiert. Diese neue Integration von Multiressourcenplanung und Flächenmanagement optimiert Durchlaufzeiten und Kapazitätsauslastung gleichermaßen. Damit etabliert DUALIS einen richtungsweisenden Standard für smarte Flächennutzung in unterschiedlichsten Produktionsumgebungen. Werkzeugen, Materialfluss und Montageprozesse werden ebenfalls integriert.

Multiressourcenplanung integriert Flächen Personal Produktion effizient mit GANTTPLAN AREAPLAN

Durch die Verbindung von GANTTPLAN und AREAPLAN entsteht erstmals eine durchgängige Planungsplattform, die neben Maschinen, Personal und Werkzeugkapazitäten auch Flächenkapazitäten präzise berücksichtigt. Produktions-, Personal- und Flächenplanung laufen in einem gemeinsamen Workflow zusammen, wodurch sich Planungsaufwand reduziert und Termine verlässlich eingehalten werden können. Insbesondere im Anlagen- und Stahlbau sowie in der Logistik profitieren Unternehmen von höheren Transparenzgraden, gesteigerter Effizienz sowie verbesserter Planungssicherheit gegenüber herkömmlichen Einzelsystemen und vereinfachten Entscheidungsprozessen sowie deutlichen Zeiteinsparungen.