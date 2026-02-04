Baureihe 46 EcoTouch: Modulare Industrieschalter und Signalsäulen für Effizienz

Die Baureihe 46 EcoTouch von EAO umfasst modular konstruierte Drucktasten, Wahlschalter, Joysticks und NOT-HALT-Taster sowie Hängesteuerungen und farbige Signalsäulen für vielseitige industrielle Steuerungs- und Signalisierungsaufgaben. Durch Einbaulochgrößen von 22 oder 30 Millimetern und Schutzarten von IP65 bis IP66 gewährleisten die Komponenten hohe Widerstandsfähigkeit. Internationale Zertifizierungen nach EN 60947-5-1 und UL 508, einfache Montage und umfassende Anpassungsmöglichkeiten senken Kosten und steigern Effizienz in kostensensitiven Anwendungen. Ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit bereitgestellt.



Baureihe 46 EcoTouch bietet flexible modulare HMI-Komponenten und Signalisierungslösungen

The EcoTouch series 46 offers a robust, comprehensive HMI portfolio combining pushbuttons, rotary selectors, joysticks and key switches to address diverse operator interface requirements. Supplemental devices such as emergency-stop switches, pendant control units and modular signal towers further enhance functionality. All control elements are available in either flush or raised mounting styles and can use durable plastic or aluminium bezels. This flexibility allows customized configurations to match rigorous safety standards.

EcoTouch Taster und Schalter für 22-30 mm Einbauöffnungen, IP65

Die EcoTouch-Taster und -Schalter wurden für Einbauöffnungen mit 22 oder 30 Millimetern Durchmesser entwickelt und stehen sowohl in flacher als auch erhabener Ausführung zur Verfügung. Alle Varianten erfüllen mindestens die Schutzart IP65, was einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und Spritzwasser gewährleistet. Die Hängesteuerungen in dieser Serie bieten mit Schutzart IP66 und zwei Gehäusegrößen zusätzlichen Widerstand gegen Umwelteinflüsse und sind wahlweise in Graumetall oder auffälligem Gelb erhältlich – für mobile und stationäre Anwendungen.

Baureihe 46 Schalter: EN 60947-5-1 und UL 508 zertifiziert

Die Schalter der Baureihe 46 verfügen über internationale Zulassungen gemäß EN 60947-5-1 und UL 508 und entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen. Mit einer Schaltleistung von bis zu 500 V Wechselstrom bei maximal 10 Ampere (AC15) sowie 220 V Gleichstrom bei bis zu 5 Ampere (DC13) bieten sie zuverlässige Funktion selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Diese technischen Spezifikationen gewährleisten dauerhafte Leistung und Betriebssicherheit in verschiedensten industriellen Anwendungen und Automatisierungssystemen. Ihre hervorragende Langzeitstabilität und Robustheit.

Ergonomisch geformte Hängesteuerungen für ermüdungsfreies komfortables Bedienen in Dauerbetrieb

Die robust konstruierte Hängesteuerung überzeugt durch ihre ergonomische Formgebung und gewährleistet eine komfortable Handhabung über lange Betriebszeiten hinweg. Eine integrierte Kabelverschraubung schützt zuverlässig vor Zugkräften und Feuchtigkeit, während die stabile Metallbefestigungsschlaufe für sichere Montage und Transport sorgt. Serienmäßig sind bis zu fünf präzise Schalter installiert, die sich flexibel durch individuelle Tasten, Symbole sowie bedruckte Etiketten anpassen lassen (Mindestbestellmengen beachten). Zusätzliche Adapter und Plug-and-Play-Module vereinfachen die Montage weiter. schnell zuverlässig intuitiv.

Schnell verbundene LED-Module gewährleisten klare Maschinenstatusanzeige und flexible Installation

Die modularen LED-Signalelemente der Signalsäule ermöglichen eine klare visuelle Rückmeldung des Maschinenbetriebs durch unterschiedliche Farben und Intensitäten. Jedes Element wird werkzeuglos per Klickmechanismus aufgesteckt und kann unkompliziert in Reihen geschaltet werden. Der Einsatz wahlweise mit 24 V DC oder 230 V AC gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Steuerungssystemen. Ein einziger zentraler Anschlusspunkt reduziert Verkabelungsaufwand, und die Auswahl zwischen Wand-, Schalttafeleinbauhalterungen sowie Verlängerungsstangen erlaubt eine flexible Installationsgestaltung und erleichtert dadurch Zeit- und Kostenmanagement in Montageprozessen.

EcoTouch 46 ideal für Lebensmittel, Getränke, Maschinen und Robotik

Die Baureihe 46 EcoTouch von EAO erweist sich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie als zuverlässige Lösung zur Steuerung von Abfüll- und Verpackungsmaschinen, gewährleistet präzise Signalisierung in Produktionslinien und unterstützt Förder- und Hebesysteme. Darüber hinaus kommt sie in Schwerlast- und Spezialfahrzeugen zum Einsatz, optimiert Bedienung und Sicherheit, und findet in der Robotik sowie in automatisierten Anlagen Anwendung, wo modulare Anpassbarkeit, robuste Schutzarten und internationale Zertifizierungen zuverlässige Performance garantieren. mittlerweile im Industrieumfeld.

EAO Baureihe 46 EcoTouch: modulare, kostengünstige Lösung für HMI

EAO präsentiert mit der Baureihe 46 EcoTouch ein modulares Schalter- und Signalisierungssystem, das kostengünstig konzipiert ist und umfassende HMI-Funktionen ermöglicht. Die robuste Bauweise mit hochwertigen Materialien und präzisen Dichtungen garantiert Schutz selbst unter rauen Industriebedingungen. Internationale Zertifizierungen erleichtern den weltweiten Einsatz. Durch flexibel kombinierbare Module, kurze Installationszeiten und einfache Wartung senkt die Lösung Projektkosten und Betriebsaufwand und steigert zugleich Effizienz und Verfügbarkeit. Sie reduziert Ausfallzeiten, minimiert Risiken und optimiert Produktionsabläufe.