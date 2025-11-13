EAO eröffnet Standort in Noida für HMI-Lösungen in Indien

Mit der Gründung von EAO India Private Limited in Noida, Uttar Pradesh stärkt EAO seine Marktposition in Indien. Lokale Produktions- und Logistikkapazitäten verkürzen Lieferzeiten und erhöhen die Zuverlässigkeit. Betreiber profitieren von individuell konfigurierbaren HMI?Bedieneinheiten, die auf spezifische Kabellängen, Steckertypen und Frontplatten abgestimmt sind. Ein vor Ort verfügbarer Design-In-Support beschleunigt Entwicklungszyklen und optimiert Projektumsetzungen. Durch die enge Kooperation mit TECON TECH erhalten Kunden in ganz Indien innovative und serviceorientierte Lösungen bereitgestellt.



EAO India Standort Noida liefert HMI-Systeme schneller und zuverlässiger

Das ausgeprägte Schienennetz Indiens transportiert täglich etwa 23 Millionen Menschen und zählt zu den globalen Spitzenreitern. Mit der Errichtung einer Niederlassung in Noida kann EAO seine Präsenz in der Region verbessern und HMI-Bedieneinheiten zügiger sowie verlässlicher anbieten. Durch optimierte Lieferketten werden Ausfallzeiten bei Zügen minimiert, Wartungsfenster verringert und Hersteller von Schienenfahrzeugen profitieren von gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit dank schneller Verfügbarkeit und angepasster Prozesse. Die verkürzte Logistik sorgt für reibungslose Abläufe ohne Verzögerungen.

EAO India ermöglicht mühelos individuelle HMI-Anpassungen für jede Anwendung

EAO India Private Limited liefert neben einer breiten Palette standardisierter HMI-Komponenten auch maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen von Anwendern in Indien gerecht werden. Hierzu zählen kundenspezifische Kabellängen, verschiedene Steckertypen und eigens gestaltete Frontplatten. Durch diese anpassungsfähige Produktpalette können Systemintegratoren Bedienoberflächen präzise auf ergonomische, sicherheitstechnische und raumbezogene Vorgaben in indischen Schienenfahrzeugen und Maschinen abstimmen, was Effizienz und Zuverlässigkeit steigert. Und optimierte Wartungsprozesse unterstützen darüber hinaus den langfristigen Betrieb erheblich signifikant.

Lokaler Design-In-Support optimiert Entwicklungszyklen und sichert langfristig hohe Produktqualität

Ein lokaler Design-In-Support erweitert das Lösungsportfolio, indem Techniker und Applikationsingenieure direkt am Projektstandort agieren. Durch persönliche Beratung werden Anforderungen frühzeitig analysiert und in Entwicklungsprozesse integriert. Diese Vorgehensweise beschleunigt die Produktentstehung, minimiert Überarbeitungsrunden und steigert die Fertigungsqualität. Ergänzend bieten wir langfristige Wartungsverträge an, die regelmäßige Inspektionen und vorbeugende Instandhaltung einschließen. Schulungen für Betreiberpersonal gewährleisten einen sicheren und effizienten Anlagenbetrieb. Zudem bieten schnelle Fehleranalysen um Ausfallzeiten zu minimieren und Prozesse zu optimieren.

EAO ernennt Vidur Kohli als Geschäftsführer mit indischer Bahnerfahrung

Vidur Kohli wurde als neuer Geschäftsführer von EAO India Private Limited bestellt und bringt eine beeindruckende Expertise im indischen Bahnsektor mit. Seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Positionen innerhalb nationaler Eisenbahnprojekte ermöglicht ihm tiefgreifende Einblicke in betriebliche Abläufe und Marktanforderungen. Unter seiner Führung werden Produktentwicklungen gezielt optimiert, Anpassungsprozesse beschleunigt und das Serviceangebot weiter ausgebaut. Dadurch kann EAO sowohl Effizienz als auch Kundenzufriedenheit steigern und die Anforderungen des anspruchsvollen indischen Eisenbahnnetzwerks erfüllen.

EAO India und TECON TECH stärken Vertriebsnetz für HMI-Lösungen

EAO India arbeitet eng mit dem erfahrenen Vertriebspartner TECON TECH zusammen und bündelt so modernste HMI-Technologien mit tiefgreifender Kenntnis des indischen Marktes. Diese Kooperation ermöglicht es lokalen Bahnausrüstern und Maschinenherstellern, effizient auf hochwertige Bedienpanels zuzugreifen. Dank eines breit gefächerten Distributionsnetzes werden Lieferzeiten verkürzt und eine flächendeckende Betreuung sichergestellt. Kunden profitieren von zuverlässigen Lösungen, intensiver Beratung und schneller Reaktionszeit bei Wartung oder Anpassungsbedarf an komplexen HMI-Systemen. Schulungsangebot und Support ergänzen Gesamtpaket.

EAO India Private Limited bietet indischen Bahnen rasche Lieferzeiten

