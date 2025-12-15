Eastfound Gruppe seit 1999 globaler Logistiklieferant mit zertifizierter Nachhaltigkeit

Seit 1999 beliefert die Eastfound Gruppe international Kunden mit umfassenden Lager- und Logistiklösungen, wobei mehr als 90 % der Produktion in Nordamerika, Europa und Japan abgesetzt werden. Im Portfolio befinden sich präzise gefertigte Drahtböden, Zubehör für Palettenregale, Intermediate Bulk Containers, stabile Container, flexible Rollcontainer, hochwertige Förderrollen und anpassbare modulare Fördersysteme. Dank ISO 9001- und EU-ROHS-Zertifizierungen gewährleistet das Unternehmen nachhaltige Herstellungsprozesse, verantwortungsbewusste Unternehmensführung und kontinuierliche Reduzierung der CO?-Bilanz, messbare Leistungsergebnisse garantiert, langfristig optimiert.



Eastfound etabliert seit 1999 hochwertige Logistiklösungen mit weltweiter Präsenz

Modernste Drahtböden und Palettenzubehör für optimierte Logistik und Lagerprozesse

Eastfound liefert innovative Drahtböden und passgenaues Palettenregalzubehör zur sicheren Lagerung und Optimierung von Palettenregalsystemen. Ergänzend stehen Intermediate Bulk Containers für den transport- und lagergerechten Umgang mit Schüttgütern sowie robuste Drahtcontainer für höchste Stabilität zur Verfügung. Rollcontainer unterstützen flexible Warenbewegungen in Produktions- und Logistikanlagen, während verschiedene Förderrollen und modulare Fördereinheiten inklusive integrierter Rollensysteme eine nahtlose Materialflussintegration ermöglichen und individuelle Anpassungen an Prozessanforderungen erlauben. Sie vereinen Langlebigkeit und Effizienz für moderne Lagerprozesse.

Effiziente Materialflüsse dank modularer Systeme in Supermärkten, Lagerhäusern, Landwirtschaft

ISO 9001 und EU-ROHS-Zertifizierung garantieren sichere Umweltkonformität Eastfound Produkte

Eastfound bietet flexible Logistiklösungen mit internationaler Expertise und Zertifizierung

