Mittelständische Logistik optimiert Komplexität durch digitales modulares WinSped TMS

Mittelständische Logistikunternehmen stehen angesichts wachsender Vielfalt an Transportarten, individueller Kundenanforderungen und historisch gewachsener Prozesse vor erheblichen Herausforderungen. Um diesen gerecht zu werden, nutzt die Ebeling Logistik GmbH aus der Region Hannover mit rund 450 Mitarbeiter und einem umfangreichen Fuhrpark das Transport Management System WinSped der LIS GmbH. Automatisierte Abrechnungsverfahren, eine moderne grafische Disposition sowie nahtlose, flexible Schnittstellen zu Telematiklösungen und CO2-Erfassung inklusive zusätzlicher Services gewährleisten effiziente Steuerbarkeit und Skalierbarkeit dauerhaft.



Digitales Rückgrat für Mittelstandslogistik: Vielfalt effizient und nachhaltig steuern

Viele mittelständische Logistikunternehmen müssen heute komplexe Anforderungen meistern: eine wachsende Vielfalt an Transportarten, individuelle Kundenwünsche sowie historisch gewachsene Prozesse. Standardprozesse stoßen hier an ihre Grenzen, da sie die Vielschichtigkeit nicht abbilden. Die Ebeling Logistik GmbH aus der Region Hannover mit circa 450 Mitarbeitern und einem 170 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark begegnet dieser Herausforderung mit digitalen Werkzeugen. Durch den gezielten Einsatz moderner Systeme schafft das Unternehmen eine flexible, stabile und nachhaltige Prozesssteuerung.

WinSped bündelt Transport, Abrechnung und Dokumentenmanagement in einem System

WinSped arbeitet als zentrale Steuerungsplattform für alle Transport- und Abrechnungsprozesse bei Ebeling Logistik. Das lokal installierte System bietet modulare .NET-Auftragserfassung, eine moderne grafische Disposition, umfassende Abrechnungsfunktionen inklusive Sonderfaktura sowie integriertes Dokumentenmanagement. Telematik-Systeme und Automatisierungsdienste ermöglichen Echtzeitdatenfluss zwischen Zentrale und Fahrzeugen. Zukünftige Erweiterungen umfassen webbasierte Bedienoberflächen und eine CO?-Erfassungskomponente, um Prozesse transparenter zu gestalten und Nachhaltigkeitskennzahlen systematisch zu erfassen sowie flexibel auszuwerten. Damit erhöhen Anwender Effizienz und Steuerbarkeit der Logistikprozesse auf Basis.

.NET-Dispositionslösung seit Go-Live 2023 vereint Transportarten, individuelle Sichten, Top-Performance

Die seit Anfang 2023 produktiv genutzte Dispositionslösung auf .NET-Basis integriert sämtliche Transportarten und komplexe Kundenanforderungen in einer einzigen Benutzeroberfläche. Disponenten profitieren von individualisierbaren Ansichten, umfangreichen Filterfunktionen und anpassbaren Shortcuts, die eine effiziente Bearbeitung und schnellere Reaktion auf Änderungen ermöglichen. Dank optimierter Verarbeitungsgeschwindigkeit und einer übersichtlichen grafischen Tourenübersicht lassen sich Routenplanung und Auftragsverwaltung deutlich schneller durchführen. Anpassbare Bedienkonzepte steigern die Nutzerzufriedenheit nachhaltig. Verknüpfte Statusmeldungen und Echtzeitdaten ergänzen die Funktionalität und machen das System intuitiv nutzbar.

Teilautomatisierte Abrechnung reduziert laut Bilanz Arbeitszeit um dreißig Prozent

Die teilweise Automatisierung der Abrechnungsprozesse führt zu signifikanten Effizienzsteigerungen und einer Reduktion des manuellen Aufwands um laut interner Analyse 20 bis 30 Prozent. Standardisierte Rechnungen können vollständig digital erstellt und versendet werden, während Sondervereinbarungen über flexible Abrechnungslogiken individuell abgebildet werden. Zusätzlich ermöglicht der unmittelbare digitale Zugriff auf Lieferscheine, Frachtpapiere und Begleitdokumente eine deutliche Beschleunigung des gesamten Prozessablaufs rund um die Frachtabrechnung. Fehlerfreie Abrechnungen steigern deutlich Budgettransparenz und Mitarbeiterzufriedenheit erheblich nachhaltig.

Automatisierte Schnittstellen übernehmen Aufträge direkt und nahtlos ins WinSped-System

Automatisierte Kundenschnittstellen importieren Aufträge direkt in das WinSped-System, wodurch manuelle Eingriffe entfallen. Gleichzeitig lassen sich Telematikmodule, Dokumentenmanagementlösungen und CRM-Plattformen ohne Medienbrüche integrieren. Der lückenlose Datenaustausch zwischen Disposition und Fahrzeugen umfasst Statusaktualisierungen in Echtzeit, Nachrichtenübermittlungen sowie den Transfer von Fotos. Diese durchgängige Informationsversorgung minimiert Fehlerquellen, garantiert gleichbleibend hohe Datenqualität und bewirkt eine deutliche Beschleunigung der Kommunikation zwischen Disponenten, Fahrern und Verwaltungspersonal. Zudem liefert das System automatisierte, relevante Reports für strategische Entscheidungen.

Hohe Nutzerakzeptanz durch personalisierte Dashboards, Filter und schnelle Performance

Die Anwenderinnen und Anwender schätzen die hohe Anpassungsfähigkeit des Systems an ihre individuellen Arbeitsabläufe und bestätigen eine weitreichende Nutzerzufriedenheit. Flexibel konfigurierte Filter und auf den persönlichen Arbeitskontext zugeschnittene Dashboards ermöglichen eine zielgerichtete Darstellung relevanter Daten. Umfangreiche Auswertungsfunktionen unterstützen bei der Entscheidungsfindung. Eine zuverlässige Systemperformance kombiniert mit kurzen Ladezeiten gewährleistet einen reibungslosen Arbeitsfluss. Die Möglichkeit, persönliche Einstellungen dauerhaft zu speichern, führt zu durchweg positivem Feedback aus der Belegschaft und effektiven Support.

Enge Partnerschaft mit LIS GmbH sichert Investitionen und Skalierbarkeit

Geschäftsführung und IT-Verantwortliche von Ebeling Logistik loben die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der LIS GmbH. Die stetige Weiterentwicklung des Transport-Management-Systems WinSped gewährleistet Investitionssicherheit und schafft zusätzliche Chancen für Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte. Zukünftig soll der Automatisierungsgrad weiter erhöht und durch ergänzende Module noch stärker an Wachstumserfordernisse angepasst werden. Dank enger Abstimmung beider Partner werden Prozesse fortlaufend optimiert, um Effizienzvorteile zu realisieren und nachhaltig Wettbewerbsvorteile auszubauen. Hierbei profitieren beide Seiten von kontinuierlichem Austausch.

Die modulare TMS-Lösung WinSped in Kombination mit der umfassenden Digitalisierungsstrategie von Ebeling Logistik bildet eine stabile und erweiterbare Systemlandschaft. Dispositions- und Abrechnungsprozesse werden durch individuell anpassbare Module optimiert und beschleunigt. Durchgängige Schnittstellen zu Telematik, Dokumentenmanagement und CRM sichern Datenintegrität. Anwender profitieren von intuitiven Bedienoberflächen und personalisierten Auswertungen. Ergebnis ist eine nachhaltige Steuerbarkeit aller Transportprozesse, deutlich reduzierte Durchlaufzeiten und steigende Flexibilität gegenüber zukünftigen Marktanforderungen zudem ermöglicht das System eine kontinuierliche Anpassung an wachsende Geschäftsanforderungen und sichert Investitionsschutz.