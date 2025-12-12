EBERLE Controls gewinnt German Design Award für ATR 4000

Der Nürnberger Klima- und Gebäudesteuerungsspezialist EBERLE Controls erhielt den German Design Award 2026 für seinen digitalen Aufputz-Temperaturregler ATR 4000. Der Regler überzeugte in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“ und wurde mit der „Winner“-Trophäe ausgezeichnet. Die Jury lobte die harmonische Verbindung aus Funktionalität und zeitloser Modernität. Minimalistische Gestaltungsprinzipien, eine intuitive Bedienführung sowie energiesparende Technologie positionieren den ATR 4000 als essenzielles Element moderner Gebäudeausstattung höchster Anforderungen gerecht werdend.



EBERLE Controls gewinnt German Design Award 2026 für ATR4000

EBERLE Controls aus Nürnberg, Experte für Klima- und Gebäudesteuerung, wurde mit dem German Design Award 2026 ausgezeichnet. Der digitale Aufputz-Temperaturregler ATR 4000 erhielt das „Winner“-Siegel in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“. Die Jury betonte die gelungene Kombination aus klarer Funktionalität und zeitloser Modernität. Mit seiner kompakten Bauweise, benutzerfreundlichen Menüführung und hochwertigen Verarbeitung setzt das innovative Gerät neue Maßstäbe in der technischen Gebäudeausstattung und zusätzlicher energieeffizienter Systemtechnik.

ATR 4000 besticht durch minimalistisches Design und kompakte Bauweise

Der ATR 4000 besticht durch seine klare und minimalistische Linienführung, die sich nahtlos in moderne Raumkonzepte integriert. Die Installation gestaltet sich dank geringer Aufbauhöhe von nur 21 Millimetern sowie kompakten Abmessungen von 86×86 Millimetern denkbar einfach und unauffällig. Sein hintergrundbeleuchtetes Display, mit schwarzem Hintergrund sowie weißer Schrift, gewährleistet selbst in dunklen Umgebungen eine ausgezeichnete Lesbarkeit. Die übersichtlich strukturierte Menüführung ermöglicht eine intuitive Bedienung sowie eine zügige Konfiguration ohne zeitaufwändiges Einarbeiten.

Zwei ATR-Modelle mit EU-Ecodesign LOT20 für nachhaltige effiziente Gebäudesteuerung

Zwei Gerätereihe adressieren verschiedene Anwendungsfälle: Der ATR 4500 vereint Heiz- und Kühlfunktion in einem kompakten Modulsystem, während der ATR 4800 zusätzlich eine frei programmierbare Wochensteuerung mit modifizierten Urlaubs- und Zuhause-Profilen bereitstellt. Beide Versionen entsprechen der EU-Ecodesign-Richtlinie LOT20 und garantieren dadurch hohe Energieeffizienz sowie ökonomische Gebrauchskosten. Damit lässt sich die Klimaregelung in zeitgemäßen Bauten effektiv umsetzen, um Komfort und Nachhaltigkeit zuverlässig in Einklang zu bringen. Die Installation erfolgt schnell und intuitiv.

Leiser Triac-Ausgang und intelligente Heizungsregelung für maximalen energieeffizienten Komfort

Der Temperaturregler erkennt geöffnete Fenster automatisch, passt Startzeiten optimal an und wechselt zwischen Eco- und Party-Modi, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Dank intelligenter Heizungsoptimierung wird der Energieaufwand minimiert, während der Wohnkomfort gesteigert wird. Der lautlose Triac-Ausgang arbeitet geräuschfrei mit wassergeführten Systemen, garantiert störungsfreien Betrieb und trägt zur angenehmen Atmosphäre bei. So profitieren Nutzer sowohl von effizienter Energienutzung als auch von ruhigem, flexiblem Heizmanagement im Alltag und nachhaltige Kosteneinsparungen für Haushalte.

Geräuschfreier Triac-Ausgang ermöglicht effizienten, vielseitigen Heizungs-, Kühlungs- und Elektrobetrieb

Der geräuschfreie Triac-Ausgang bietet Anwendern in Heiz- und Kühlsystemen eine vibrations- und lärmreduzierte Steuerung, die Störgeräusche im Wohnbereich vermeidet. Durch die nahtlose Integration mit dem kompakten Unterputz-Puck von EBERLE lassen sich zudem diverse Elektroanwendungen realisieren, zum Beispiel Beleuchtungs- oder Antriebssteuerungen. Diese Kombinationsmöglichkeit erhöht die Flexibilität und Funktionstiefe technischer Gebäudeausstattungen spürbar und fördert eine konsistente Automationslösung unter Beibehaltung hoher Energieeffizienz. Die modulare Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Nachrüstung auch in älteren Gebäuden.

German Design Award würdigt 2012 wegweisende Produktdesigns und Architekturprojekte

Der German Design Award des Rats für Formgebung gehört zu den international angesehensten Preisen. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 würdigt er herausragende Innovationen in Produktdesign, Kommunikation und Architektur. Mit seiner „Winner“-Auszeichnung honoriert der Award Konzepte und Objekte, die innerhalb ihrer Kategorie führend sind und neue Richtungen im Design einleiten. Die prämierten Arbeiten zeichnen sich durch Zukunftsorientierung, hohe ästhetische Qualität und nachhaltige Wirkung aus und setzen Maßstäbe für kommende Entwicklungen.

ATR 4000 überzeugt mit kompaktem Design und energieoptimierten Funktionen

Der digitale Temperaturregler ATR 4000 von EBERLE Controls kombiniert zeitloses, funktionales Design mit modernster, energiesparender Technik und demonstriert damit das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Gebäudeautomation. Seine intuitive Bedienoberfläche ermöglicht schnelle Einstellungen ohne Einarbeitung, während die kompakte Bauweise in nahezu jede Raumgestaltung integriert werden kann. Vielfältige Betriebsmodi wie Eco-, Party- und Optimum-Start-Funktion sorgen für hohen Wohnkomfort bei reduziertem Energieverbrauch in anspruchsvollen technischen Gebäudekonzepten und unterstützen so innovative Infrastrukturprojekte effizient problemlos.