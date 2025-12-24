ECOM Trading liefert seit 1992 IT-Komponenten schnell und zuverlässig

ECOM Trading, gegründet 1992 und ansässig in Dachau bei München, agiert als spezialisierter IT-Hardware-Großhändler. Das Unternehmen beliefert über 12.000 B2B-Kunden zuverlässig mit Prozessoren, Mainboards, Arbeitsspeicher, SSDs, Grafikkarten sowie Notebooks und Peripheriegeräten. Refurbished- und B-Ware-Angebote ergänzen das Sortiment. Durch Same-Day-Versand bis 18 Uhr, 24-Stunden-Lieferung im Kernmarkt und persönlichen Support optimiert ECOM den Kundenservice nachhaltig. Die Eigenmarken CAPTIVA und NEXOC sowie Standorte in Eging und Taipeh runden das Angebot ab. effizient und skalierbar.



ECOM Trading verwaltet über 12.000 B2B-Kunden auf 10.000 m² Lagerfläche

Die ECOM Electronic Components Trading GmbH ist seit 1992 als IT-Hardware-Großhändler am Standort Dachau nahe München tätig und betreibt ein Logistikzentrum mit rund 10000 Quadratmetern Lagerfläche. Über 12000 aktive B2B-Kunden profitieren jährlich von mehr als 5,7 Millionen versandten Artikeln in etwa 117000 Lieferungen. Bestellungen werden in der Regel taggleich verschickt und im Kernmarkt innerhalb von 24 Stunden geliefert, was effiziente Prozesse und langfristige Verfügbarkeit einfach gewährleistet. Fachhändler profitieren direkt davon.

ECOM versorgt Fachhändler, Retailer und Systemhäuser europaweit mit Komponenten

ECOM richtet sich gezielt an Fachhändler, PC-Fachgeschäfte, Systemhäuser sowie Retailer und Etailer in ganz Europa und gewährleistet durchgängige Versorgung. PC- und Systembauer erhalten sämtliche Komponenten für den täglichen Bedarf, Rollouts oder individuelle Sonderprojekte. Das Sortiment erstreckt sich vom regionalen IT-Fachgeschäft über große Online-Marktplätze bis hin zu spezialisierten Assemblierern, die eigene Marken vertreiben. Aktuelle Preise und Verfügbarkeiten lassen sich unmittelbar im webbasierten Großhändler-Onlineshop abrufen und vergleichen. Bestellungen laufen effizient über Plattform.

Vollständiges ECOM-Sortiment: Alle Komponenten, Peripherie und Komplettsysteme inklusive Service

ECOM Trading bietet ein umfassendes Sortiment an PC-Komponenten und Peripheriegeräten, darunter Prozessoren, Mainboards und Arbeitsspeicher sowie SSDs, Festplatten und Grafikkarten. Monitore, Notebooks, Tablets und Netzwerkkomponenten ergänzen das Angebot, dazu kommen USVs und diverses Zubehör. Darüber hinaus sind fertig konfigurierte Komplettsysteme verfügbar. Die hauseigenen Marken CAPTIVA und NEXOC richten sich speziell an professionelle Wiederverkäufer, die maßgeschneiderte PCs und Notebooks mit transparenten Servicevereinbarungen, attraktiven Handelsspannen bevorzugen und von einer persönlichen Beratung profitieren.

Refurbished-Produkte mit sechs Monaten Garantie jetzt im attraktiven Sale-Bereich

Im exklusiven Sale-Bereich des ECOM-Onlineshops entdecken Fachhändler sorgfältig aufbereitete Refurbished-Produkte und akribisch geprüfte B-Ware. Jede Retoure und jeder Markenartikel werden umfassenden technischen sowie optischen Prüfverfahren unterzogen. Für generalüberholte Hardware gilt eine sechsmonatige Garantie, während geprüfte B-Ware zwei Jahre Gewährleistung umfasst. Dieses Modell ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen ohne Abstriche bei Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit und trägt gleichzeitig zur Ressourcenschonung sowie nachhaltigen Nutzung gebrauchter IT-Komponenten bei und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit effizient im Fachhandel.

Bestellungen bis 18 Uhr werden taggleich versandt im Kernmarkt

Bestellungen bis 18 Uhr werden bei Verfügbarkeit noch am selben Tag versandt, sodass die Kernmarkt-Lieferung binnen 24 Stunden eintrifft. Auf Wunsch erfolgt die Zustellung neutral verpackt direkt an Endkunden. Persönlicher Kontakt, feste Ansprechpartner und kurze Abstimmungswege sorgen für reibungslose, effiziente Prozesse. International agierende Vertriebsteams mit Native Speakern beraten in über 14 Sprachen, garantieren länderspezifische Betreuung und realisieren individuelle Lösungen. Dabei sichern Systeme effiziente und verlässliche Abläufe.

ECOM regionale Standorte und internationale Präsenz mit mehrsprachigem Service

Mit Hauptsitz in Dachau und zusätzlichen Niederlassungen in Eging, Braunschweig und Taipeh verfügt ECOM Electronic Components Trading GmbH über ein dichtes Netzwerk, das regionale Nähe mit globalen Impulsen verbindet. Ein multikulturelles Team von rund 180 Mitarbeiter gewährleistet maßgeschneiderte B2B-Lösungen und persönliche Betreuung. Durch mehrsprachige Vertriebsexperten in über 14 Sprachen profitieren Fachhändler in der DACH-Region und europaweit von länderspezifischem Know-how, kurzen Wegen und kompetenter Beratung für IT-Hardware und Services. Zuverlässig. Verlässlich.

ECOM Trading liefert Hardware-Komponenten, schnelle Logistik und persönlichen Service

ECOM Trading agiert als mittelständischer Distributor für IT-Hardware und kombiniert ein breit gefächertes Produktsortiment mit effizienten Logistikprozessen und persönlicher Kundenbetreuung. Fachhändler und Systemhäuser profitieren von der durchgängigen Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, attraktiven Margen durch Eigenmarken sowie einem umweltorientierten Refurbished- und B-Ware-Programm. Ergänzend gewährleistet das internationale Vertriebsteam schnelle Reaktionszeiten sowie breite Sprachkompetenz. Insgesamt optimiert dieses Zusammenspiel die Betriebseffizienz, steigert Erträge und erfüllt moderne B2B-Anforderungen. Zudem bietet ECOM flexible Zahlungs- und Finanzierungsmodelle.