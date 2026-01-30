EDEKA modernisiert Voice-Kommissionierung mit EPGs effiziente LYDIA-Technologie und Wearables

Der Lebensmittelhaendler EDEKA modernisierte sein Pick-by-Voice im Logistikbereich durch den Einsatz von EPGs LYDIA Voice und der innovativen VoiceWear. Innerhalb einer kurzen Testphase erwies sich die Loesung als effizient, ergonomisch und wirtschaftlich, sodass der stufenweise Rollout in 33 Logistikzentren ohne Unterbrechung stattfinden konnte. Zehn Tausend Anwender profitieren von nahtloser Integration, schneller Einarbeitung und parallel betriebenem Altsystem, das den Live-Einsatz ueber alle Standorte stoerungsfrei absichert. Die effiziente Systemimplementierung reduziert Fehlerquoten signifikant.



EDEKA modernisiert Kommissionierung mit LYDIA Voice für mehr Effizienz

Angesichts wachsender Anforderungen an Geschwindigkeit, Bedienkomfort, Ergonomie und Kosteneffizienz begann EDEKA, die vorhandene Pick-by-Voice-Kommissioniertechnologie kritisch zu überprüfen. Ziel war die Einführung eines Systems mit erhöhter Leistungsfähigkeit, hoher Flexibilität, spürbarer Wirtschaftlichkeit und nahtloser Integration in die bestehende IT-Infrastruktur. In einer mehrstufigen Evaluationsphase wurden verschiedene Lösungen hinsichtlich Funktionalität, Inbetriebnahmegeschwindigkeit, Gesamtbetriebskosten, langfristiger Skalierbarkeit und strategischer Zukunftsfähigkeit bewertet. Anschließend fiel das einstimmige Votum zugunsten von EPGs LYDIA Voice, das alle Kriterien überzeugend abdeckte.

LYDIA VoiceWear ermöglicht sofortige Kommissionierung ohne Sprachtraining für Saisonmitarbeiter

Die innovative Kommissionierweste LYDIA VoiceWear beeindruckte EDEKA-Fachleiter Malte Kruse mit ihrer speziell entwickelten Funktionalität. Dank integrierter Sprachsteuerung können Mitarbeitende unmittelbar nach Anlegen des Systems eigenständig Bestellungen kommissionieren, ohne zeitintensives Sprachtraining absolvieren zu müssen. Dies bietet insbesondere in Zeiten hoher Saisonkräfte einen klaren Vorteil. Laut Kruse stellt die VoiceWear-Lösung eine marktweit einzigartige Innovation dar, die langfristig zu spürbaren Effizienzsteigerungen in der gesamten Auftragsabwicklung beiträgt und überzeugt durch Bedienbarkeit sowie IT-Integration.

EDEKA-Rollout während Betrieb: Reibungslose Umstellung auf 33 Standorte garantiert

Der Roll-out wurde während des laufenden Betriebs durchgeführt und erforderte akribische Planung sowie sorgfältige Koordination aller Beteiligten, um Unterbrechungen zu vermeiden. Durch enge Abstimmung mit Entscheidungsträgern und die Offenheit der Mitarbeiter gelang die Umstellung in 33 Logistikzentren reibungslos. Das Verfahren integrierte erfolgreich die heterogene IT von sieben Regionalgesellschaften und stellte den Livebetrieb ohne Ausfallzeiten sicher. Tim Just bezeichnete den Prozess als „Operation am offenen Herzen“ und lobte die hervorragende Effizienz.

Smarte Kommissionierweste integriert Mikrofon und Lautsprecher für ergonomische Logistik

Die smarte Kommissionierweste verfügt über integrierte Lautsprecher und Mikrofon, die direkt in das Tragesystem eingebettet sind. So bleibt die Bewegungsfreiheit uneingeschränkt erhalten, während hoher Tragekomfort gewährleistet wird. Aufwändige, kabelgebundene Headsets entfallen dadurch vollständig, was insbesondere hörgerätetragenden Beschäftigten den Alltag erleichtert. Diese ergonomische Innovation steigert nachhaltig die Zufriedenheit der Mitarbeiter und etabliert neue Maßstäbe für barrierefreie Abläufe im Lagerbetrieb durch einfache Handhabung und komfortable Audiointegration sowie nahtlose Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen.

Digitale Audioübertragung liefert stabile Sprachverständlichkeit selbst in lärmintensiven Umgebungen

Die digitale Audioübertragung von LYDIA VoiceWear gewährleistet durch ein robustes Funkprotokoll eine konstante Übertragungsrate und minimale Latenzen. Selbst in lauten Lagerräumen bleibt die Sprachkommunikation flüssig. Vier Hochleistungsmikrofone im Array erfassen Stimmen präzise, während die integrierte Beamforming-Technologie ungewollte Umgebungsgeräusche filtert. Ein gerichteter Trichtereffekt isoliert jede Sprachquelle, sodass mehrere Kommissionierer nah beieinander arbeiten können, ohne dass die Erkennungsgenauigkeit oder Verständlichkeit beeinträchtigt wird. Zudem verbessert die hohe Bandbreite die Stabilität bei größerer Reichweite.

Nordbayern führt LYDIA Voice und VoiceWear an 33 Standorten

Parallel zum gleichzeitig laufenden Roll-out bei EDEKA Minden-Hannover begann EDEKA Nordbayern die Einführung von LYDIA Voice und LYDIA VoiceWear. Inzwischen wurden über 4.400 Geräte in 33 Logistikzentren deutschlandweit installiert. Dadurch profitiert der gesamte Großhandel der EDEKA-Gruppe von einer hochgradig skalierbaren Lösung, die strategische Zukunftsfähigkeit mit optimierter Prozess-Effizienz verbindet. Die neue Technologie gewährleistet reibungslose Arbeitsabläufe, reduziert Einarbeitungszeiten und steigert langfristig die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Warehouse. Betrieblichen Herausforderungen proaktiv und nachhaltig zuverlässig adressiert.

EDEKA steigert Kommissionierungseffizienz durch EPGs LYDIA Voice und VoiceWear

Mit der Integration von EPGs LYDIA Voice sowie der ergonomischen VoiceWear optimiert EDEKA seine Kommissionierprozesse grundlegend. Die neue Lösung erfüllt anspruchsvolle technische und wirtschaftliche Kriterien, ermöglicht eine zügige Einarbeitungsphase und einen unterbrechungsfreien Roll-out. Durch die sofortige Akzeptanz bei 10.000 Anwendern profitieren Logistikstandorte deutschlandweit von gesteigerter Effizienz. Nachhaltige Zukunftssicherung, inklusive Bedienbarkeit und verbesserter Ergonomie sorgen für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Großhandel. Das System zeichnet sich durch Skalierbarkeit, Flexibilität und hohe Verfügbarkeit.