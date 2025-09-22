EDS All Driveshaft liefert über 200 Sprinter-Gelenkwellen ab Lager

Transporter wie Sprinter, Crafter und Daily bewältigen im täglichen Einsatz enorme Laufleistungen. Welte aus Neu-Ulm bietet mit seiner Marke EDS – All Driveshaft ein umfassendes Sortiment an Gelenkwellen und liefert über 200 Mercedes-Sprinter-Teile per Express direkt an Werkstätten. Speziell optimiert für die Last-Mile-Logistik kombinieren die Produkte OE-Qualität mit EDS PLUS und preisoptimierten Varianten. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert, die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge nachhaltig gesichert und effiziente Reparaturprozesse sofort vor Ort ermöglicht.



Welte bietet über zweihundert Sprinter-Gelenkwellen ständig ab Lager verfügbar

Die Marke EDS – All Driveshaft von Welte gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit von über 200 Gelenkwellen für Mercedes Sprinter. Ergänzend umfasst das Sortiment wichtige Verschleißteile wie Mittelwellenlager sowie Kreuzgelenke. Darüber hinaus liefert das Unternehmen passgenaue Kardangelenkwellen für Renault, Iveco und VW/MAN, um eine umfassende Ersatzteilversorgung im Nutzfahrzeugbereich zu garantieren. Werkstätten profitieren so von optimierten Lagerbeständen und zügiger Ersatzteilversorgung für eine unterbrechungsfreie Einsatzfähigkeit der Transporterflotten. Die Bestände erlauben schnelle effiziente Reaktionszeiten.

Expresslieferung sichert passende Gelenkwellen für Transporter-Reparatur am nächsten Morgen

Transporter übernehmen die entscheidende Rolle in der Last-Mile-Logistik und unterliegen daher täglich hohem Belastungsdruck. Jede Standzeit verursacht erhebliche Kosten und beeinträchtigt Lieferketten. Um Ausfallzeiten zu minimieren, bietet die Welte Group eine Expresslieferung von maßgenauen Gelenkwellen direkt in die Werkstatt. Die Lieferung garantiert, dass das Ersatzteil bereits am nächsten Morgen bereitsteht. Durch diese schnelle Ersatzteilversorgung kann das Fahrzeug unmittelbar nach dem Einbau wieder ohne Verzögerung und vollumfänglich mobil bleibt.

Welte liefert als Reman-Partner von Daimler Buses kompromisslos Qualität

Als autorisierter OES-Lieferant und offizieller Remanufacturing-Partner von Daimler Buses gewährleistet Welte eine erstklassige Fertigung von Schmiedeteilen, Kreuzgelenken und Rohrabschnitten nach strengsten Qualitätsvorgaben. Zur Sicherung maximaler Haltbarkeit und Präzision werden ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt und alle Produktionsschritte sorgfältig kontrolliert. Parallel dazu ermöglicht die EDS-PLUS-Produktlinie preisoptimierte Ersatzteile für budgetbewusste Kunden, während die EDS-Marke kostengünstige Alternativen durch preiswerte Komponenten ergänzt. Dieses Konzept erlaubt variable Optionen bezüglich Qualität und Kosten für maximale dauerhafte Effizienz.

Hintere Kreuzgelenke vor Hinterachse verschleißen durch Wasser, Staub, Streusalz

Die hinteren Kreuzgelenke vor dem Differential der Hinterachse von Transportern sind besonders verschleißanfällig, da sie größere Gelenkwinkel ausgleichen müssen und dabei permanent Umwelteinflüssen wie Wasser, Staub und Streusalz ausgesetzt sind. Diese Belastungen beanspruchen die Gehäusedichtungen extrem, wodurch sie mit der Zeit verspröden oder undicht werden. Infolgedessen dringt Schmutz ein und Schmierfette entweichen, was den Verschleiß weiter beschleunigt und Reparaturintervalle drastisch verkürzt. Regelmäßige Inspektionen sowie hochwertige Ersatzteile können frühzeitig Schäden vermeiden.

Expresslieferung ab Lager garantiert direkte minimale Ausfallzeiten bei Sprinter-Reparaturen

Welte stellt mit den Marken EDS – All Driveshaft und EDS PLUS ein breites Sortiment an Gelenkwellen in Originalqualität sowie preisoptimierten Alternativen bereit. Durch über 200 ab Lager verfügbare Gelenkwellen für Mercedes Sprinter und passende Lösungen für Renault, Iveco und VW/MAN deckt das Unternehmen vielfältige Anwendungsbereiche ab. Die Expresslieferung direkt in die Werkstatt reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum, gewährleistet schnellstmögliche Reparaturen und sichert dauerhaft den reibungslosen störungsfreien Einsatz von Transportern.