EIB finanziert Trailer Dynamics mit 25 Millionen Euro Venture-Debt-Darlehen

Mit einem Venture-Debt-Darlehen von 25 Mio. Euro, abgesichert durch InvestEU, ermöglicht die Europäische Investitionsbank Trailer Dynamics eine beschleunigte Produktion und Markteinführung des herstellerunabhängigen eTrailers. Diese Zusatzfinanzierung fördert die Serienproduktion, verkürzt Entwicklungszyklen und stärkt die Vertriebskapazitäten im europäischen Markt. Durch die innovative eTrailer-Technologie lassen sich Kraftstoffkosten um bis zu 40 Prozent reduzieren, die Reichweite von Elektro-Sattelzugmaschinen auf 700 Kilometer erhöhen und CO2-Emissionen nachhaltig senken. Fertigungs- und Prüfprozesse lassen sich damit effizient skalieren und erreichen rasch Markttauglichkeit.



EIB vergibt 25 Millionen Euro Venture-Debt für europaweite eTrailer-Skalierung

Die Europäische Investitionsbank stellt Trailer Dynamics einen Venture-Debt-Kredit über 25 Millionen Euro zur Verfügung, abgesichert durch das InvestEU-Programm. Dadurch erhält das Aachener Start-up Finanzierungsmittel, um die Produktion seiner innovativen eTrailer-Module weiter zu skalieren, umfangreiche Testreihen durchzuführen und den europaweiten Roll-out des emissionsreduzierenden Zugfahrzeuganhängers voranzutreiben. Mit dieser Unterstützung stärkt Europa zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs und beschleunigt damit den Übergang zu klimaneutraler Warenverteilung.

eTrailer-Antrieb senkt Dieselverbrauch um vierzig Prozent ohne kompletten Flottentausch

Der eTrailer von Trailer Dynamics erweitert klassische Sattelzugmaschinen um einen leistungsfähigen elektrischen Antrieb direkt am Auflieger. Logistikunternehmen profitieren dadurch von einer durchschnittlichen Reduktion des Dieselverbrauchs um etwa 40 Prozent im Vergleich zu konventionellen Lkw. Durch diesen Ansatz entstehen unmittelbare Einsparungen bei den Treibstoffkosten und gleichzeitig sinken die CO2-Emissionen. Operatoren behalten ihre vorhandenen Zugmaschinen bei und können die Technologie ohne aufwändige Flottenerneuerung integrieren, so dass langfristig Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsziele unterstützt werden.

eTrailer erhöht Sattelzug-Reichweite elektrisch von 400 auf 700 Kilometer

Durch die Kombination mit batterieelektrischen Sattelzugmaschinen erhöht der eTrailer die Reichweite von etwa 400 auf bis zu 700 Kilometer. Dies reduziert Ladeunterbrechungen deutlich und erlaubt Spediteuren zusätzliche Fahrstrecken pro Einsatz. Durch die längeren Strecken ohne Zwischenstopps entstehen mehr Lieferkapazitäten pro Tag. Gleichzeitig profitieren Logistikunternehmen von effizienteren Betriebsabläufen, geringeren Betriebskosten und einer höheren Auslastung ihrer Fahrzeuge. Auf diese Weise wird emissionsfreier Ferntransport auch über größere Distanzen realisierbar, wirtschaftlich planbar und zuverlässig.

Modulare eTrailer ermöglichen unabhängige, effiziente Kopplung an jede Sattelzugmaschine

Durch den modularen Aufbau lassen sich die eTrailer flexibel mit beliebigen Sattelzugmaschinen koppeln, unabhängig vom Antriebstyp Diesel oder Elektro. Logistikbetriebe können ihre Flotten schrittweise umrüsten, ohne komplette Bestände gegen neue Fahrzeuge austauschen zu müssen. Dieses herstellerunabhängige Design unterstützt eine kosteneffiziente Integration zusätzlicher Trailer, optimiert den Fuhrparkbetrieb und gewährleistet maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Transportanforderungen, um langfristige Investitions- und Betriebsrisiken zu minimieren. Es ermöglicht eine schnelle Skalierung moderner Logistikprozesse und signifikante Effizienzsteigerung.

Intelligente Antriebsstrangsteuerung erfasst in Echtzeit Daten, regelt elektrischen Antrieb

Eine zentrale Komponente bildet die fortschrittliche Steuerung des Antriebsstrangs, die kontinuierlich Sensor- und Fahrzeugdaten sammelt und den elektrischen Motor in Echtzeit anpasst. Hochleistungs-Lithium-Eisenphosphat-Batterien versorgen das System zuverlässig mit Energie, während eine spezialisierte Softwareplattform die Gesamtleistung koordiniert, Sicherheitsprotokolle implementiert und nahtlose Kompatibilität gewährleistet. Permanente Zustandsüberwachung identifiziert frühzeitig Abweichungen, sichert konstante Effizienz und verlängert Wartungsintervalle durch rechtzeitige Fehlererkennung und Analyse. Dabei trägt eine Regelstrategie zur Reduzierung von Energieverlusten bei und optimiert Systemlebensdauer.

EIB-Kredit unter InvestEU sichert Unternehmen kosteneffiziente Einhaltung neuer EU-Emissionsvorgaben

Ab 2024 müssen Anhänger gemäß neuer EU-Vorschriften zertifiziert sein und bis 2030 sollen Emissionen um mindestens zehn Prozent gesenkt werden. Das von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellte Venture-Debt-Darlehen, abgesichert durch InvestEU, liefert finanzielle Mittel für die Umsetzung, reduziert Investitions- und Betriebskosten und beugt möglichen Strafzahlungen vor. Dadurch gewährleisten sie regulatorische Compliance und sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit. Mit InvestEU stehen Unternehmen bis zum Jahr 2027 insgesamt rund 372 Milliarden Euro für nachhaltige Innovationen zur Verfügung.

EIB-Finanzierung ermöglicht sofortigen Impact und europaweiten Rollout emissionsarmer eTrailer

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer hebt hervor, dass die eTrailer-Technologie durch sofortige Wirkung Emissionen deutlich reduziert und zugleich Betriebskosten nachhaltig senkt. CFO Michael W. Nimtsch bezeichnet das von der EIB gewährte Investitionsdarlehen als essenziellen Vertrauensbeweis und Meilenstein für den flächendeckenden Europa-Rollout. Stefan Binnewies, Vorsitzender des Beirats, betont die enge Verknüpfung von innovativen Lösungen und ökologischer Verantwortung, wodurch eine effektive Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in Europa vorangetrieben wird und zudem langfristige Wettbewerbsfähigkeit effizient sichert.

EIB-InvestEU-Darlehen beschleunigt Trailer Dynamics eTrailer Skalierung für emissionsfreien Schwerlastverkehr

Die von Trailer Dynamics entwickelte eTrailer-Plattform kombiniert ein modulares Baukastensystem mit verbesserter Wirtschaftlichkeit, erweiterter Reichweite und vollständiger Einhaltung sämtlicher EU-Emissionsvorgaben. Dank des Venture-Debt-Darlehens der EIB und der InvestEU-Garantie kann die Produktion rasch hochgefahren werden. Transportunternehmen reduzieren unmittelbar ihre Betriebskosten, senken den CO2-Ausstoß und rüsten ihre Flotten zukunftssicher aus. Dadurch wird emissionsfreier Schwerlastverkehr in Europa alltagstauglich und marktreif – ein wesentlicher Fortschritt bei der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs und fördert nachhaltige Mobilitätsstrategien.