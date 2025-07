OUT MOVE Outdoor-FTF automatisiert Transporte unter härtesten Wetterbedingungen vollständig

Ein international agierendes Kunststoffunternehmen in Deutschland automatisiert Transportprozesse mit der maßgeschneiderten OUT MOVE Outdoor-FTF-Lösung von ek robotics. Ziel ist eine hochflexible, vollkontinuierliche und wetterunabhängige Verbindung zwischen Produktionsbereich und neuem Logistikzentrum. Das robuste Fahrzeugmodell verfügt über ein effizientes und leistungsstarkes Fördersystem mit drei Rollenförderern, die jeweils bis zu 1.400 Kilogramm bewegen können. Die Außen-Navigation erfolgt mittels RFID-basierter Leitführung. ek robotics baut auf mehr als sechzig Jahre Erfahrung in innovativen weltweiten Intralogistiklösungen.



An einem deutschen Standort hat ein international agierendes Kunststoffunternehmen seine internen Materialflüsse durch eine individuelle ek robotics-Lösung automatisiert. Das maßgeschneiderte Fahrzeug verbindet nahtlos Produktionsbereich und neues Logistikzentrum und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Transportstrecke im Außenbereich. Dank robuster Bauweise und Wetterschutz bleibt die Funktionalität auch bei Regen, Schnee oder extremen Temperaturen uneingeschränkt erhalten. Die vollautomatische Steuerung optimiert Taktzeiten, reduziert manuelle Eingriffe und steigert gleichzeitig Zuverlässigkeit und Effizienz in der gesamten Intralogistik.

Outdoor-FTF OUT MOVE: Robuste Sonderkonstruktion mit Wetterschutz und Anpassbarkeit

Das spezielle Fahrzeugmodell der OUT MOVE-Baureihe wurde für den Außeneinsatz optimiert und kombiniert robuste Sonderkonstruktionen mit einem umfangreichen Wetterschutzsystem. Seine individuell auslegbaren Innenraumkonzepte erlauben eine maßgeschneiderte Anpassung an unterschiedliche Transportaufgaben und Lastanforderungen. Dank widerstandsfähiger Materialien und hoher Toleranzen gegenüber Umwelteinflüssen gewährleistet es eine durchgängige Verfügbarkeit bei freier, wetterunabhängiger Nutzung. Skalierbare Komponenten sorgen zudem für flexible Erweiterungsmöglichkeiten im Hinblick auf zukünftige Prozessanforderungen. Die integrierte Steuerung gewährleistet nahtlose Kommunikation mit vorhandenen Leitstandsystemen.

Effizientes Fördersystem mit drei Rollenförderern transportiert bis 1.400 Kilogramm

Das Innere des OUT MOVE ist mit einem leistungsstarken Fördersystem ausgestattet, das drei individuell angetriebene Rollenförderer integriert. Jeder Antrieb ermöglicht das Fördern von Lasten bis zu 1.400 Kilogramm, wodurch selbst schwere Materialien zügig und zuverlässig transportiert werden können. Durch die präzise Steuerung der einzelnen Rollenförderer lässt sich die Geschwindigkeit an unterschiedliche Lasten anpassen. Dieses Konzept gewährleistet konstante Durchlaufzeiten und optimiert die Logistikprozesse zwischen Produktion und Lagerbereich nachhaltig und erhöht Effizienz.

RFID-Leitsystem im Boden bietet präzise Outdoor-Navigation vergleichbar mit Laserscannern

ek robotics setzt im Außenbereich ein unterfahrbares RFID-Leitsystem ein, das in den Boden eingelassen wird. Es nutzt passive Transponder, die entlang der Fahrwege installiert sind, um den autonomen Fahrzeugen kontinuierliche Positionsdaten zu liefern. Durch die robuste Bauweise sind die Tags vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen geschützt. Die erfassten Signale ermöglichen eine exakte Steuerung im Außenbereich, vergleichbar mit den etablierten Laserscanner-Navigationstechnologien in Innenanlagen. Das System lässt sich einfach integrieren und skalieren.

Automatisierte Materialflüsse verbinden Produktion und Logistikzentrum effizient und sicher

Die Automatisierung der Materialflüsse zwischen Produktion und Logistikzentrum markiert einen entscheidenden Fortschritt in der operativen Entwicklung, erklärt ein Projektverantwortlicher. Die implementierte Lösung von ek robotics sorgt durch durchgängige Steuerung und genaue Überwachung für signifikant optimierte Prozessabläufe. Dies führt zu einer spürbar höheren Anlagenverfügbarkeit und ausreichender Redundanz. Gleichzeitig steigern integrierte Sicherheitsfunktionen die Betriebssicherheit und minimieren Zwischenfälle. Insgesamt resultieren geringere Stillstandszeiten und langfristig reduzierte Betriebskosten. Er bietet modulare Erweiterungen bei wechselnden Anforderungen.

ek robotics liefert seit sechzig Jahren skalierbare Intralogistik Transportlösungen

Seit mehr als sechs Jahrzehnten realisiert ek robotics innovative und skalierbare Fördertechniklösungen für moderne Intralogistikprozesse. Die Systeme wurden so entwickelt, dass sie flexibel an unterschiedliche Betriebsgrößen und Anforderungen angepasst werden können. Weltweit setzen Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Lebensmittel, Pharma und Elektronik auf die ausgeprägte Expertise des Anbieters. Die modular aufgebauten Fahrzeuge und Förderanlagen optimieren Materialflüsse, reduzieren manuelle Aufwände, senken Betriebskosten und deutlich steigern dadurch die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Kunden.

