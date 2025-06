MuCon-X und Megaport starten On-Demand-Cloud-Konnektivität für Unternehmen in DACH-Region

Der MuCon-X von EMC Home of Data etabliert sich als zentraler Connectivity Hub in München und versorgt Unternehmen in der DACH-Region mit direktem Zugriff auf Cloud-Anbindungen. Dank der Partnerschaft mit Megaport steht eine softwaregesteuerte NaaS-Plattform bereit, über die IT-Teams hybride, Multi-und Cross-Cloud-Verbindungen flexibel konfigurieren können. Die On-Demand-Lösung vermeidet das öffentliche Internet und bietet Zugang zu über 950 Standorten in 26 Ländern ab Sommer. IT-Abteilungen gewinnen Effizienz, Sicherheit und Kontrolle.



Nach Änderungen im Infrastruktursektor baut MuCon-X zentrale Vernetzungsrolle aus

Nach weitreichenden Umstrukturierungen im Infrastruktursektor passt der MuCon-X seine Systemarchitektur an und etabliert sich verstärkt als zentraler Verbindungspunkt für regionale und internationale Datenströme. Durch optimierte Netzwerkschnittstellen und erweiterte Peering-Optionen wird eine robuste Plattform geschaffen, die Unternehmen flexible, sichere und performante Vernetzungen ermöglicht. Parallel dazu gewährleistet das inhabergeführte Rechenzentrum uneingeschränkte digitale Souveränität und Rechtssicherheit, wodurch der MuCon-X seine strategische Bedeutung im Cloud-Ökosystem nachhaltig festigt. maßgeschneidert für agile Expansionsstrategien und innovative Geschäftsmodelle.

Vor dem Hintergrund signifikanter Marktveränderungen erweitert der von EMC Home of Data betriebene MuCon-X sein bestehendes Peering- und Carrier-Netzwerk durch eine Partnerschaft mit Megaport. Diese Integration liefert eine softwaregesteuerte, private Vernetzungsoption, die hohe Flexibilität und Sicherheit bietet. Unternehmen können zukünftig virtuelle Direktverbindungen ohne Nutzung öffentlicher Netze konfigurieren. Der für Sommer geplante Go-Live-Termin markiert den Startpunkt für neue Wege der hybriden und mehrstufigen Cloudanbindung. Administratoren profitieren von schneller Bereitstellung und Verwaltung.

Megaport NaaS ermöglicht IT-Abteilungen Echtzeit-Planung und Anpassung virtueller Cloud-Verbindungen

Megaport stellt mit seiner Network-as-a-Service-Technologie IT-Abteilungen eine umfassende Softwarelösung zur Verfügung, die es ermöglicht, virtuelle Verbindungen in Echtzeit zu planen, zu buchen und bei Bedarf anzupassen. Durch die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich komplexe Netzwerkstrukturen ohne langen Projektaufwand implementieren. Anwender können hybride, Multicloud- sowie Cross-Cloud-Topologien flexibel orchestrieren und skalieren. Zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich, so dass Unternehmen ihre Infrastruktur schnell und kosteneffizient erweitern können. Die Lösung unterstützt zeitnahe Änderungen bei Spitzenlasten.

Unternehmen MuCon-X erhalten direkten Zugang zu Hyperscalern und Providern

Im MuCon-X erhalten Unternehmen künftig direkten Zugriff auf führende Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud und IBM Cloud sowie auf hunderte Managed Service Provider. Über die Integration von Megaport sind mehr als 950 Enabled Locations in 26 Ländern verfügbar. Dadurch erweitert sich das MuCon-X-Ökosystem um global abrufbare On-Demand-Konnektivität und ermöglicht hohe Performance, flexible Skalierung und sicheren Datenaustausch abseits des öffentlichen Internets für hybride und Multi-Cloud-Strategien regulatorisch konform

Virtual Cross Connects ermöglichen Direktverbindung zwischen Netzwerken und Cloud-Plattformen

Virtual Cross Connects (VXCs) bieten eine effiziente, softwaregesteuerte Möglichkeit, private Direktverbindungen zwischen Unternehmensnetzwerken, Cloudplattformen und Rechenzentren aufzubauen. Mit wenigen Klicks lassen sich sichere, dedizierte Verbindungen herstellen, die erhebliche Performance-, Latenz- und Sicherheitsvorteile gegenüber öffentlichen Internetpfaden bieten. Megaport erweitert bestehende Peering- und Carrieroptionen um flexible Cloud-zu-Cloud-Verbindungen sowie Multi- und Hybrid-Cloud-Architekturen, wodurch Unternehmen ihre Infrastruktur agil skalieren und dynamisch an wechselnde Anforderungen anpassen können. Das Management erfolgt über eine intuitive Benutzeroberfläche. Anwendungen.

MuCon-X: Carrier-neutraler Rechenzentrums-Hub unter deutscher Jurisdiktion garantiert digitale Souveränität

Der MuCon-X von EMC Home of Data agiert als inhabergeführtes, carrier-neutrales Rechenzentrum unter deutscher Rechtsordnung und gewährleistet dadurch uneingeschränkte digitale Souveränität sowie Rechtssicherheit für Unternehmen. Die in Deutschland betriebene Infrastruktur bietet Standortsicherheit und zuverlässige Datenschutzstandards. Dank der neutralen Carrier-Anbindung können IT-Verantwortliche ihre Strategien flexibel gestalten, indem sie einerseits regionale Netzwerkpartner integrieren und andererseits direkte Verbindungen zu globalen Cloud-Plattformen herstellen – alles ohne Umwege oder Abhängigkeiten maßgeschneiderte professionelle Lösungen in Echtzeit.

Megaport-Plattform bietet optimierte Echtzeit-Privateverbindungen für niedrige Latenz und Sicherheit

Die Megaport-Plattform stellt die erforderliche Infrastruktur bereit, um Applikationen mit strikten Latenz-, Flexibilitäts- und Sicherheitsvorgaben optimal zu betreiben. Gerade in Bereichen wie IoT, Edge Computing, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen ermöglicht der Service unternehmenskritische Datenübermittlung und ?verarbeitung in Echtzeit. Eigene digitale Anwendungen profitieren von dedizierter Konnektivität. Durch private Netzwerkverbindungen wird der Datenverkehr ohne Umweg über das öffentliche Internet geführt, was Performance und Datenschutz steigert. Zudem erlaubt das System flexible Skalierung und Administration.

MuCon-X und Megaport ermöglichen sichere skalierbare Cloud-Konnektivität für DACH-Unternehmen

Durch die Kooperation von MuCon-X mit Megaport entsteht eine hochperformante, sichere und skalierbare Cloud-Konnektivitätslösung. Firmen in der DACH-Region erhalten unmittelbaren Zugang zu führenden Hyperscalern, flexibel nutzbaren On-Demand-Verbindungen und profitieren von digitaler Souveränität unter deutscher Rechtshoheit. Das MuCon-X fungiert damit als zukunftsorientiertes Vernetzungszentrum, das durch reduzierte Latenz, hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Echtzeit-Anpassungen und Unabhängigkeit von öffentlichen Netzen Innovationen fördert und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärkt. mit nahtloser Integration und globaler Reichweite für Enterprise-Anwendungen weltweit.