Emerson liefert Automatisierungslösungen für Thacker Pass Lithiumförderung in Nevada

Emerson wurde von Lithium Americas Corp. offiziell beauftragt, sein umfassendes Automatisierungsportfolio und Expertenwissen bereitzustellen, um die Bergbau- und Verarbeitungsanlagen im Thacker Pass-Projekt in Nordnevada zu erweitern. Ziel ist es, einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Dabei soll lokale Expertise genutzt und Innovationskraft in die Lithiumproduktion eingebracht werden. Durch den Einsatz intelligenter Sensorik, modernster, nachhaltiger Prozessleittechnik und präziser Regelventile trägt Emerson zur Optimierung wirtschaftlicher, insbesondere ökologischer Abläufe bei.

Intelligente Prozesssteuerung von Emerson reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten drastisch

Emerson bietet ein umfassendes Lösungspaket, das intelligente Prozesssteuerungssysteme, präzise Regelventile und zuverlässige Absperrklappen ebenso umfasst wie hochmoderne Softwareanwendungen und leistungsfähige Feldmessgeräte. Diese Kombination unterstützt durchgängig optimierte Produktionsprozesse, reduziert ungeplante Stillstände und trägt maßgeblich zur Senkung der Betriebskosten bei. Zusätzlich ermöglicht eine automatisierte und kontinuierliche Prozessüberwachung eine Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie eine Verringerung der Umweltbelastung durch frühzeitiges Erkennen und Beheben von Anomalien im Fertigungsablauf und verbessert gleichzeitig die betriebswirtschaftliche Ressourceneffizienz signifikant.

Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien lassen Lithiumbedarf bis 2040 verfünffachen

Durch das rasante Wachstum von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien wird Lithium, oft als „weißes Gold“ bezeichnet, bis 2040 voraussichtlich eine fünffach höhere Nachfrage erreichen als derzeit. Vor diesem Hintergrund gewinnen Projekte wie Thacker Pass in Nevada an Bedeutung, da sie nationale Versorgungssicherheit stärken, strategische Abhängigkeiten von Auslandslieferanten reduzieren und kritische Rohstoffreserven erschließen. Durch gezielten Ausbau inländischer Produktionskapazitäten lassen sich Versorgungslücken schließen, Arbeitsplätze schaffen und ökonomische Resilienz erhöhen. Die Industrie profitiert.

Thacker Pass beherbergt weltweit größte Lithiumquelle mit riesigem Produktionspotenzial

Die Lagerstätte Thacker Pass verfügt über die weltweit größte nachgewiesene Lithiumquelle und -reserve. Im ersten Bauabschnitt strebt Lithium Americas an, jährlich bis zu 40.000 Tonnen hochreines Lithiumcarbonat für Batterieanwendungen zu fördern. Diese Menge reicht aus, um Batterien für etwa 800.000 Elektrofahrzeuge herzustellen. Durch diese Produktionskapazität positioniert sich das Projekt als bedeutender Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Elektromobilität in Nordamerika und leistet einen zentralen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung maßgeblichen Fortschritt.

Integrierte Automatisierungsarchitektur kombiniert Sensorik, Regelventile, Software für effiziente Prozesssteuerung

Emersons automatisierte Systemarchitektur vereint Fieldbus-Sensorik, Prozessleitsysteme, Regelventile sowie Absperrklappen mit spezialisierten Softwaremodulen zu einer nahtlosen Lösung. Durch diese durchgängige Integration lassen sich Reaktionszeiten erheblich verringern, Wartungszyklen optimieren und Betriebskapital effizienter einsetzen. Gleichzeitig gewährleistet die modernisierte Infrastruktur stabile Abläufe und sorgt dank präziser Steuerungsmechanismen für geringere Emissionen. Der modulare Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen an wechselnde Produktionsanforderungen und eine zukunftssichere Erweiterung. Die Echtzeitdatenanalyse trägt zudem zur schnellen Fehlererkennung und vorausschauenden Wartung bei.

Caltrol eröffnet modernes regionales Servicezentrum für Ventile und Instrumente

Als regionale Serviceeinheit von Emerson betreibt Caltrol ein umfangreich ausgestattetes Reparatur- und Servicezentrum für Regelventile, Absperrklappen, Messarmaturen und Feldinstrumente. Das Unternehmen stellt eine zeitnahe Analyse und Fehlerdiagnose sicher, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Durch standardisierte Arbeitsabläufe und harmonisierte technische Spezifikationen garantiert Caltrol gleichbleibend hohe Qualität. Ein unternehmenseigener 24-Stunden-Notfalldienst gewährleistet bei unvorhergesehenen Störungen sofortige Reaktionszeiten und unterstützt so die kontinuierliche Betriebsbereitschaft vor Ort sowie umfassende Ersatzteilbevorratung, technische Fachkräfte und Schulungsprogramme für Betreiber.

Thacker Pass-Bauarbeiten voran, Emerson und Lithium Americas koordinieren Einsatz

Die Bauarbeiten am Thacker Pass-Projekt haben begonnen und befinden sich bereits in vollem Gange. Emerson und Lithium Americas koordinieren eng ihre Aktivitäten, um die Geländeerschließung und Installationsarbeiten termingerecht abzuschließen. Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit werden Prozesse optimiert und mögliche Verzögerungen reduziert. Gleichzeitig erhöht der koordinierte Ressourceneinsatz die Transparenz gegenüber den Investoren und stärkt das Vertrauen aller Beteiligten. Ziel ist eine reibungslose und effiziente Inbetriebnahme und ein schneller Übergang in die Serienproduktion.

Partnerschaft Emerson Caltrol Lithium Americas treibt nordamerikanische Lithiumgewinnung voran

Die Kooperation zwischen Emerson, Caltrol und Lithium Americas kombiniert modernste Automatisierungstechnologien, lokalen Wartungsservice und nachhaltige Produktionsverfahren, um die effiziente, ökonomisch strategisch optimale Gewinnung von Lithium am Thacker Pass sicherzustellen. Durch Prozesssteuerung, intelligente Feldgeräte und zuverlässige Ventiltechnik wird die Betriebssicherheit gesteigert und die Ausfallzeiten minimiert. Die regional verankerte Serviceinfrastruktur sichert schnelle Reparaturen und Unterstützung rund um die Uhr. Das Projekt trägt erheblich zur Versorgungssicherheit, Effizienz und Umweltentlastung in der US-Lithiumbranche bei.