Emerson stellt den Rosemount 490A Sensor für gelösten Sauerstoff vor

Der optische Rosemount 490A Sensor für gelösten Sauerstoff wurde von Emerson speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Er eignet sich ideal für die Wasser-/Abwasseraufbereitung, die biopharmazeutische Fertigung, die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung sowie die Dampferzeugung. Dieser Sensor bietet zuverlässige und genaue Messungen in anspruchsvollen Umgebungen. Dank seiner digitalen und universellen Modbus RTU-Kommunikation kann er nahtlos in bestehende Steuerungssysteme integriert werden. Mit einer Lebensdauer von zwei Jahren, geringem Wartungsaufwand und chemischer Beständigkeit bietet der Rosemount 490A Sensor eine kosteneffiziente Lösung für die Überwachung und Regelung des gelösten Sauerstoffgehalts.



Ineffiziente Sensoren: Herausforderungen in der Sauerstoffmessung in Industrieanwendungen

Der Rosemount 490A Sensor: Wartungsarm und chemisch beständig

Der Rosemount 490A Sensor verwendet die Lumineszenzlöschungstechnologie, um den Bedarf an Elektrolyternachfüllung zu eliminieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren führt dies zu einer erheblichen Reduzierung des Wartungsaufwands. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von zwei Jahren minimiert der Sensor auch die Zeiten, in denen die Anlage stillsteht, und die damit verbundenen Kosten. Darüber hinaus ist der Sensor chemisch beständig und bietet zuverlässige Leistung selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Einfache Installation und flexible Anwendungsmöglichkeiten des Rosemount 490A Sensors

Der Rosemount 490A Sensor zeichnet sich durch seinen kleinen Formfaktor und die nach vorne und hinten weisenden 1-Zoll-NPT-Gewindeanschlüsse aus, wodurch er sich einfach und flexibel in eine Vielzahl von Anlagen installieren lässt. Im Gegensatz zu amperometrischen Sensoren benötigt der 490A Sensor keinen Sauerstoffverbrauch und keinen Wasserdurchfluss für genaue Messungen. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Optionen zum Schutz des Sensors, wie Ausrichtung, Belagschutz und Luftstrahlreinigung.

Präzise Messungen des gelösten Sauerstoffgehalts mit dem Rosemount 490A Sensor

Der Rosemount 490A Sensor ist ein hochpräziser und zuverlässiger Sensor zur Überwachung und Regelung des gelösten Sauerstoffgehalts. Mit einer Genauigkeit von ±0,1 mg/l im Bereich von 0 bis 20 mg/l und ±2 % im Bereich von 20 bis 60 mg/l liefert er genaue Messungen. Er kann nahtlos mit dem digitalen Rosemount 1058 Messumformer verbunden werden und bietet eine Vielzahl von Messsignalen, die mit verschiedenen Host-Systemen kompatibel sind.

Zuverlässige und genaue Messungen für industrielle Anwendungen

Der optische Rosemount 490A Sensor ist ein leistungsstarkes Instrument für Produktionsexperten in verschiedenen Industriebereichen. Mit seiner Fähigkeit, zuverlässige und genaue Messungen durchzuführen, ermöglicht er eine präzise Überwachung und Regelung. Durch seine einfache Installation und vielseitigen Optionen ist er ideal für industrielle Anwendungen geeignet. Darüber hinaus minimiert dieser innovative Sensor den Wartungsaufwand und trägt dazu bei, die Effizienz und Produktivität zu steigern.

