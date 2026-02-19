Enbik und Edgecon eröffnen neuen Logistik- und Service-Hub Deggendorf

Enbik mit Sitz in Taiwan liefert OEM-Industrial-Edge-Computing-Lösungen und robuste IT-Hardware. Edgecon, ein europäischer Integrator mit über 15 Jahren Erfahrung, spezialisiert sich auf IPC-Komponenten für Automatisierung, IIoT und Machine Vision. Zusammen betreiben sie in Deggendorf einen Logistik- und Service-Hub, der industrielle Router, EDGE-Gateways und maßgeschneiderte Netzwerklösungen bereitstellt. Die Partnerschaft ermöglicht schnelle Lieferung, fundierte Systemintegration und langfristige Verfügbarkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen im gesamten europäischen Raum. Durch globale OEM-Expertise sichern Kunden stabile Kommunikationsinfrastrukturen.



Neuer Deggendorfer Logistik- und Service-Hub vereint Enbik und Edgecon-Kompetenzen

Am neuen Logistik- und Service-Hub in Deggendorf verschmelzen die umfassende OEM-Erfahrung von Enbik im Bereich Industrial Edge Computing und die langjährige Integrationskompetenz von Edgecon. Von diesem strategisch gelegenen Standort aus beliefern die beiden Partner europaweit Automatisierungs- und Maschinenbauunternehmen, Systemintegratoren sowie Industrieunternehmen. Das Portfolio umfasst robuste Industrie-PC-Lösungen, leistungsfähige industrielle Router und maßgeschneiderte Netzwerktechnik, die höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Performance in anspruchsvollen Produktionsumgebungen gerecht werden. und bietet umfassenden technischen Support.

Edgecon Deggendorf entwickelt robuste Automatisierungs IIoT Machine Vision Systeme

Am Deggendorfer Standort erarbeitet das Team von Edgecon spezialisierte Systeme für komplexe Automatisierungsaufgaben, Applikationen des Industrial Internet of Things, anspruchsvolle Machine-Vision-Projekte und Remote-Connectivity-Szenarien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf robusten, sofort einsatzbereiten Geräten, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren. Das Portfolio reicht von lüfterlosen Industrie-PCs über leistungsstarke EDGE-Gateways bis hin zu industriellen Routern, die dank sorgfältiger Fertigung Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und konstante Performance gewährleisten und bieten umfassende innovative Monitoring- und Sicherheitsfunktionen.

Edgecon bietet maßgeschneiderte Industrie-PCs, Router, Gateways und Zubehör an

Edgecon vermeidet den Einsatz standardisierter IT-Hardware und umfangreicher Datenblätter, indem es auf gezielte Beratung und eigens validierte Industriekonzepte setzt. Das Portfolio umfasst widerstandsfähige Industrie-PCs für Schaltschrank- oder Maschineneinbindung, industrietaugliche Router, EDGE-Gateways und passendes Zubehör. Durch klare Schnittstellen gelangt jede Komponente nahtlos in Automatisierungsnetzwerke, bietet dauerhafte Performance unter rauen Bedingungen und ist langfristig verfügbar. Damit genießen Kunden eine umfassende Betreuung rundum.

Edgecon bietet praxisbewährte Beratung mit technischer Vorauswahl und Dokumentation

Helmut Artmeier, Gründer von Edgecon, hebt den praxisorientierten Beratungsansatz hervor, bei dem zunächst eine technisch fundierte Vorauswahl von Komponenten erfolgt. Diese Vorauswahl wird durch zielgruppengerechte Dokumentation ergänzt, in der transparente Spezifikationen und klare Einsatzszenarien aufgeführt sind. Edgecon schließt damit gezielt die Lücke zwischen generischen Kataloglösungen und den tatsächlichen Anforderungen im industriellen Umfeld, etwa im Industrial Networking, Maschinen- und Anlagenbau sowie in der M2M-Kommunikation, und liefert so passgenaue, nachhaltige Lösungen.

NIS_2-konforme Netzwerktechnik: Europäische Fertigung garantiert maximale Versorgungssicherheit und Servicequalität

Edgecon kooperiert im Rahmen der NIS_2-Richtlinie sowie weiterer Vorschriften für sicherheitsrelevante Anwendungen ausschließlich mit europäischen Produzenten industrieller Netzwerkkomponenten, die ihre Produkte binnen europäischer Fertigungsstandorte herstellen. Durch diese Strategie wird die Versorgungssicherheit nachhaltig gestärkt, da kurze Lieferketten und regionale Lagerhaltung Risiken minimieren. Zugleich erleichtert der Verzicht auf Drittstaatenkomponenten die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, gewährleistet langfristige Produktverfügbarkeit und sichert einen hohen Servicestandard durch zuverlässige, lokal ansässige Partner. und eine kontinuierliche Entwicklungsbetreuung. verlässliche Ersatzteilversorgung.

Edgecon-Plattform bietet klare Produktübersicht und persönliche, maßgeschneiderte technische Beratung

Die Plattform www-edgecon-ai präsentiert übersichtlich industrielle Hardware. Nutzer finden hier detaillierte technische Datenblätter umgehend. Das Portal bietet umfangreiche anschauliche Anwendungsbeispiele an. Parallel ist persönlicher Support via Experten erreichbar. Diese Beratung fokussiert auf Auswahl und Integration. Entwicklungsprozesse werden somit deutlich beschleunigt und optimiert. Beschaffungsvorgänge erfolgen wesentlich schneller effizient und ressourcenschonend. Kunden realisieren individuelle Automatisierungslösungen schneller effizient zuverlässig. Maßgeschneiderte Systeme werden inklusive umfangreichem Zubehör geliefert. Somit erreicht jedes Projekt langfristig maximale Zuverlässigkeitsstandards.

Anwender profitieren von Enbik-Edgecon-Allianz für maßgeschneiderte Industrial Edge Computing

Die Kombination aus taiwanesischer Hardwarekompetenz und deutscher Integrations-Expertise bietet Anwendern Industrial Edge Computing in OEM-Qualität. Enbik liefert hierfür leistungsfähige, robuste Komponenten, während Edgecon ergänzende Dienstleistungen bereitstellt: individuelle Beratung, validierte Industrie-PCs, industrielle Router und Netzwerklösungen. Der neu eröffnete Hub in Deggendorf optimiert die Supply Chain, gewährleistet NIS2-konforme Fertigung in Europa und beschleunigt Implementierungsprozesse für zuverlässige IIoT-, Automatisierungs- und Machine-Vision-Anwendungen. Er sichert langfristige Verfügbarkeit, Performance und skalierbare Netzwerkinfrastrukturen für anspruchsvolle industrielle Einsatzszenarien.