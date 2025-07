Engelmann Sensor optimiert Produktion erfolgreich mit manufactus E-Kanban-System IKS

Die Engelmann Sensor GmbH hat mit dem Einsatz des E-Kanban-Systems IKS von manufactus ihre Produktionsabläufe grundlegend optimiert. Durch das Pull-Prinzip werden Vormontage und Endgerätefertigung synchron gesteuert, Engpässe und Verzögerungen beseitigt. Die nahe ERP-Anbindung erlaubt Echtzeit-Buchungen, beschleunigt Materialflüsse und reduziert Fehlbuchungen effektiv. Heute verwaltet das Unternehmen alle Produktions-, Umlagerungs- und Lieferantenprozesse autonom und profitiert von deutlich gesteigerter Effizienz, höherer Planungssicherheit sowie verbesserter Liefertreue und Wettbewerbsfähigkeit. Zudem wurden Durchlaufzeiten messbar erheblich verkürzt.



Engelmann Sensor modernisiert Produktionssteuerung für höhere Effizienz und Liefertreue

Die Engelmann Sensor GmbH aus Wiesloch-Baiertal fertigt europaweit Wärmezähler, Wasserzähler und Komplettsysteme für die Mess- und Regelungstechnik. Um Lieferqualität und Ressourceneffizienz zu verbessern, implementierte das Unternehmen eine umfassende Neuausrichtung der Produktionssteuerung. Anstelle des bisherigen Push-Prinzips, bei dem Vormontagegruppen zentral disponiert wurden und Engpässe in der Endmontage verursachten, setzte man auf ein flexibles Pull-System. Die neue Logik synchronisiert Materialbedarfe dynamisch entlang aller Fertigungsstufen und minimiert Verzögerungen und ermöglicht höhere Planungsgenauigkeit und stabile Prozesse.

Fehlende Synchronisation von Vormontage und Endmontage verursacht wiederholt Engpässe

Wiederkehrende Engpässe und Verzögerungen ergaben sich durch mangelnde Abstimmung zwischen Vormontage und Endmontage. Um die Materialversorgung flexibler zu gestalten, empfahlen externe Berater die Einführung eines durchgängigen Pull-Systems. Unter der Verantwortung von Produktionsleiter Klaus Zeller wurde daraufhin das elektronische Kanban-System IKS von manufactus ausgewählt. Dieses ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Fertigungsschritte, indem es Bestellanforderungen automatisiert anstößt und Informationen in Echtzeit entlang der Wertschöpfungskette weiterleitet. Implementierung erfolgte innerhalb weniger Wochen, verursachte Unterbrechungen.

Erste Kanban-Regelkreise live in wenigen Wochen nach erfolgreicher IKS-Bereitstellung

Bereits wenige Wochen nach der Bereitstellung des IKS-Systems waren die ersten Kanban-Regelkreise vollständig implementiert und einsatzbereit in der Produktion. In den darauffolgenden Monaten erweiterte das Team das System schrittweise, um zusätzliche Artikel und Baugruppen abzudecken. Im Anschluss wurde das Potenzial von IKS zur Optimierung innerbetrieblicher Materialbewegungen erkannt, sodass es gezielt für die Steuerung von Umlagerungsprozessen zwischen dem Lager und den Fertigungsbereichen eingeführt und erfolgreich in den täglichen Arbeitsablauf integriert wurde.

Echtzeit-ERP-Verbindung mit IKS sichert präzise Materialflüsse und Buchungen zuverlässig

Die enge Verknüpfung des Kanban-Systems IKS mit dem ERP-Backend garantiert Echtzeit-Generierung von Materialbewegungs- und Buchungsprozessen. Dadurch lässt sich der Warenfluss ohne Verzögerungen überwachen und die Bestandsführung stets aktuell halten. Eine versehentlich ausgeführte Vollmeldung eines Kanbans kann jedoch falsche Lagerstände verursachen. Abhilfe schafft ein definierter Workflow, der bei Test- und Änderungszyklen die ERP-Kommunikation temporär unterbricht und so Fehlbuchungen konsequent verhindert, um einen reibungslosen Produktions-, Lager-, Logistikbetrieb sicherzustellen. Zusätzliche Schulungen stärken Anwendungskompetenzen.

Engelmann implementiert IKS für Produktions-, Umlagerungs- und Lieferantenkanban erfolgreich

Engelmann setzt das E-Kanban-System IKS mittlerweile in drei unterschiedlichen Szenarien ein. Das Produktionskanban übernimmt die bedarfsgerechte Auslösung und Steuerung von Fertigungsaufträgen, während das Umlagerungskanban den innerbetrieblichen Transport und Materialnachschub zum Werk sicherstellt. Das Lieferantenkanban bindet externe Zulieferer in den Prozess ein und erlaubt eine nahtlose Anlieferung. Die Einführung dieser dritten Variante erforderte intensive Überzeugungsarbeit bei Partnern. Dank regelmäßiger Schulungen und hohem Engagement des Teams konnte dieses Vorhaben zügig realisiert werden.

Autonome Produktionssteuerung mit E-Kanban-System IKS sichert effiziente, reibungslose Prozesse

Infolge der Einführung des E-Kanban-Systems IKS haben wir eine autonome Produktionssteuerung etabliert, die alle relevanten Fertigungsschritte selbstständig koordiniert. Dank der nahtlosen ERP-Anbindung werden Materialbewegungen in Echtzeit gebucht, wodurch Durchlaufzeiten signifikant reduziert und Fehler in der internen Logistik sowie operativer Abläufe eliminiert werden. Eine gleichmäßige Versorgung aller Produktionslinien wird sichergestellt, was zu einer dauerhaften Steigerung der Effizienz führt. Insgesamt wurde dadurch die Wettbewerbsfähigkeit erheblich gestärkt und die Planungssicherheit nachhaltig entscheidend verbessert.

E-Kanban IKS optimiert Produktion, steigert Planungssicherheit und Liefertreue nachhaltig

Die Implementierung des E-Kanban-Systems IKS von manufactus bei Engelmann Sensor bietet Einblick in die Effizienzsteigerung durch agiles Produktionsmanagement. Bereits wenige Wochen nach Start waren erste Regelkreise aktiv, was eine beschleunigte Materialversorgung ermöglichte. Durch die direkte Anbindung an das ERP-System werden Buchungen in Echtzeit ausgelöst und Fehlerquellen minimiert. Die transparente Logistik sorgt für gleichmäßige Bestände, erhöhte Planungssicherheit und Lieferverlässlichkeit. Insgesamt führt die Lösung zu nachhaltigem, messbarem, erheblichem Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich.