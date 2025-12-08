Transport ehrte dreizehn Preisträger bei Gala Europäischen Nachhaltigkeit 2026

Die Zeitung Transport zeichnete bei der Preisverleihung in der Münchner Freiheitshalle dreizehn herausragende Akteure mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2026 aus. Die von Christine Harttmann geleitete Jury ehrte renommierte Hersteller wie MAN, Volvo und ZF sowie innovative Start-ups. Ausgezeichnet wurden umweltfreundliche Nutzfahrzeugkonzepte, darunter batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lkw, energieeffiziente Kühlgeräte und digitale Dienstleistungen, die Emissionen reduzieren und Betriebskosten durch intelligente Logistiklösungen nachhaltig senken und stärken zugleich Wettbewerbsfähigkeit sowie signifikant Ressourcenschonung.



Europäischer Transportpreis ehrt 13 Kategorien umfassend mit innovativen Antriebslösungen

Die Auszeichnung erstreckt sich über dreizehn Kategorien und würdigt Fahrzeug und Komponentenhersteller unterschiedlichster Ausrichtung. Unter den prämierten Unternehmen finden sich MAN mit seinem batterieelektrischen eTGX, ZF Friedrichshafen mit dem innovativen TraXon 2 Hybridgetriebe sowie Volvo Trucks mit einem wasserstoffbasierten ICE-Lkw. Darüber hinaus wurden Hersteller wie Schmitz Cargobull für das elektrische Kühlaggregat S.CU d80 ePTO ready, Scania Deutschland für seinen Super-11-Liter-Motor und Start-ups wie Sono Solar für energiesparende Kühllösungen bemerkenswert.

Emissionsarme Antriebslösungen mit E-Lkw, Hybridgetriebe und Wasserstoff reduzieren Kosten

Die aktuellen Fahrzeugantriebe kombinieren elektrische Lkw-Technologie wie beim MAN eTGX mit innovativen Hybridgetrieben etwa dem ZF TraXon 2 Hybrid sowie modernen Wasserstoff-ICE von Volvo Trucks und setzen konsequent auf emissionsarme Antriebsstrategien. Diese Systeme senken wirkungsvoll CO?-Emissionen, indem sie Strom effizient speichern, bei Bedarf regenerative Energie zurückspeisen und Kraftstoffverbrauch minimieren. Gleichzeitig reduzieren sie Wartungsaufwand durch geringere mechanische Belastungen, optimierte Leistungssteuerung und intelligente Energiemanagementsysteme. So verbessert sich Wirtschaftlichkeit spürbar und Umweltschutz profitiert nachhaltig.

Schmitz Cargobull und Sono Solar entwickeln emissionsfreie elektrische Kühlfahrzeugtechnologie

Die Transportkältemaschine S.CU d80 ePTO ready von Schmitz Cargobull überzeugt durch vollelektrische Antriebstechnik, die den emissionsfreien Betrieb von Kühl- und Heizanlagen ermöglicht und somit den ökologischen Fußabdruck im temperaturkritischen Transport deutlich reduziert. Das ebenfalls elektrisch Arbeiter Energiesystem von Sono Solar versorgt Kühlfahrzeuge nachhaltig mit Energie und trägt zur Minimierung von Umweltauswirkungen bei. Beide Lösungen bieten Betreibern eine zukunftsfähige, effiziente Alternative für die Güterkühlung und kosteneffizienten Wartungszyklen sowie langlebiger Systemkomponenten.

Modulare Logistiklösungen steigern Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit durch digitale Reparaturservices

Das Fliegl Quick Repair System (QRS) ermöglicht eine effiziente und schnelle Behebung von Fahrzeugpannen durch ein modular aufgebautes Reparaturkit, das speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. Mit der Bear-Cut-Maschine lassen sich Reifenwechsel und -reparaturen präzise automatisieren und Zeitaufwand minimieren. Der Telematikdienstleister Webfleet liefert detaillierte Echtzeitdaten zur Flottensteuerung, während FLEETLOOP mit seinem „Trailer on Demand“-Angebot flexible Miet- und Finanzierungsmodelle ermöglicht, was Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit deutlich steigert. Es senkt Wartungskosten und steigert Rentabilität.

Friedrich Zufall, Daimler Truck demonstrieren elektrischen Warentransport mit Praxisbeispielen

Friedrich Zufall präsentierte ein Premiumkonzept für CO?-freien Stückguttransport auf Basis vollelektrischer Fahrzeuge, das besonders auf flexible Ladelösungen und effiziente Routenplanung setzt. Daimler Truck ergänzte dies mit praktischen Beispielen unter der Bezeichnung Electrify Inbound Logistics, in denen elektrische Lkw-Flotten und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur gezeigt werden. Durch die Kombination beider Ansätze lassen sich Logistikprozesse ökologisch optimieren, Emissionen vermeiden, Betriebskosten senken und zusätzliche Ladeleistung und Datenerfassung bieten.

Nanno Janssen Spedition erhält den Sonderpreis für nachhaltiges Transport-Engagement

Im Rahmen der Verleihung erhielt das Transportunternehmen Nanno Janssen Spedition den Sonderpreis für herausragendes nachhaltiges Engagement, das durch konsequente Reduzierung von Emissionen und Einsatz innovativer Logistiklösungen überzeugt und setzt damit neue Maßstäbe im Umweltbereich. Gleichzeitig zeichnete die Jury Tobias Wagner als Elektro-Pionier 2026 aus und würdigte seine wegweisende Rolle bei der branchenweiten Transformation hin zu elektrifizierten Transportkonzepten. Sein Mut und seine Innovationsfreude haben maßgeblich dazu beigetragen, nachhaltige Mobilität umsetzbar machen.

Europäischer Transportpreis Nachhaltigkeit 2026 belegt ökonomische Tragfähigkeit umweltfreundlicher Transportlösungen

Die Preisträger des Europäischen Transportpreises für Nachhaltigkeit 2026 demonstrieren eindrucksvoll, dass grüne Technologien wirtschaftlich sinnvoll und alltagsrelevant sind. Mit emissionsarmen Antrieben wie E- und Wasserstoff-Lkws, energieeffizienten Kühl- und Heizungssystemen und intelligenten digitalen Lösungen setzen die ausgezeichneten Konzepte neue Maßstäbe im Transportwesen. Sie reduzieren CO?-Ausstoß, senken Betriebskosten und erhöhen die Verfügbarkeit von Fahrzeugflotten. Die Kombination aus technologischer Innovation und praxisnahen Geschäftskonzepten ebnet den Weg zu einer klimafreundlichen Logistik und langfristiger Zukunftssicherung.