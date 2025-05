Robot Vision-Paket revolutioniert nahtlose Fertigung mit KI und 3D-Vision

Eye Vision Technology bietet mit seinem Robot Vision-Paket eine Automationslösung, die speziell auf hohe Geschwindigkeit, Flexibilität und Präzision in der Produktion ausgelegt ist. Die Kombination aus EyePickIt und EyeVision 3D ermöglicht mithilfe von 3D-Vision-Sensoren und KI-basierter Bildverarbeitung eine nahtlose Roboterintegration. Dadurch lassen sich komplexe Bin-Picking-Aufgaben und Oberflächeninspektionen in unstrukturierten Umgebungen bewältigen. Ausfallzeiten werden minimiert, Inbetriebnahmezeiten deutlich verkürzt. Anwender benötigen kein Expertenwissen und profitieren von einer skalierbaren, einfach zu bedienenden Plattform.



EVT-Robotersysteme ermöglichen präzises Greifen in chaotischen Umgebungen ohne Programmierung

Konventionelle Automatisierungssysteme stoßen bei anspruchsvollen Prozessen wie chaotischem Depalettieren oder präziser Oberflächenkontrolle schnell an ihre funktionalen Grenzen. Die Robot Vision-Lösungen von Eye Vision Technology erweitern die Roboterfähigkeiten durch kombinierte 3D-Vision-Sensorik und KI-basierte Bildverarbeitung. EyePickIt und EyeVision 3D erfassen Objekte in komplexen, unstrukturierten oder stark reflektierenden Szenarien und ermöglichen eine dynamische Gripperansteuerung. Aufwendige manuelle Programmierung entfällt, wodurch Produktionszyklen deutlich verkürzt und Stillstandzeiten reduziert werden. Diese Technologie steigert Durchsatz, Qualität und Effizienz in modernen Fertigungslinien.

EyePickIt nutzt 3D-Vision und KI für präzises chaotisches Bin-Picking

EyePickIt nutzt eine Kombination aus hochauflösenden 3D-Vision-Sensoren, fortschrittlicher Bildverarbeitungssoftware und KI-basierten Algorithmen, um zahlreiche Bauteile innerhalb chaotisch angeordneter Behälter zuverlässig zu erkennen. Mittels präziser Objekterkennung, Segmentierungsverfahren und Anomaliedetektion werden auch überlappende Komponenten eindeutig lokalisiert. Dadurch greifen Industrieroboter flexibel und ohne erneute Programmierung verschiedene Teile mit hoher Genauigkeit. Die Lösung gewährleistet minimale Zykluszeiten sowie konstante Leistung in unstrukturierten Produktionsumgebungen. Sie optimiert Fertigungsabläufe nachhaltig und reduziert Stillstandszeiten bei wechselnden Produkttypen erheblich signifikant.

EyeVision 3D generiert in Echtzeit präzise Punktwolken und Konturen

EyeVision 3D verarbeitet Roh-Tiefendaten zu präzisen Punktwolken, die alle relevanten Informationen enthalten. Mittels Echtzeit-Analytik werden Konturen, Kanten und Oberflächenunregelmäßigkeiten zuverlässig erkannt. Die AI Teach-In-Funktion ermöglicht Anwendern ohne spezielles Fachwissen das schnelle Einlernen neuer Bauteile. Mithilfe benutzerfreundlicher Annotation-Tools lassen sich Modelle effizient markieren und verbessern. Dank Branchenkompatibilität kommen Inline-Inspektionen auch bei bewegten Produkten ohne Unterbrechung zum Einsatz. Das System skaliert flexibel in unterschiedlichsten Produktionsumgebungen, reduziert Stillstandzeiten und erhöht Durchsatzraten signifikant, effizient.

Deep-Learning-Integration in EyeVision ermöglicht schnelle, effiziente Inspektionen ohne Expertenwissen

Die tiefenlernende Architektur ist vollständig in die EyeVision-Anwendung eingebettet und bietet sofort einsatzfähige vortrainierte Netzwerke für Texterkennung, Nummernschildidentifikation, Objekterkennung und Fehlerdiagnose. Anwender profitieren vom Transfer-Learning-Ansatz, um Modelle an spezifische Anforderungen anzupassen. Drag-and-Drop-Workflow, automatisiertes Labeling und integrierte Trainings- und Evaluationsmodi ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Implementierung hochkomplexer Prüfaufgaben. Dadurch lassen sich Inspektionsprozesse optimieren, Rüstzeiten reduzieren und die Produktqualität nachhaltig steigern. Die Bauteilverifizierung wird automatisiert, wodurch Fehlerraten sinken und Durchsatzzeiten steigen. signifikant.

EyePickIt identifiziert Komponenten präzise selbst bei Reflexion und Mischstapeln

In modernen Logistikbereichen lokalisiert EyePickIt Bauteile selbst in unübersichtlichen Behältern oder bei stark reflektierenden Oberflächen. Auf Basis von 3D-Vision und adaptiven Algorithmen identifiziert das System einzelne Komponenten präzise und übergibt sie an den Roboter. Dies führt zu schnellen, wiederholgenauen Greifvorgängen, reduziert Ausschuss dank fehlerfreier Handhabung und steigert die Anlagenverfügbarkeit. Die kurze Inbetriebnahme und flexible Anpassung eignen sich ideal für dynamische Montage- und Kommissionierprozesse.

EyeVision-Systeme prüfen verchromte Oberflächen ohne Unterbrechung präzise und effizient

Herkömmliche Inspektionslösungen stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn sie auf stark reflektierende Chrom- oder Metalloberflächen treffen. EyeVision-Systeme hingegen nutzen die Kombination aus 3D-Vision-Technologie und fortschrittlicher KI-basierter Oberflächenanalyse, um selbst kleinste Kratzer, strukturelle Abweichungen oder fehlende Elemente in Echtzeit zu detektieren. Auch auf spiegelnden Hochglanzflächen ermöglichen diese Verfahren eine durchgängige Qualitätsprüfung ohne Unterbrechungen oder Leistungsverluste und sorgen damit für eine durchgängig effiziente Prozesskontrolle und reduzieren dabei Ausschussquoten nachhaltig im gesamten Fertigungsprozess.

EyeVision 3D erfasst präzise Maßdaten und sortiert Bauteile automatisch

EyeVision 3D erfasst hochpräzise Maßdaten von Bauteilen und ordnet diese automatisch anhand vorher definierter Merkmale. Dabei übernimmt das System sowohl volumenbasierte als auch flächenbezogene Messaufgaben und leitet die Ergebnisse in Echtzeit weiter. Gleichzeitig erfolgt eine automatische Sortierung der geprüften Elemente nach definierten Kriterien. Dadurch optimiert die Lösung logistische Abläufe und Montageprozesse, steigert die Durchsatzleistung und minimiert Fehler, die bei manuellen Mess- und Sortiervorgängen auftreten können, und reduziert signifikant kostenintensive Aufwände.

Modulare EVT-Bauweise integriert EyeVision nahtlos in Anlagen flexibler Automatisierungslösungen

Dank der modularen Bauweise von Eye Vision Technology lässt sich das System problemlos in vorhandene Produktionslinien integrieren. Die Kameras, Beleuchtungseinheiten und Sensoren sind präzise auf die EyeVision-Software abgestimmt, wodurch Inbetriebnahmezeiten deutlich verkürzt werden. Sämtliche marktüblichen Roboter- und Hardwarehersteller werden unterstützt. Zudem ermöglicht die Einbindung leistungsfähiger Large Language Models erweiterte kontextbezogene Steuerungsfunktionen und flexible Automatisierungsprozesse, die sich dynamisch an wechselnde Produktionsanforderungen anpassen lassen. Automatische Firmware-Updates und eingebettete Wartungsfeatures reduzieren Stillstandszeiten spürbar.

3D Vision, KI und Roboterintegration: Effiziente Automatisierung für Hersteller

Eye Vision Technologies Robot Vision-Systeme kombinieren leistungsstarke 3D-Vision-Sensorik, KI-gestützte Bildverarbeitung und nahtlose Roboterintegration. Die Lösung ermöglicht Herstellern erhöhte Durchsatzraten und rasche Anpassung bei wechselnden Produktionsanforderungen. Dank minimalem Programmieraufwand reduzieren sich Einrichtungszeiten und Stillstandszeiten deutlich. Die skalierbare Plattform bietet intuitive Bedienoberflächen und modulare Erweiterungsmöglichkeiten. So optimieren Firmen Prozesssicherheit und Produktqualität, beschleunigen Markteinführungen und senken Wartungsaufwand umfassend. Intelligente Automatisierung wird in modernen Fertigungsumgebungen greifbar. Einsatzkosten sinken nachhaltig durch automatisierte Fehlerminimierung und Effizienzgewinne.