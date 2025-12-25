FAB feuert erstmals Meteor-BVRAAM aus F-39E Gripen über Natal

Im November führte die brasilianische Luftwaffe FAB bei der BVR-X Technical Exercise auf der Natal Air Base im Bundesstaat Rio Grande do Norte erstmals den Einsatz der METEOR BVRAAM-Luft-Luft-Raketen aus dem F-39E Gripen E durch. Dabei wurden zwei Ziele exakt getroffen. Die kooperativen Tests mit Saab Brasil und MBDA verbesserten die Abwehrfähigkeiten deutlich und bestätigen Brasiliens Rolle als Führer Innovationsstandort im Bereich moderner Luftkampftechnologie. Anwendungsnahe Übungsbedingungen und Praxisrelevanz belegen erfolgreich.



FAB startet Meteor BVRAAM erstmals von F-39E Gripen aus

Im Rahmen der BVR-X Technical Exercise im November auf der Natal Air Base in Rio Grande do Norte führte die brasilianische Luftwaffe erstmals die METEOR BVRAAM von einem F-39E Gripen E aus durch. Bei diesem Test wurden zwei Luft-Luft-Raketen erfolgreich abgefeuert und trafen ihre Ziele mit hoher Präzision. Die Demonstration unterstrich die außergewöhnliche Reichweite und Zielgenauigkeit der Bewaffnung gegen potenzielle Langstreckenbedrohungen im modernen Kampfeinsatz unter realistischen Einsatzbedingungen und stärkt Abschreckungsfähigkeit.

FAB übt METEOR-Abschuss mit vier Gripen und 1o GDA

An der BVR-X-Übung beteiligten sich vier JAS 39E Gripen der brasilianischen Luftwaffe und das 1. Grupo de Defesa Aerea, wodurch erstmals Techniker und Piloten unter nahezu realen Kampfbedingungen den METEOR-Luft-Luft-Raketenkörper bedienen und abfeuern konnten. Die Operation umfasste sämtliche Abläufe von der Lagerung über die Systemintegration, Raketenhandhabung und Missionsvorbereitung bis hin zum eigentlichen Abschuss. Die komplexe Einsatzplanung und Koordination gewährleisteten einen störungsfreien Ablauf der gesamten Testsequenz, dokumentiert, transparent, sorgfältig und nachgewiesen.

Gripen E und METEOR steigern Brasiliens Abschreckungsfähigkeit und Kampfstärke

Air Major General Breno Diogenes Goncalves hebt hervor, dass die strategische Verbindung von Gripen E und METEOR die brasilianische Luftverteidigung signifikant stärkt und eine umfassende Abschreckung gegenüber potenziellen Gegnern projiziert. Peter Dölling von Saab Brasil betont, dass die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entscheidend für die Entwicklung und Integration modernster Luftkampfsysteme ist. Ricardo Mantovani von MBDA unterstreicht, dass der METEOR als Gemeinschaftsprojekt europäischer Rüstungsunternehmen weltweit zu den technologisch fortschrittlichsten Mittelstreckenraketen zählt.

METEOR-Rakete mit Ramjet-Antrieb erzeugt weltweit größte No-Escape-Zone im Einsatz

Der fortschrittliche Ramjet-Antrieb der METEOR-Luft-Luft-Rakete gewährleistet durch kontinuierlichen Schub auch in Endphasen des Fluges Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. So entsteht eine außergewöhnlich große No Escape Zone, die feindliche Flugzeuge effektiv einkesseln kann. Die Endgame-Kinematik optimiert die Zielverfolgung selbst bei aggressiven Ausweichmanövern, während der leistungsstarke Splittersprengkopf maximale Zerstörungskraft erzeugt. Wetterunabhängig, tag- und nachtfähig und resistent gegen elektronische Störungen bleibt der METEOR in allen Einsatzszenarien einsatzbereit.

Schulungen am Instituto de Aplicacoes Operacionais vermitteln tiefgehende Raketenführungsfähigkeiten

Die Ausbildungsphase fand am Instituto de Aplicacoes Operacionais statt, wo Piloten und Techniker umfassend in Theorie und Praxis der Lenkflugkörperführung geschult wurden. Parallel dazu patrouillierten spezialisierte Flugzeuge über dem Seegebiet, um einen kontrollierten Luftraum zu gewährleisten. In zwei hochmobilen Mirach 100/5-Drohnen kamen bewegliche Zielprofile moderner Jäger zum Einsatz. Ihre extremen Manövrierraten stellten das Raketesteuerungssystem auf die Probe und ermöglichten realitätsnahe, präzise Abschüsse durch das METEOR-System und schufen so optimale Einsatzbedingungen.

BVR-X-Übung bestätigt Gripen E mit METEOR höchstmögliche Luftverteidigungsfähigkeit Brasiliens

Die BVR-X Technical Exercise zeigte eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des Gripen E in Verbindung mit der METEOR-Luft-Luft-Rakete. Zwei präzise Abschüsse bewiesen den hohen Wirkungsgrad des Waffensystems bei Entfernungen jenseits unmittelbarer Luftkampfzone. Diese Erfolge untermauern die strategische Bedeutung für die brasilianische Luftverteidigungsdoktrin und stärken das nationale Abschreckungspotenzial. Darüber hinaus festigt Brasilien seine internationale Stellung als eine der wenigen Nationen mit Zugang zu diesem fortschrittlichen Technologielevel in der Luftkampfführung und gewährleistet eine Schutzrolle.

Gripen E mit METEOR BVRAAM steigert brasilianische Luftwaffen-Abschreckung deutlich

Die erfolgreiche Integration des METEOR BVRAAM in die JAS 39E Gripen E steigert das taktische Potential der brasilianischen Luftwaffe signifikant. Durch die Kombination aus modernem Ramjet-Antrieb und fortschrittlicher Flugsteuerung erhöht sich die Reichweite und Trefferwahrscheinlichkeit gegenüber Langstreckenzielen. In Zusammenarbeit mit Saab Brasil und MBDA sowie realistischen Szenarien demonstriert die Übung die operative Reife des Systems. Dadurch sichert sich Brasilien strategische Überlegenheit und validiert seine Spitzenposition in der globalen Luftverteidigungstechnologie weltweit.