FaBI schreibt erneut Dissertationspreis für exzellente herausragende Bioinformatik-Arbeiten aus

Die Fachgruppe Bioinformatik (FaBI) schreibt den FaBI-Dissertationspreis für Bioinformatik-Dissertationen aus. Die Preisträger erhalten 1000 Euro und eine Einladung zur German Conference on Bioinformatics 2026 in Saarbrücken mit Präsentationsmöglichkeit. Promotionsbetreuer im deutschsprachigen Raum können Kandidaten bis zum 15. Mai 2026 einreichen, sofern das Disputationsdatum zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 15. Mai 2026 liegt. Die Vergabeentscheidung trifft der Vorstand der FaBI basierend auf Exzellenzkriterien. Sie würdigt innovative Methoden und Analysen.



FaBI schreibt Dissertationspreis für exzellente Bioinformatik-Arbeiten im Zeitraum 2025-2026

Die Fachgruppe Bioinformatik (FaBI) schreibt auch in diesem Jahr den renommierten Dissertationspreis aus. Gefördert werden exzellente wissenschaftliche Arbeiten, die zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 15. Mai 2026 erfolgreich disputiert wurden. Ziel des Preises ist, junge Forscherinnen und Forscher für bahnbrechende Beiträge in der Bioinformatik zu würdigen und öffentlich sichtbar zu machen. Voraussetzung für die Bewerbung ist ein gültiges Disputationsdatum im genannten Förderzeitraum. Eine Einreichung kann durch Betreuer Gruppen

Preisträger erhalten 1000 Euro und kostenfreie Einladung zur Konferenz

Das Förderpaket umfasst ein Preisgeld in Höhe von 1000 ?, das unverzüglich und unbürokratisch an die ausgezeichneten Doktorandinnen und Doktoranden überwiesen wird. Zusätzlich beinhaltet es eine kostenfreie Einladung zur German Conference on Bioinformatics 2026 in Saarbrücken, bei der die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Dissertationsergebnisse innerhalb eines einstündigen Fachvortrags vor einem internationalen Publikum von Expertinnen und Experten präsentieren können. Die Teilnahmegebühren und Reisekosten werden vollständig übernommen. Ebenso ist ein Networking-Event integriert.

Promotionsbetreuer im deutschsprachigen Raum dürfen jeweils einen Kandidaten nominieren

Nur Promotionsbetreuer mit Promotionsrecht, die eine eigenständige Arbeitsgruppe im deutschsprachigen Raum leiten, sind berechtigt, Kandidaten für den Dissertationspreis vorzuschlagen. Pro Förderzyklus darf jeder Betreuer Wissenschaftler lediglich eine Nomination einreichen. Dabei müssen sämtliche erforderlichen Unterlagen inklusive Nachweisen über Disputation und Gutachten sein und spätestens am 15. Mai 2026 bei der Fachgruppe Bioinformatik (FaBI) eingegangen sein. Das Disputationsdatum muss innerhalb des festgelegten Zeitraums liegen. Unvollständige oder verspätete Bewerbungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.

FaBI-Vorstand entscheidet final über Dissertationspreis nach strengen wissenschaftlichen Kriterien

Der FaBI-Vorstand trifft die abschließende Entscheidung zur Preisvergabe anhand wissenschaftlicher Exzellenz und Innovationspotenzial. Das Gremium bewertet alle eingereichten Dissertationen entsprechend festgelegter fachlicher Kriterien. Dadurch wird eine gerechte und transparente Auswahl sichergestellt. Zusätzlich bietet die eigentliche Verleihung eine Plattform für intensiven fachlichen Austausch zwischen etablierten und aufstrebenden Bioinformatik-Expertinnen und -Experten, fördert interdisziplinäre Kooperationen und stärkt den Wissenstransfer innerhalb der deutschsprachigen Bioinformatik-Community auf hohem professionellem Niveau und würdigt herausragende wissenschaftliche Arbeit gleichzeitig.

FaBI-Dissertationspreis verbindet finanzielle Förderung und Vortrag auf GCB 2026

Der FaBI-Dissertationspreis bietet eine finanzielle Unterstützung von eintausend Euro und sichert den Preisträgern eine kostenfreie Einladung zur German Conference on Bioinformatics 2026 in Saarbrücken. Dort erhalten Nachwuchsforscher die Möglichkeit, ihre Dissertationsergebnisse einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und direktes Feedback von Experten zu bekommen. Diese Kombination aus Geldprämie und renommiertem Präsentationsformat trägt zur Sichtbarkeit junger Wissenschaftler bei und begünstigt den interaktiven Austausch innerhalb der deutschsprachigen Bioinformatik-Community. Dieser Ansatz unterstützt nachhaltig wissenschaftlichen Fortschritt.