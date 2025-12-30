Europäische Gäste bevorzugen kürzere Aufenthalte zwei bis vier Wochen

Im Rahmen der Marktanalyse 2024 untersuchten der FDSV und die Hochschule Heilbronn das Segment Deutsch als Fremdsprache anhand von Daten aus 17 Fachschulen. Demnach nahmen 25 210 Personen teil und es wurde ein Umsatz von rund 43 Mio. ? erzielt. Ein Lehrgang dauerte durchschnittlich 6,22 Wochen und kostete 1 713 ? ohne Unterkunft und Anreise. Neben Alters- und Herkunftsdaten werden verschiedene Kursformate vorgestellt. Abschließend wird eine stabile Nachfrage für das Jahr 2025 prognostiziert bereits.



25 210 Teilnehmer wählen 2024 Deutschkurse im Schnitt sechs Wochen

Studie zeigt Nachfrage bei Teilnehmern zwischen vierzehn und dreißig

Die Analyse zeigt, dass rund 40 Prozent der Teilnehmern im Alter zwischen 14 und 17 Jahren liegen und insgesamt 78 Prozent die Altersgruppe von 14 bis 30 Jahren repräsentieren. Dieser hohe Anteil junger Schülerr macht deutlich, dass Deutschprogramme in Deutschland primär junge Zielgruppen anziehen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, didaktische Konzepte, Betreuungsstrukturen und Marketingmaßnahmen konsequent an die Interessen und Lebenswelten dieser Alterskohorten anzupassen und kontinuierlich zu evaluieren systematisch innovativ.

Kurzaufenthalte bleiben bei europäischen Teilnehmern am beliebtesten in Deutschland

Im Sprachreisesegment zeigt sich, dass Europäer zumeist Aufenthalte von zwei bis vier Wochen buchen. Demgegenüber lassen sich Teilnehmer aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten durchschnittlich rund zwanzig Wochen in Deutschland nieder, um Deutsch zu lernen. Diese Diskrepanz in der Aufenthaltsdauer macht die Attraktivität deutscher Programme deutlich, die sowohl auf kurzfristige Intensität als auch auf nachhaltige Lernprozesse in Langzeitkursen ausgelegt sind. Damit spricht das Angebot Schüler unterschiedlicher Motivationen und Zeitkontingente an.

Starke Nachfrage: Abitur- und Uni-Vorbereitungskurse weiterhin im internationalen Fokus

Teilnehmerzahlen belegen, dass Abiturvorbereitungskurse und gezielte Prüfungstrainings den größten Anteil am Deutschunterricht ausmachen. Aufsteiger sind Studienvorbereitungspakete, die auf Universitätszugangsanforderungen ausgerichtet sind. Parallel wächst das Segment Einzelunterricht, das individuell abgestimmte Lernpläne in Präsenz und Remote-Sessions bereitstellt. Onlineunterricht ermöglicht ortsunabhängiges Lernen rund um die Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch sportliche Teamevents und kulturelle Workshops, die Motivation steigern, praktische Sprachpraxis bieten und interkulturelles Verständnis fördern effizient, und garantieren messbar nachhaltige langfristig Lernerfolge.

Attraktives Rahmenprogramm und flexible Kursmodelle erhöhen Lernmotivation in Deutschland

FDSV analysiert flexible Kursformate als Basis für konstante Buchungszahlen

Hohe Nachfrage bestätigt Deutschlands Spitzenposition im Fremdsprachenunterricht für Altersgruppen

