Marangoni wird Ferentino Tyre: Sechzig Jahre Industriekompetenz trifft Zukunft

Unter der Leitung von Lorenzo Stringari präsentiert sich das Unternehmen nach 50 Jahren Erfahrung mit einem neuen Markenauftritt als Ferentino Tyre S.r.l. Bewährte Produktionsstandorte in Sri Lanka ermöglichen Skaleneffekte und decken die Fahrzeugreifenfertigung für Stapler, Baumaschinen sowie Pkw, Motorrad und Lkw ab. Ergänzend sorgt ein leistungsfähiges Logistiknetz mit Montagekapazitäten im italienischen Trient sowie Niederlassungen in Bremen, Lamotte-Warfusee und Lorient für schnelle Versorgung der europäischen Kernmärkte. Verlässlich garantiert zukunftsorientierte, serviceorientierte OEM-Partnerschaften.



Ferentino verkörpert 60 Jahre Industriegeschichte und internationale klare Neuausrichtung

Ferentino stellt keine vollständige Neugründung dar, sondern knüpft nahtlos an sechzig Jahre Industrieerfahrung an. Das neue Branding signalisiert eine internationale Ausrichtung und schärfer definierte strategische Ausrichtung. Unter Lorenzo Stringari weisen alle Aktivitäten auf eine optimierte globale Präsenz hin, während bekannte Produkte bis Ende 2025 weiterhin unter der Marke Marangoni offeriert werden. Ab Januar 2026 erfolgt die vollständige Umstellung auf Ferentino, womit die Zukunftsvision klar untermauert wird und das Vertrauen stärkt.

Zwei Werke in Sri Lanka stärken effizient weltweite Vollgummireifenversorgung

Mit zwei Produktionsstätten in Sri Lanka, einem aufstrebenden Zentrum der Vollgummireifenbranche, bietet die Gruppe umfassende Bereifungslösungen für Gabelstapler, Bagger, Teleskoplader, Skid Steer Loader und Hubarbeitsbühnen. Zusätzlich fertigen die Werke Pkw-, Motorrad- und Lkw-Reifen für Exportmärkte in den USA und Asien. Die Verlagerung der Produktion von Anagni nach Sri Lanka optimiert logistische Abläufe, senkt Kosten bei gleichzeitig hoher Qualität und Versorgungssicherheit. Damit stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit und fördert technologische Innovationen.

Ferentino steuert Industriefelgenmontage jetzt schneller mit neuem 6000 m²-Trient-Werk

Das neue 6.000 Quadratmeter große Werk in Trient ermöglicht Ferentino eine besonders zügige und flexible Montage von Industrie-Felgen. Dank modernster Fertigungslinien können Prozessabläufe optimiert und Reaktionszeiten bei Kundenaufträgen deutlich verkürzt werden. Ergänzend sorgen Tochterunternehmen sowie Lagerstandorte in Bremen, Lamotte-Warfusee und Lorient dafür, dass zentrale Märkte in Europa effizient und flächendeckend beliefert werden. Diese strukturierte Logistik gewährleistet hohe Verfügbarkeit und schnelle Anlieferung selbst bei kurzfristigen Bedarfen, unter strikter Berücksichtigung umfassender Qualitätskontrollen.

Ferentino liefert OEM Erstausrüstung für Toyota, Jungheinrich und Atlas

Als zertifizierter Erstausrüster liefert Ferentino Vollgummireifen für Branchenführer wie Toyota, Jungheinrich und Atlas. Die strategischen Kooperationen belegen die hohe Zuverlässigkeit und solide technische Kompetenz der Produkte, die sich durch kompromisslose Qualität und robustes Design auszeichnen. Mit über sechzig Jahren Erfahrung, erworben sowohl bei Marangoni als auch Pirelli, greift das Unternehmen auf ein fundiertes Fachwissen zurück, um innovative Bereifungslösungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen bereitzustellen und bietet effiziente Fertigungsprozesse sowie exzellenten Service weltweit.

Ferentino erweitert europäisches Vertriebsnetz und verbessert Premium- und After-Sales-Services

Ferentino beabsichtigt, sein europäisches Netzwerk für Vertrieb konsequent auszubauen und gleichzeitig in Premiumqualität zu investieren. Darüber hinaus wird der After-Sales-Service systematisch gestärkt, um Kunden umfassende Betreuung nach dem Kauf zu gewährleisten. Ziel ist, sich als unverzichtbarer Referenzpartner für Industriebereifung zu etablieren, indem passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt und bereitgestellt werden. Mit diesem strategischen Fokus will das Unternehmen nachhaltig Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit steigern. Flexible Logistikstrukturen und spezialisierte Serviceangebote optimieren Prozesse.

Ferentino Tyre verbindet Marangoni-Technik mit internationalen Logistikhubs und OEM-Partnerschaften

Ferentino Tyre vereint das langjährig erprobte Marangoni-Know-how mit einer konsequent globalen Aufstellung und effizienten Logistikhubs. Durch die doppelte Fertigung in Sri Lanka gewährleistet das Unternehmen hohe Stückzahlen bei konstant hoher Qualität. Die neuen Montagekapazitäten in Europa ermöglichen flexible Reaktionszeiten und kurze Lieferwege. In Kombination mit erstklassigen OEM-Partnerschaften sorgen diese Faktoren für eine zuverlässige, schnelle Versorgung der Kunden mit Industriebereifung auf höchstem Niveau made by Ferentino und kontinuierlicher Servicequalität rundum optimiert.