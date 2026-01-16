fischertechnik zeigt Agile Production Simulation auf LogiMAT 2026 Stuttgart

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart stellt fischertechnik am Stand ES20 die Agile Production Simulation vor. Diese modulare Fabriksimulation bildet flexibel skalierbare Produktionsabläufe realitätsnah ab. Vom Wareneingang über automatisierte Insellösungen bis zum fahrerlosen Transportsystem visualisiert sie jede Prozessstufe. Ergänzt wird das physische Modell durch eine digitale Lernplattform mit Digital Twin, die Automatisierung, IoT und Produktionssteuerung interaktiv vermittelt und essenzielle Future Skills praxisorientiert entwickelt und unterstützt agile Prozessmodelle effizient, skalierbar, nachhaltig.



Kompakte Fabriksimulation zeigt modulare Produktionslinien von Wareneingang bis FTS

Die Agile Production Simulation von fischertechnik bietet eine modulare Fabriksimulation auf kompaktem Raum und veranschaulicht praxisnah flexible Fertigungsabläufe. Sie integriert sämtliche Fertigungsstationen vom Wareneingang über automatisierte Produktionsinseln bis hin zu einem fahrerlosen Transportsystem. Dank des modularen Aufbaus lassen sich Produktionslinien individuell konfigurieren, erweitern und neu gestalten. Dadurch können unterschiedliche Prozessmodelle unter realistischen Bedingungen entworfen, simuliert und getestet werden, um Optimierungspotenziale frühzeitig zu identifizieren, als Grundlage für praxisorientierte Schulungsprogramme zu dienen.

Digitale Lernplattform mit Digital Twin optimiert Produktionsabläufe in Echtzeit

Die digitale Lernplattform inklusive Digital Twin ergänzt die physische Simulation und ermöglicht es Anwendern, Abläufe live zu verfolgen, Parameter individuell zu verändern und die resultierenden Effekte auf die gesamte Produktionskette zu simulieren. Sie vermittelt umfassendes Wissen zu IoT-Netzwerken, der Integration verschiedener Sensorsysteme sowie modularer Produktionssteuerung. Interaktive Lernszenarien fördern aktives Handeln und binden Nutzer unmittelbar in Analyse-, Test- und Optimierungsprozesse ihrer Fertigungsmodelle ein, wodurch praxisnahe Kompetenzen entstehen. fundiert praxisorientiert und zukunftsweisend.

Integrierte KI-Qualitätssicherung analysiert Produktionsdaten in Echtzeit und optimiert Prüfprozesse

Im Zentrum der Simulation steht eine KI-gestützte Qualitätssicherung, bei der intelligente Algorithmen Fertigungsdaten kontinuierlich in Echtzeit auswerten. Abweichungen werden automatisch erkannt und Prüfprozesse dynamisch angepasst, um Fehler frühzeitig zu eliminieren. Parallel demonstriert das System den Einsatz fahrerloser Transportsysteme für die Materialbereitstellung entlang der Produktionslinien. Das Zusammenwirken von künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen verdeutlicht den Kern agiler, digital vernetzter Abläufe in Industrie-4.0-Fertigungsumgebungen. Sie zeigen praxisnah Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Prozessstabilität dauerhaft.

LogiMAT Stuttgart 2026 zeigt Intralogistiklösungen, Prozessmanagement und internationale Aussteller

Die LogiMAT in Stuttgart zählt zu den bedeutendsten europäischen Fachmessen im Bereich Intralogistik und Prozessmanagement. Vom 24. bis 26. März 2026 präsentieren über 1.500 Aussteller ihre innovativen Lösungen vor einem internationalen Publikum aus Industrie, Logistik, Forschung und Bildung. fischertechnik nutzt diesen renommierten Branchentreff gezielt, um die Agile Production Simulation einem breiten Fachpublikum erstmals vorzuführen und durch gezielte Demonstrationen und Interaktion wertvolle Rückmeldungen zur weiteren Optimierung einzuholen und praxisnahe Einsichten gewinnen.

Erleben Sie Agile Production Simulation live am Stand ES20

Interessierte Besucher sind eingeladen, sich am Messestand ES20 von fischertechnik einen umfassenden Einblick in die Agile Production Simulation zu verschaffen. Fachkräfte erläutern praxisnah Einsatzmöglichkeiten in Aus- und Weiterbildung, der betrieblichen Fertigung sowie in Forschungseinrichtungen. Mit konkreten Anwendungsbeispielen wird demonstriert, wie Produktionsabläufe flexibel modelliert, validiert und kontinuierlich verbessert werden können. Vor Ort stehen Expertinnen und Experten für persönliche Fachgespräche bereit, um individuelle Beratung und Erfahrungsaustausch anzubieten sowie praxisorientierte Trainingsmodule und Erprobungsmöglichkeiten.

Agile Production Simulation verbindet physische wie digitale Komponenten praxisnah

Die Agile Production Simulation von fischertechnik kombiniert physische Module und digitale Funktionen zu einem praxisorientierten Demonstrator für dynamische Industrieprozesse. Sie bietet Anwendern praxisnahes Training im Umgang mit Automatisierungstechnologien, Visualisierung von Produktionsabläufen und Echtzeit-Steuerung. Essenzielle Future Skills wie IoT-Integrierung, Sensorik und Prozessoptimierung werden interaktiv vermittelt. Als integrative Plattform fördert sie die Entwicklung flexibler Fertigungslinien, optimiert Produktionsmodelle kontinuierlich und unterstützt Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen in der modernen Produktionsplanung. Effizient und skalierbar, innovativ robust.