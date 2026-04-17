Flir iXX-Serie bei Conrad: App-Steuerung optimiert Thermografie-Inspektionsprozesse mit LTE-Konnektivität

Die neue Flir iXX-Serie bietet eine App-basierte Kontrolle über das Android Camera Ecosystem (FLIR ACE) und ermöglicht intuitive Thermografie-Inspektionen auf unterschiedlichen Plattformen. Dank automatisierter Dokumentation und direktem Datentransfer werden Berichtszeiten deutlich verkürzt, während integrierte LTE-Verbindungen den Datenaustausch beschleunigen. Sicherheitsanwendungen schützen vertrauliche Informationen während des gesamten Prozesses. Mit vier Modellen – i34, i35, i64 und i65 – passt sich das System flexibel an wachsende Anforderungen von Einsteigern und Profis an. effizient



Wärmebildkameras der Flir iXX-Serie optimieren Inspektion, Analyse und Zustandsbewertung

Wärmebildkameras der Flir iXX-Reihe ermöglichen detaillierte elektrische Inspektionen, indem sie Temperaturabweichungen an Komponenten sichtbar machen und so potenzielle Ausfälle frühzeitig erkennen. Zusätzlich unterstützen sie mechanische Zustandsüberwachung in Fertigungsanlagen durch Identifikation überhitzter Lager oder Verschleißstellen. Bei HLK-Analysen bieten sie präzise Aufnahmen zur Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen. Die Integration von Temperatur-, Akustik- und Feuchtigkeitsmessungen erlaubt umfassende Diagnosen unterschiedlichster industrieller und baulicher Anwendungen. Damit steigern Anwender Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit nachweisbar.

FLIR ACE-Plattform macht iXX-Kameras intelligent und cloudverbunden für Inspektionen

Die FLIR ACE-Plattform integriert eine leistungsfähige Softwareumgebung, die die Modelle i34, i35, i64 und i65 in vollwertige, cloudbasierte Thermografiekameras verwandelt. Anhand intuitiver App-Funktionen lassen sich Inspektionen von Anwendern unterschiedlichster Erfahrungsstufen systematisch durchführen. Ob unerfahrener Neueinsteiger oder erfahrener Techniker, die nutzergeführten Abläufe gewährleisten stets fachgerechte Ergebnisse. Erweiterbare Anwendungen von FLIR selbst ebenso wie von Kunden oder Drittanbietern ermöglichen eine individuelle Anpassung an spezifische Untersuchungsaufgaben. Durch modulare Struktur, optimierte Datenübertragung steigt Effizienz.

App-gesteuerte Thermografie-Berichte automatisieren Protokollierung und reduzieren Dokumentationsaufwand nahezu null

Rund fünfzig Prozent der gewöhnlichen Thermografie-Einsatzzeit entfallen bislang auf manuelle Datenerfassung und Protokollpflege. Mithilfe der intelligenten App-Steuerung der iXX-Serie lassen sich Inspektionsberichte automatisch generieren und relevante Messwerte sofort über Netzwerke verteilen. Diese Automatisierung eliminiert nahezu vollständig den zeitintensiven Dokumentationsprozess. Thermografieexperten gewinnen dadurch mehr Freiraum für fundierte Befundanalysen und zielgerichtete Problemlösungen. Effizientere Arbeitsabläufe tragen zudem zu deutlich schnelleren Instandhaltungsentscheidungen und Kosteneinsparungen bei. Der Workflow wird insgesamt transparenter und nachvollziehbar gestaltet, effektiver.

FLIR i35 und i65 mit LTE verbinden ohne WLAN-Hotspot

Dank der integrierten LTE-Konnektivität der Modelle i35 und i65 entfallen zusätzliche WLAN-Hotspots komplett. Die Kameras übertragen nicht nur Wärmebilder in Echtzeit, sondern versenden Nachrichten, E-Mails und ermöglichen Videoanrufe direkt vom Gerät. Dabei schützen spezialisierte Security-Apps sensible Informationen durch Verschlüsselung und Abwehrmaßnahmen hinter der Unternehmens-Firewall. Dieses durchgängige Sicherheitskonzept gewährleistet zuverlässige Datenintegrität und stärkt die Cybersicherheit während aller Inspektionsschritte und ermöglicht Inspektoren, flexibel zu agieren nahtlos effizient und reibungslos die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.

Flir iXX-Modelle ab sofort auf Conrad Sourcing Platform verfügbar

Die Flir iXX-Serie ist ab sofort über die Conrad Sourcing Platform erhältlich. Emma Turner, Channel Marketing Director bei Flir, betont, dass der Vertrieb über Conrad unmittelbar eine breite B2B-Zielgruppe erreicht und dadurch die Markenpräsenz deutlich steigert. Diese Kooperation stärkt das Vertrauen bei potenziellen Neukunden und festigt gleichzeitig die Position in bereits etablierten Märkten. Durch die erhöhte Sichtbarkeit profitieren Vertriebspartner und Anwender gleichermaßen von optimierten, messbar erweiterten und gesteigerten konkreten Absatzchancen.

Die Flir iXX-Serie integriert nahtlos App-basierte Steuerung, automatisierte Protokollerstellung und direkten Datentransfer über sichere LTE-Verbindungen. Mithilfe der FLIR ACE-Plattform lassen sich Thermografie-Inspektionen effizienter gestalten, da Messergebnisse automatisch erfasst und Berichte nahezu in Echtzeit erzeugt werden. Die intuitive Bedienoberfläche ermöglicht Anwendern aller Erfahrungsstufen konsistente Abläufe. Flexible App-Erweiterungen passen Inspektionsroutinen an individuelle Anforderungen an, während unternehmensinterne Sicherheitsmechanismen sensible Informationen zuverlässig schützen und optimieren gleichzeitig Dokumentationsprozesse mit minimalem Zeitaufwand. Das System steigert Produktivität.