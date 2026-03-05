Zehntes Colour Management Symposium vereint Experten für globalen Wissenstransfer

Das zehnte Colour Management Symposium (CMS) der Fogra vereinte am 25. und 26. Februar über 200 Expertinnen und Experten aus 23 Nationen in München. In sieben thematischen Sitzungen, während eines KI-Battles und beim Bayerischen Abend tauschten Teilnehmer Erfahrungen zu Farbmanagement, Verpackungsdruck, HDR-Druck und künstlicher Intelligenz aus. Internationale Kontakte förderten praxisrelevante Lösungsansätze und Kooperationen zwischen Markenherstellern, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen. Das Symposium etablierte sich erneut als zentrale Plattform für Wissensaustausch und Networking.



CMS-Jubiläum in München vereint 200 Experten aus 23 Ländern

Zum zehnjährigen Jubiläum zog das CMS mehr als 200 Fachleute aus 23 Ländern und 126 Unternehmen nach München. Die Veranstaltung kombinierte hochkarätige Vorträge zu aktuellen Farbmanagement-Standards, Live-Demonstrationen neuester Technologien und vielfältige Networking-Gelegenheiten. Pausen und Events ermöglichten lebendigen persönlichen Austausch zwischen Markenverantwortlichen, Druckdienstleistern und Forschungseinrichtungen. Experten diskutierten praxisnahe, effektive und konkrete Lösungsansätze zur Optimierung von Farbprozessen. Insgesamt förderte das Symposium den Wissenstransfer und schuf ein inspirierendes Umfeld für Innovation und Zusammenarbeit.

200 Fachleute aus 23 Ländern vernetzen sich in München

Über 200 Fachleute aus 23 Nationen tauschten sich in Ausstellungsbereichen, Pausen und beim traditionellen Bayerischen Abend intensiv aus. Die Fachdiskussion setzte sich mit aktuellen Herausforderungen auseinander und erarbeitete praxisorientierte Lösungsansätze für Farbmanagement und Druckproduktion. Neben themenspezifischen Gesprächen ermöglichten persönliche Begegnungen das Knüpfen neuer Kooperationen zwischen Markenunternehmen, Druckdienstleistern und Forschungseinrichtungen. Diese Synergien fördern den Austausch von Expertise und die Entwicklung innovativer Anwendungen in der Grafik- und Druckbranche nachhaltig effektiv fachübergreifend zielgerichtet.

Sieben Sessions zeigen Praxisbeispiele und Standards für digitales Farbmanagement

In sieben Sessions stellten Anwender und Fachleute praxisnahe Einblicke in digitale Kundenerwartungen, Packaging-Farbmanagement, HDR-Druckverfahren sowie Proofing auf realen Substraten und KI-gestützte Produktionsprozesse vor. Die kompakten Vorträge vermittelten einschlägige Fallstudien, erläuterten bewährte Lösungsansätze und präsentierten internationale technische Standards wie ECG 7C und ISO 12647-2:2026+. Teilnehmer erhielten konkrete Handlungsempfehlungen, profitierten von interaktiven Demonstrationen und konnten offene Diskussionen nutzen, um ihre eigenen Prozesse zu optimieren und aktuellen Herausforderungen in der Farbkommunikation zu begegnen.

Amagoo, Coppenrath & Wiese, HARIBO digitalisieren Farbprozesse für Markenkonsistenz

Session 1 war darauf ausgerichtet, die zentralisierten und digitalisierten Farbmanagementprozesse von Amagoo, Coppenrath & Wiese sowie HARIBO detailliert vorzustellen. Die Referenten erläuterten, wie eine konsistente Farbdarstellung in sämtlichen Marketing und Kommunikationskanälen durch zentral gesteuerte Workflows sichergestellt wird. Darüber hinaus verdeutlichten sie, wie Brand Owner vor dem Hintergrund wachsender Online Kommunikation Farbmanagement als strategisches Instrument einsetzen, um Markenidentität und Kundenerfahrung wirkungsvoll zu stabilisieren und betonten Effizienzsteigerungen sowie Kostenreduktionen durch automatisierte Abläufe.

Neue FFI-Standards und Bildmessverfahren optimieren Verpackungsfarbtreue und effiziente Freigabeprozesse

Unter der Moderation von ChromaChecker erläuterten Experten von Edelmann, der Druckerei Bauer und der Fogra neue Messverfahren wie „Messen im Bild“ sowie die Entwicklung von FFI-Standards für ECG 7C. Die vorgestellten Methoden zielen darauf ab, Farbabweichungen in der Verpackungsproduktion messbar zu reduzieren und genehmigungsrelevante Freigabeprozesse durch automatisierte Prüfabläufe zu vereinfachen. Dabei wurden praxisnahe Anwendungsbeispiele und technische Spezifikationen diskutiert, um konsistente Ergebnisse entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten und wertvolle Einblicke.

Experten präsentieren HDR-Anwendungen und FOGRA59 für messbar erweiterten Offsetdruck-Dynamikumfang

Im Rahmen der Session demonstrierten Dorin Pitigoi von Grup Transilvae, Prof. Florian Süßl von der Berliner Hochschule für Technik sowie Rudolph Druck die Anwendung von HDR-Technologien und den neuen FOGRA59-Standard eciCMYKv2 zur Erweiterung des Dynamikumfangs im Backlit- und traditionellen Offsetdruck. Anhand von vor Ort durchgeführten Testdrucken zeigten sie quantitative Messergebnisse, die eine deutliche Steigerung von Kontrast und Farbtiefe belegen und praxisorientierte Anwendungen.

GMG Color, Interproof und Fogra präsentieren Real Surface Proofing

GMG Color, Interproof und Fogra präsentierten das Real Surface Proofing als integrale Lösung zur präzisen Simulation verschiedener Druckuntergründe. Zugleich diskutierten sie das D50noUV-Konzept als zukunftsweisendes Verfahren für die LED-basierte Farbreproduktion. In praxisnahen Spotlights und Podiumsdiskussionen erläuterten Experten etablierte Prüfverfahren sowie neu entwickelte Workflows zur Farbkontrolle. Ein Schwerpunkt lag auf den Herausforderungen bei spektralen Messungen gemäß den Standards M1 bis M3, der Kalibrierung von Messgeräten und dem Einsatz spezialisierter, effizienter Analysewerkzeuge.

Live-KI-Battle von w&co beweist Workflow-Einsparungen und deckt Fehler auf

Im Rahmen eines Live-KI-Wettbewerbs von w & co MediaServices haben zwei Fachleute jeweils unterschiedliche Methoden zur Farbanpassung und Bildretusche vorgestellt und praktisch angewendet. Die unmittelbare Gegenüberstellung ihrer Workflows ermöglichte eine Analyse von Zeiteinsparungen und Produktivitätsgewinnen durch den Einsatz von KI-gestützten Tools. Gleichzeitig wurden dabei übliche Fehlerquellen sichtbar, die in herkömmlichen Prozessen auftreten. Dieser Live-Vergleich liefert somit wertvolle Erkenntnisse für eine effiziente Integration künstlicher Intelligenz in industrielle Produktionsabläufe und umfassender Prozessoptimierung.

STIHL, VitrA Tile und Apple demonstrieren industrielle digitale Druckanwendungen

Die abschließende Session präsentierte praxisorientierte Einblicke in digitale Druckanwendungen auf Stahl, den hochauflösenden Fliesendruck unter Einsatz hyperspektraler Messverfahren sowie das Konzept der appearance-basierten Farbqualität bei Apple. STIHL, VitrA Tile und Apple erläuterten gemeinsam konkrete Anwendungsfälle und Methoden zur Validierung der Druckergebnisse. Dabei wurde deutlich, wie moderne digitale Verfahren in Verbindung mit präzisen Messsystemen eine zuverlässige Farbtreue und Farbsicherheit in anspruchsvollen industriellen Produktionsumgebungen gewährleisten können und Effizienzsteigerung im Workflow nachweislich messbar.

Zehntes Fogra CMS bietet Austausch zu HDR und KI-Technologien

Das zehnte Colour Management Symposium der Fogra vermittelte über zwei Tage praxisorientierte Fachbeiträge zu Farbmanagement, HDR-Druckverfahren und KI-gestützten Workflows. Netzwerkpotenzial und Erfahrungsaustausch standen dabei besonders im Vordergrund. Mehr als 200 internationale Fachleute nutzten die Plattform, um konkrete Lösungsansätze zu diskutieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung etabliert sich als zentrale Anlaufstelle für Marketing- und Farbmanagementexperten, die Trends erkennen, Standards wie ISO 12647-2:2026+ anwenden und ihre Farbprozesse effizient optimieren möchten.